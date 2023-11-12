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美國現象／女性 為何仍在穿高跟鞋？

編譯陳韻涵
研究指出，穿著高跟鞋會對身體造成不良影響，但也會產生正向的心理作用。(Getty Images)
研究指出，穿著高跟鞋會對身體造成不良影響，但也會產生正向的心理作用。(Getty Images)

男性可以穿西裝配球鞋，女性為何還要穿著不舒服、不切實際且對人體無益的高跟鞋呢？

紐約時報(NYT)回應讀者提問報導，1950年代問世的高跟鞋在鞋跟、腳板與後腿間取得微妙的平衡，

新冠肺炎避疫期間，遠距工作的日子造成社交疏離，也改變了人們的日常穿搭。

幾乎沒有一位足科醫師認為，高跟鞋對人體的骨骼結構有幫助。

既然如此，為何還要穿呢？

研究指出，穿著高跟鞋會對身體造成不良影響，但也會產生正向的心理作用。(Getty...
研究指出，穿著高跟鞋會對身體造成不良影響，但也會產生正向的心理作用。(Getty Images)

「長高」具獨特魅力

「BMC公共衛生」(BMC Public Health)期刊的一項研究指出，穿著高跟鞋會對身體造成不良影響，但也會產生正向的心理作用。

細高跟鞋迫使骨盆後傾、重心前移，且對腳掌和背部造成極大壓力，但也拉長了腿部曲線，並在視覺上「長高」，賦予穿跟鞋者獨特魅力。 

麻省理工學院(MIT)神經科學講師塔啦‧史瓦特(Tara Swart)表示，人們對高跟鞋的執著深藏於潛意識中。

在穴居時代，身高是種演化優勢，讓狩獵採集的女性可獲取更多元的食物，前凸後翹的婀娜多姿曲線讓女性增添生殖優勢。

史瓦特說：「這種觀念烙印在我們的神經元與偏見之中。」

被視為權力象徵

精品跟鞋品牌Jimmy Choo創辦人暨前創意主任塔瑪拉·梅隆(Tamara Mellon)認為，高跟鞋依然暢銷的原因是，「高跟創造了情緒和心境轉變，就像電影『神力女超人』(Wonder Woman)代表自信；當妳的肢體語言轉換、肌肉緊繃，且可直視對方眼睛，而非抬頭仰目，沒有什麼比這個更強而有力」。

梅隆表示，「許多企業的高階管理職女性將高跟鞋視為一種權力象徵。」

美國駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)宣布角逐共和黨黨內總統初選時說：「你們必須知道我的幾件事，我不容忍霸凌，當你向後蹬，若穿高跟鞋，對方會更痛。」

今昔差別在於個人選擇，梅隆表示，Jimmy Choo熱賣的十種鞋款中，有四款是細高跟鞋，另外六款為粗跟鞋或平底鞋。

紐約時報 肌肉 共和黨

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