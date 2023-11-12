醫藥／長者吞嚥困難 留意8警訊

長輩常發生吞嚥困難，專家提醒可能有吸入性肺炎風險。圖為示意圖。(Getty Images)

肺炎是常見死因，除感染引起肺炎以外，50歲以上長者因吞嚥功能退化、嗆咳造成的吸入性肺炎「無聲誤吸」（Silent aspiration），是年長者感染肺炎的重要危險因子。醫師提醒，長者發生吸入性肺炎可能只有喘等不明顯表現，但造成肺纖維化、甚至敗血症死亡，務必細心觀察及診斷。

台灣實踐大學食品營養與保健生技學系主任郭家芬指出，氣管上方有會厭軟骨，正常狀態下，人吞嚥食物時，會厭軟骨會蓋上，食物避開氣管，順著食道嚥下。隨長者老化會厭軟骨肌力衰退，無法緊蓋，若唾液、食物、液體、藥物等跑進氣管，長輩無法咳出，就容易造成吸入性肺炎。

民眾在家可留意長輩是否有以下8項吞嚥警訊：平常會流口水、睡覺時引起咳嗽；喝湯喝水容易嗆到；只吃特定食物或減少進食；吃飯吃很久、吃不完頻率增加；用餐後口腔內殘留食物或食物掉出；進食後聲音改變或咳嗽增加；不明原因體重減輕；不明原因發燒、肺炎。

飲食調整、坐正吃 5招預防

台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提醒5招預防：攝取足夠蛋白質 及熱量，避免肌少症；飲食調整注意色香味；專心吃、慢慢吃；坐正吃（呈90度）；吞嚥動作訓練。

一般長者增加蛋白質，可選擇雞胸肉、雞蛋 ；飲品可選豆漿、鮮奶。若牙齒退化或配戴假牙長者，咬不動也吞不下，可挑選質地較軟的澱粉如地瓜、粥，水果如香蕉，也可將肉打碎後重新塑形，保留食物形狀更好吞嚥，並用燉煮、清蒸，避免炸和烤，並將固體和液體分開吃。

若嗅味覺衰退且無食欲，導致進食量不足的長者，可少量多餐，餐間攝取牛奶 、蒸蛋、堅果等小點心，可用彩椒、木耳等鮮豔食材引起食欲，或添加蔥、薑、蒜、洋蔥等天然調味料增加食物風味，並利用溫度加強食物香味。