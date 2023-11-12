我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

料理功夫／類柿子大福

韓美慧
類柿子大福
類柿子大福

今天不吃柿子，但用胡蘿蔔汁做道外型如柿子的豆沙甜點。不僅好看，糯米滋味糯滋滋，讓人回味無窮。

材料：

糯米粉150克、玉米粉30克、胡蘿蔔汁170毫升、紅豆泥150克、糖適量、橄欖油適量、柿子蒂5個、擀麵棍、一次性塑膠手套。

作法：

1.紅豆泥可自製，也可以買現成的，自製法就是將紅豆煮到偏軟爛，取一平底鍋倒入適量油，接著紅豆、糖倒入炒成糊狀備用，待涼後捏滾成圓球備用。

2.取個玻璃碗，放入糯米粉及玉米粉約10克，倒入榨好的胡蘿蔔汁，攪拌成糊。

3.把胡蘿蔔糯米糊放入蒸鍋中，小火蒸30分鐘，開鍋放涼，拿大杓或飯瓢攪拌多次成糰。

將糯米糊放入蒸鍋，蒸好後攪拌成糯米糰。
將糯米糊放入蒸鍋，蒸好後攪拌成糯米糰。

4.砧板上抹油，手套上抹油（防黏手），把糯米糰拿出搓揉，如果太黏，撒上玉米粉(事先微波)，分成5等分，一個約32克；擀麵棍上同樣抹油，把粉皮按壓成圓皮，用擀麵棍擀圓。

5.將紅豆泥餡放入粉皮上，慢慢整理包裹收口，稍微調整形狀，拿個刀子畫壓柿子外型線條，收口上面放入柿子蒂，最後撒上些許玉米粉替代柿霜，形塑出來的類柿子大福出爐。

類柿子大福
類柿子大福

小叮嚀：

如果沒有胡蘿蔔榨汁，用地瓜也可做出類柿子顏色。如果都沒有，那直接糯米白也可，盡量用蔬果天然色素為主，對身體比較沒負擔。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

料理功夫／一菜一湯家常料理

下一則

料理功夫／豆瓣鯧魚

延伸閱讀

瓊瑤 點頭解禁「窗外」 重現17歲林青霞

瓊瑤 點頭解禁「窗外」 重現17歲林青霞
料理功夫／空心菜梗葉2吃

料理功夫／空心菜梗葉2吃
料理功夫／家常料理2道

料理功夫／家常料理2道
料理功夫／萬聖節水果點心

料理功夫／萬聖節水果點心

熱門新聞

每一世代的人都認為，房地產是累積財富的關鍵。(美聯社)

理財百科／45%美國人：房地產 累積財富最佳途徑

2023-11-05 01:19
想要攝取更多奇亞籽，可以將它摻入日常飲食中的麥片、優格、軟奶酪、蒸或烤的蔬菜和水果沙拉。(Getty Images)

養生／超級食物奇亞籽 如何有效攝取？

2023-11-05 01:07

封面故事／《花月殺手》片長3.5小時 中場休息 惹火導演

2023-11-05 01:28
希區考克執導的電影《鳥》，1963年上映，劇照中，美國演員蒂比·海德莉 (Tippi Hedren) 和一群孩子逃離烏鴉的襲擊。（Getty Images）

封面故事／墜入時光隧道 到電影現場 身歷其境

2023-11-05 01:30
虛擬貨幣投資平台。(馬女士提供)

詐騙ing／情財勾引不了我…仍被騙30萬元

2023-11-05 01:23
加薩走廊一群巴勒斯坦兒童在被以色列國防軍炸毀的房屋當中望向遠方。 （美聯社）　　

新聞眼／以哈衝突看社媒亂象 埃及微妙立場

2023-11-05 14:20

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會