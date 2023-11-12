封面故事／民調移除芝加哥庇護城 逾6成市民贊成

芝市中心通訊博物館(Museum of Broadcast Communications)舊址，也在芝市政府考慮設立無證客收容所名單。(通訊博物館臉書)

芝加哥 市應不應該繼續成為「庇護 城」議題，引發市議會成員的激烈對峙，一項民意調查結果顯示，超過60%的芝加哥市民支持將芝市「庇護城」狀態移除，其中非裔受訪者的反對聲浪最高。

芝加哥市議會2日舉行一場特別會議，針對該市是否繼續維持「庇護城」(sanctuary city)進行討論，不過，這場會議在支持與反對區長互相叫囂下結束，最終沒有做成任何協議。如果議會表決支持將「要不要繼續成為庇護城」列入公投，那麼芝城選民在明年3月初選的公投結果，就將決定芝市庇護城的未來命運。

芝市在1985年由當時市長華盛頓(Harold Washington)發布一項行政命令，指定芝加哥成為「庇護城」，2012年又由時任市長伊曼紐(Rahm Emanuel)與市議會通過了「歡迎城市條例」(Welcoming City Ordiance)。依照條例，該市不會詢問任何人的移民 身分，也不會向聯邦移民當局揭露相關信息，最重要的是該市不會因為移民身分而拒絕提供市府各項服務。

一項由M3 Strategies執行的民調，在10月初完成了659個隨機訪問。根據結果指出，70％的受訪選民表示，無證客移民的住房對目前有住房需要的芝加哥居民造成了負面影響。

安全也是一個無證客引發的社區憂慮問題，有五成的受訪者表示，無證客入住將會降低芝加哥的安全性。

一名46到64歲的年齡層的民主黨西語裔婦女說，聯邦政府必須在邊境加大力度執法，否則過多的無證移民將與眾多的無家可歸者一樣，隨機暴力事件一起接一起，「讓我走出家門都感到害怕」。