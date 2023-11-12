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料理功夫／一菜一湯家常料理

劉若華
蝦仁炒蘆筍
蝦仁炒蘆筍

在超市見到一把把纖細翠綠、頂端鱗片緊實的新鮮漂亮的蘆筍，當下想起家裡有帶殼蝦，而海鮮與蘆筍總能彼此襯托出鮮甜味，非常合拍，於是毫不猶豫的買了一把，當日便順理成章且迫不及待的做出此道清爽、嫩脆與美味的「蝦仁炒蘆筍」。

蝦仁炒蘆筍

材料：

蝦15尾、芡粉1/2大匙、米酒1大匙、薑1片、蘆筍1把、鹽適量、鰹魚粉少許。

作法：

1.將蝦去殼處理乾淨，放入碗內，加入芡粉和米酒抓拌均勻，放置一旁醃漬片刻；薑片切末；蘆筍切除底部的粗梗後切段，備用。

2.炒鍋熱油，加入醃好的蝦以中大火炒至蝦轉紅，出鍋備用。

3.以餘油或再補油將薑末炒香。

4.加入蘆筍，改大火炒一會，落鹽和鰹魚粉調味拌炒均勻。

5.將蝦倒回鍋內，再快速翻炒一下即可起鍋盛盤。

小叮嚀：

1.處理乾淨的蝦務必拭去水分，炒出的蝦便會Q彈爽脆。

2.筆者買到的蘆筍纖細鮮嫩，故只需切除底部，無需削皮；如果買到的是粗蘆筍，下半段的表皮通常也較粗硬，為了避免影響口感，除了切除底部，視情況或須將蘆筍的下半段削皮，再切成段。

3.纖細的蘆筍直接以大火快炒可使其鮮綠的色澤更明顯亮麗，且營養較不易流失；較粗的蘆筍可先汆燙、漂涼水、瀝乾、切除底部，再將下半段表皮削除再行切段熱炒，色澤一樣好看。切勿先削皮切段再汆燙，以免大部分的營養素因此流失。

枸杞蒜頭雞湯

枸杞蒜頭雞湯
枸杞蒜頭雞湯

能增強免疫力的「蒜頭雞湯」是台式的經典湯品之一，筆者另外加了枸杞點綴、增加甘甜味，健康營養也升級。經過長時間的低溫慢燉，蒜頭不再辛辣，但仍保有一定的蒜香；雞肉也燉得軟爛，湯頭鮮香甘甜，因此老少皆宜，天冷時，來上一碗，保暖驅寒又滋補。

材料：

去皮雞腿8支、枸杞2大匙、蒜15瓣、水8杯、米酒2大匙、鹽適量、鰹魚粉少許。

作法：

1.備一鍋水煮滾，趁著水滾前將雞腿斬塊，放入滾水汆燙，表面轉白即撈出沖淨，放入慢燉鍋；枸杞稍微泡水後略沖洗，放入慢燉鍋；蒜瓣去膜後以菜刀稍微拍裂，同樣放入慢燉鍋。

2.將水和米酒倒入慢燉鍋，打開開關以低溫慢燉7小時。

3.關閉開關前撒入鹽和鰹魚粉調味即成。

小叮嚀：

1.汆燙雞肉須等水滾才將雞肉放入，且維持水的滾動狀態，方能使外層的蛋白質迅速凝固，且將肉汁鎖住不流失，口感也滑嫩。

2.喜愛濃重蒜味者，蒜頭可晚一點入鍋。

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

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