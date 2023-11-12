我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

醫藥／長者吞嚥困難 留意8警訊

許政榆
長輩常發生吞嚥困難，專家提醒可能有吸入性肺炎風險。圖為示意圖。(Getty Images)
長輩常發生吞嚥困難，專家提醒可能有吸入性肺炎風險。圖為示意圖。(Getty Images)

肺炎是常見死因，除感染引起肺炎以外，50歲以上長者因吞嚥功能退化、嗆咳造成的吸入性肺炎「無聲誤吸」（Silent aspiration），是年長者感染肺炎的重要危險因子。醫師提醒，長者發生吸入性肺炎可能只有喘等不明顯表現，但造成肺纖維化、甚至敗血症死亡，務必細心觀察及診斷。

台灣實踐大學食品營養與保健生技學系主任郭家芬指出，氣管上方有會厭軟骨，正常狀態下，人吞嚥食物時，會厭軟骨會蓋上，食物避開氣管，順著食道嚥下。隨長者老化會厭軟骨肌力衰退，無法緊蓋，若唾液、食物、液體、藥物等跑進氣管，長輩無法咳出，就容易造成吸入性肺炎。

民眾在家可留意長輩是否有以下8項吞嚥警訊：平常會流口水、睡覺時引起咳嗽；喝湯喝水容易嗆到；只吃特定食物或減少進食；吃飯吃很久、吃不完頻率增加；用餐後口腔內殘留食物或食物掉出；進食後聲音改變或咳嗽增加；不明原因體重減輕；不明原因發燒、肺炎。

飲食調整、坐正吃 5招預防

台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉提醒5招預防：攝取足夠蛋白質及熱量，避免肌少症；飲食調整注意色香味；專心吃、慢慢吃；坐正吃（呈90度）；吞嚥動作訓練。

一般長者增加蛋白質，可選擇雞胸肉、雞蛋；飲品可選豆漿、鮮奶。若牙齒退化或配戴假牙長者，咬不動也吞不下，可挑選質地較軟的澱粉如地瓜、粥，水果如香蕉，也可將肉打碎後重新塑形，保留食物形狀更好吞嚥，並用燉煮、清蒸，避免炸和烤，並將固體和液體分開吃。

若嗅味覺衰退且無食欲，導致進食量不足的長者，可少量多餐，餐間攝取牛奶、蒸蛋、堅果等小點心，可用彩椒、木耳等鮮豔食材引起食欲，或添加蔥、薑、蒜、洋蔥等天然調味料增加食物風味，並利用溫度加強食物香味。

蛋白質 雞蛋 牛奶

上一則

養生／慢老祕訣 做到5個堅持

下一則

醫藥／亂按肩頸 慘釀椎間盤突出

延伸閱讀

肉類最後吃 這樣更健康

肉類最後吃 這樣更健康
廣東3傳染病攀升 鍾南山：中國還將有一波新冠小高峰

廣東3傳染病攀升 鍾南山：中國還將有一波新冠小高峰
4招吃白飯美味又營養 還可控制血糖

4招吃白飯美味又營養 還可控制血糖
「會走路的肺炎」誰是肺炎黴漿菌高危險族群？5大QA一次看

「會走路的肺炎」誰是肺炎黴漿菌高危險族群？5大QA一次看

熱門新聞

每一世代的人都認為，房地產是累積財富的關鍵。(美聯社)

理財百科／45%美國人：房地產 累積財富最佳途徑

2023-11-05 01:19
想要攝取更多奇亞籽，可以將它摻入日常飲食中的麥片、優格、軟奶酪、蒸或烤的蔬菜和水果沙拉。(Getty Images)

養生／超級食物奇亞籽 如何有效攝取？

2023-11-05 01:07

封面故事／《花月殺手》片長3.5小時 中場休息 惹火導演

2023-11-05 01:28
希區考克執導的電影《鳥》，1963年上映，劇照中，美國演員蒂比·海德莉 (Tippi Hedren) 和一群孩子逃離烏鴉的襲擊。（Getty Images）

封面故事／墜入時光隧道 到電影現場 身歷其境

2023-11-05 01:30
虛擬貨幣投資平台。(馬女士提供)

詐騙ing／情財勾引不了我…仍被騙30萬元

2023-11-05 01:23
加薩走廊一群巴勒斯坦兒童在被以色列國防軍炸毀的房屋當中望向遠方。 （美聯社）　　

新聞眼／以哈衝突看社媒亂象 埃及微妙立場

2023-11-05 14:20

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會