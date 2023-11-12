移民專頁／共產黨員辦綠卡 須符例外條件

根據移民法規，任何人如與共產黨組織有關聯，符合種例外情形的，仍可辦理移民或調整身分。（美聯社）

讀者問：

我們在中國退休了，來美國探望獨生女兒。女兒與一美國人結婚，生了一個兒子。女兒給我們申請了綠卡 ，我的綠卡幾個月就批准了，但是我先生的一直沒有批准，說他是政府幹部，又是黨員。請問，如果他退黨，能夠拿到綠卡嗎？

答：

根據美國移民 法第212(a)(3)(D)(i)條的規定，任何人如果目前或曾經是共產黨 員或與共產黨組織有關聯，則被禁止入境。這條規定也適用於在美國國內申請調整身分。但法律以及聯邦法院的判例也規定或確認了幾種例外，符合這幾種例外情形的，仍可移民或調整身分。

1.在遞交移民申請的時候，已經退黨或終止關聯已超過兩年或五年（假如該黨在申請人的國家控制政權的話）；

2.參加共產黨組織或與其關聯是非自願的，如參加這樣的組織是為了就業或獲得食品分配或其他生活必需品的需要，或參加的時候不滿16歲，並在16歲之前終止成員關係的；

3.申請人的黨員資格是沒有意義的，即申請人缺乏在政治和意識形態上對共產主義的信仰。

如申請人不符合上述的例外情形，但是美國公民的父母、配偶、子女或兄弟姊妹，或是美國永久居民的配偶或子女，則可以申請人道豁免。根據你提供的信息，你先生不滿足退黨超過五年的要求，因此申請綠卡的時候，必須申請豁免。只有在豁免批准後，才可以在美國調整身分。