料理功夫／類柿子大福

類柿子大福

今天不吃柿子，但用胡蘿蔔汁做道外型如柿子的豆沙甜點。不僅好看，糯米滋味糯滋滋，讓人回味無窮。

材料：

糯米粉150克、玉米粉30克、胡蘿蔔汁170毫升、紅豆泥150克、糖適量、橄欖油適量、柿子蒂5個、擀麵棍、一次性塑膠手套。

作法：

1.紅豆泥可自製，也可以買現成的，自製法就是將紅豆煮到偏軟爛，取一平底鍋倒入適量油，接著紅豆、糖倒入炒成糊狀備用，待涼後捏滾成圓球備用。

2.取個玻璃碗，放入糯米粉及玉米粉約10克，倒入榨好的胡蘿蔔汁，攪拌成糊。

3.把胡蘿蔔糯米糊放入蒸鍋中，小火蒸30分鐘，開鍋放涼，拿大杓或飯瓢攪拌多次成糰。

將糯米糊放入蒸鍋，蒸好後攪拌成糯米糰。

4.砧板上抹油，手套上抹油（防黏手），把糯米糰拿出搓揉，如果太黏，撒上玉米粉(事先微波)，分成5等分，一個約32克；擀麵棍上同樣抹油，把粉皮按壓成圓皮，用擀麵棍擀圓。

5.將紅豆泥餡放入粉皮上，慢慢整理包裹收口，稍微調整形狀，拿個刀子畫壓柿子外型線條，收口上面放入柿子蒂，最後撒上些許玉米粉替代柿霜，形塑出來的類柿子大福出爐。

類柿子大福

小叮嚀：

如果沒有胡蘿蔔榨汁，用地瓜也可做出類柿子顏色。如果都沒有，那直接糯米白也可，盡量用蔬果天然色素為主，對身體比較沒負擔。

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