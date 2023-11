悅讀／百年前發明口罩抗鼠疫… 你聽過「口罩英雄」故事嗎

《口罩英雄》講述伍連德發明口罩,拯救無數人生命的故事。(受訪者提供)

華裔女醫師劉珊伍(Shan Woo Liu) 疫情 期間著作童書,講述百年前曾祖父抗擊鼠疫、發明口罩 的故事,此書10月10日發行,作者11月4日在洛杉磯縣亞凱迪亞(Arcadia) 圖書館舉辦見面會,向孩子介紹這本意義非凡的童書。

華裔女醫師劉珊伍和女兒Kaili。(Kendal Bush/攝影)

劉珊伍和女兒Kaili共同完成《口罩英雄》。(受訪者提供)

女醫師與女兒 共同創作

這本《口罩英雄:伍連德如何發明口罩並終止瘟疫流行》(Masked Hero: How Wu Lien-teh Invented the Mask and Ended an Epidemic)的童書,是劉珊伍和女兒Kaili花了三個月的時間共同完成。

劉珊伍是麻省綜合醫院(Massachusetts General Hospital)急診室主治醫師、哈佛醫學 院急診醫學副教授,她也是一名老年跌倒患者急診治療的國際專家。

《口罩英雄》是一本圖文並茂的英文童書,講述一位熱愛科學的華人,如何在上世紀力挽狂瀾的真實故事。1910年,中國東北爆發致命鼠疫,這名華人利用自己的學識、勇氣和智慧發明一種口罩,短時間內迅速結束當時的疫情,拯救了中國、乃至世界各地無數人的生命。

劉珊伍的曾祖父伍連德是「瘟疫鬥士」,也被稱為中國現代醫學之父。100多年前伍連德發明的口罩,成功控制當時滿州鼠疫疫情。(取自維基百科資源共享)

伍連德抗鼠疫 發明口罩

故事中的華人正是劉珊伍的曾祖父伍連德(Wu Lien-teh) ,他是「瘟疫鬥士」,也被稱為中國現代醫學之父,在世界史上,被認為是公共衛生的先驅。100多年前伍連德發明的口罩,就是今天N95口罩、外科口罩的前身,他在短短幾個月內成功控制疫情,使用的方法主要就是戴口罩、保持社交距離和隔離,與百年後的新冠疫情採取的措施相同。因為對抗鼠疫的勝利,伍連德1935年獲諾貝爾醫學獎提名,他是第一位獲此殊榮的華裔。

新冠疫情居家防疫期間,劉珊伍與當時六歲的女兒回顧歷史,撰寫祖輩故事,她認為非常具有現實意義。劉珊伍指出,曾祖父伍連德當年面對的敵人不僅是瘟疫,同時也面臨種族歧視,尤其是一名來自法國醫生的種族主義,後者無法相信一個中國人能夠提出正確的防疫措施,他拒絕佩戴伍連德的口罩,不幸在探訪病房幾天後死於感染。

歷史驚人的相似,過去幾年的新冠疫情,美國也曾經歷嚴峻的種族歧視考驗,全國各地的亞裔人接連遭受各種仇恨犯罪。劉珊伍表示,希望通過這本童書告訴人們,任何種族或性別的人都可以成為英雄,希望亞裔孩子們能為自己的族裔感到驕傲。

100多年前伍連德發明口罩,短時間內成功控制當時在中國東北爆發的鼠疫疫情。(受訪者提供)

《口罩英雄》是一本圖文並茂的英文童書,講述一位熱愛科學的華人故事。(受訪者提供)

英雄不分族裔 自我認同

談到選擇醫師作為終身職業,劉珊伍認為,很大程度上是因為曾祖父伍連德帶來的激勵,「我無法想像他當年必須鼓起多大的勇氣,面對死亡率接近100%的流行病。新冠疫情爆發的最初階段,人們並不了解這種病毒時,我也感到恐懼,但在危機中,我們必須拋開恐懼幫助他人,曾祖父當年就是這樣做的,他的精神一直伴隨著我。」