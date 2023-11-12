我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

移民專頁／共產黨員辦綠卡 須符例外條件

鄭毅律師
根據移民法規，任何人如與共產黨組織有關聯，符合種例外情形的，仍可辦理移民或調整身分。（美聯社）
根據移民法規，任何人如與共產黨組織有關聯，符合種例外情形的，仍可辦理移民或調整身分。（美聯社）

讀者問：

我們在中國退休了，來美國探望獨生女兒。女兒與一美國人結婚，生了一個兒子。女兒給我們申請了綠卡，我的綠卡幾個月就批准了，但是我先生的一直沒有批准，說他是政府幹部，又是黨員。請問，如果他退黨，能夠拿到綠卡嗎？

答：

根據美國移民法第212(a)(3)(D)(i)條的規定，任何人如果目前或曾經是共產黨員或與共產黨組織有關聯，則被禁止入境。這條規定也適用於在美國國內申請調整身分。但法律以及聯邦法院的判例也規定或確認了幾種例外，符合這幾種例外情形的，仍可移民或調整身分。

1.在遞交移民申請的時候，已經退黨或終止關聯已超過兩年或五年（假如該黨在申請人的國家控制政權的話）；

2.參加共產黨組織或與其關聯是非自願的，如參加這樣的組織是為了就業或獲得食品分配或其他生活必需品的需要，或參加的時候不滿16歲，並在16歲之前終止成員關係的；

3.申請人的黨員資格是沒有意義的，即申請人缺乏在政治和意識形態上對共產主義的信仰。

如申請人不符合上述的例外情形，但是美國公民的父母、配偶、子女或兄弟姊妹，或是美國永久居民的配偶或子女，則可以申請人道豁免。根據你提供的信息，你先生不滿足退黨超過五年的要求，因此申請綠卡的時候，必須申請豁免。只有在豁免批准後，才可以在美國調整身分。

綠卡 共產黨 移民

上一則

移民專頁／用AP身分入境 將喪失F1和OPT身分

下一則

火鍋+奶茶 征服美國胃

延伸閱讀

港媒：習近平料將出席15日美國商界晚宴 門票2000美元

港媒：習近平料將出席15日美國商界晚宴 門票2000美元
移民太多 義大利總理：暫時送往阿爾巴尼亞

移民太多 義大利總理：暫時送往阿爾巴尼亞
洛城新語／解決教師荒 從移民政策找解方

洛城新語／解決教師荒 從移民政策找解方
解決教師荒 從移民政策找解方

解決教師荒 從移民政策找解方

熱門新聞

每一世代的人都認為，房地產是累積財富的關鍵。(美聯社)

理財百科／45%美國人：房地產 累積財富最佳途徑

2023-11-05 01:19
想要攝取更多奇亞籽，可以將它摻入日常飲食中的麥片、優格、軟奶酪、蒸或烤的蔬菜和水果沙拉。(Getty Images)

養生／超級食物奇亞籽 如何有效攝取？

2023-11-05 01:07

封面故事／《花月殺手》片長3.5小時 中場休息 惹火導演

2023-11-05 01:28
希區考克執導的電影《鳥》，1963年上映，劇照中，美國演員蒂比·海德莉 (Tippi Hedren) 和一群孩子逃離烏鴉的襲擊。（Getty Images）

封面故事／墜入時光隧道 到電影現場 身歷其境

2023-11-05 01:30
虛擬貨幣投資平台。(馬女士提供)

詐騙ing／情財勾引不了我…仍被騙30萬元

2023-11-05 01:23
加薩走廊一群巴勒斯坦兒童在被以色列國防軍炸毀的房屋當中望向遠方。 （美聯社）　　

新聞眼／以哈衝突看社媒亂象 埃及微妙立場

2023-11-05 14:20

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會