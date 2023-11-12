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醫藥／亂按肩頸 慘釀椎間盤突出

許政榆
椎間盤退化壓迫神經，會影響走路功能。（Getty Images）
椎間盤退化壓迫神經，會影響走路功能。（Getty Images）

脖子痠痛別亂按摩，小心椎間盤突出。51歲的孫小姐本身為美髮師，因長時間舉手、彎脖，工作後時常肩頸痠痛，每個月都去按摩兩、三次，一個多月前按摩後，左側肩頸痠痛不僅沒改善，痠痛還延伸左上臂、前臂，且開始有無力、麻木感，不僅影響睡眠，也無法好好拿剪刀，吃藥、復健都未改善，就醫透過頸椎磁振攝影，發現頸椎第五、六節椎間盤突出壓迫神經，後續經過手術治療，才恢復正常。

收治該名個案的台北新光醫院神經外科主任蔡明成指出，頸椎俗稱脖子，是人體活動度很高的構造，負載頭顱重量，頸椎分為七個節段，提供脖子前傾、後仰、左右彎曲及旋轉的功能，並掌管神經功能。現代人使用3C產品及長時間工作、姿勢不良經常導致肩頸痠痛，雖然可以透過按摩舒緩肌肉疲勞，加速乳酸排除，鬆筋活血，不過若按摩扭轉脖子，發出「喀喀聲」，恐加劇椎間盤突出。

蔡明成說，上述病患可能本身有椎間盤退化現象，加上按摩等瞬間外力，使椎間盤突出，造成神經壓迫，藥物及復健皆無效，經檢查發現頸椎第五、六節椎間盤突出壓迫神經，後續決定手術治療，進行微創頸椎間盤切除術及可動式人工椎間盤置換術，術後左上肢痠痛感瞬間消失，脖子也不需配戴頸圈可活動自如，術後兩天就出院，可重拾剪刀繼續美髮工作。

蔡明成說，若要進行頸椎椎間盤（俗稱骨刺）切除手術，避免後續不穩定、位移滑脫，會一併進行重建手術。椎間盤重建目前分兩種，包括固定式人工椎間盤、可動式人工椎間盤。前者穩定度高，缺點是活動力受限；後者優點是可360度自由轉動，但缺點是費用貴，約需6500美元。

蔡明成表示，若頸椎退化造成的神經壓迫，較適合置換可動式人工椎間盤，相較之下可減輕上下關節的壓力，避免關節提早老化；但若是車禍、按摩轉脖子等嚴重外力導致脊椎滑脫，需使用固定式人工椎間盤，將頸椎放置原本的位置。他提醒，骨刺形成有多重原因，像是玩手機、看韓劇等姿勢不良、姿勢維持太久，或者年紀大退化等，都可能讓頸椎退化，民眾若要按摩，應小心不可按脖子。

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