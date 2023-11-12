封面故事／中國「走線人」不想待在庇護所

兩名來自中國的男子，10月24日在加州越境尋求庇護後，躺在邊境牆的陰影下休息。大量中國移民選擇穿越巴拿馬的達連隘口，這條較新且危險的路線變得愈來愈受歡迎。（美聯社）

美國邊境當局數據顯示，9月美墨邊境的亞洲、南美洲和非洲無證客 人數創下今年第二高，也讓(9月底截止的)2023財年的非法移民 人數躍居史上第二高。

美國邊境巡邏隊(BP)今年1月到9月逮捕2萬2187名非法入境的華人，這是2022年同期的將近13倍，其中9月人數最多，比8月多約70%，來到4010人；這也讓中國成為非法抵美人數第九多的來源國，且是墨西哥和中、南美洲之外最多的國家。

報導指出，「潤」來美的絕大多數是單身成人，這些人離開中國後，從厄瓜多經「達連隘口」穿越多個中美洲國家，抵達美國邊境，這趟艱辛旅程稱作「潤」。

一群中國走線客，10月24日在加州越境尋求庇護後，排隊沿著邊牆行走。大量中國移民選擇穿越巴拿馬的達連隘口，這條較新且危險的路線變得愈來愈受歡迎。（美聯社）

沒有手足 無親無故

美聯社報導，28歲的鄧廣森(Deng Guangsen，音譯)過去兩個月從廣東搭乘飛機、巴士並徒步穿越七個國家，驚險通過巴拿馬達連隘口(Darién Gap)才輾轉抵達聖地牙哥轉運站；他在舊金山停車場用生硬的英語引述「哈利波特」(Harry Potter)電影台詞說，「我沒有手足，無親無故」。

鄧廣森只是大量「『潤』(run)出國」的中國無證客的縮影，巴拿馬移民當局表示，今年1月到9月，中國已成為繼委內瑞拉、厄瓜多和海地之後，通過達連隘口人數第四多的無證客來源國。

報導指出，中國經濟不景氣，政治環境嚴峻，美墨邊境的中國籍無證客大增；不少受訪的無證客坦言日子不好過，稱中國境內失業率極高，許多人支付4萬元到5萬元「潤」出國。

中國「走線客」鄧廣森在轉運中心述說他從中國家鄉經巴拿馬達連隘口再到墨西哥，共經過七個國家，再進到美國的經過。（美聯社）

議報(Yibao)總編輯、中共中央黨校前教授蔡霞(Cai Xia)說：「這波移民情況反映中國內部情勢嚴重。」議報是美國非政府組織「公民力量」(Citizen Power Initiatives for China)旗下的媒體。

接受美聯社採訪的許多中國籍庇護 尋求者表示，設法逃避日漸嚴峻的中國政治環境與不景氣經濟，而許多無法取得簽證離開中國的人，選擇以偷渡的方式，迂迴穿越美墨邊境抵美尋求庇護。

許多中國人根本不會說英文或西班牙文，僅透過翻譯軟體的引導，獨自穿越中美洲，這趟旅程縱然艱辛卻所費不貲，從數千元到數萬元不等，許多人仰賴家庭積蓄或線上借貸。

富人經墨國嚮導偷渡

富裕華人偷渡的路線與其他國家的貧窮無證客不同，一對中國母女並未選擇從厄瓜多前往墨西哥的路線，而是從歐洲搭機飛往墨西哥，並在當地嚮導的協助下，於今年4月從墨西哥進入美國。

一名中國走線客，10月24日在加州越境尋求庇護後，和其他人排隊領一碗熱騰騰的燕麥粥。大量中國移民選擇穿越巴拿馬的達連隘口，這條較新且危險的路線變得愈來愈受歡迎。（美聯社）

46歲的習燕(Xi Yan，音譯)說，中國「失業率非常高，人們找不到工作，小企業老闆經營不下去。」

這對母女今年春季返鄉探親卻發現習妍的兄弟遭公安騷擾，赫然發覺曾聲援諾貝爾獎和平獎得主劉曉波而被捕的習燕仍在官方黑名單上，母女3月毅然決定離開中國；24歲的宋熙明(Song Siming，音譯)決定陪母親離開；習妍表示，女兒大學畢業後找不到工作而抑鬱。

習燕坦言，美國生活挑戰重重但值得，「我們有自由，以前往往擔心公安車輛駛近，現在則不再憂愁了」。

許多無證客被安排在最終目的地附近的移民法庭受審，但法庭積件龐大，可能費時數年才會有判決結果。

紐約州雪城大學(Syracuse University)非營利組織「政府檔案交流中心」(Transactional Records Access Clearinghouse)數據顯示，華裔移民在2022財年的庇護核准率為33%，其他國家則為約46%。

早上剛到庇護所 下午走

舊金山天主教慈善機構利用旅社庇護無證客，包括9月的1223名中國人；該組織表示，許多國家的無證客在庇護所停留一天半的時間，但中國訪客往往不到一天。

該機構執行長帕亞諾(Vino Pajanor)表示，「中國無證客早上到，下午就與親戚會合，轉往紐約、芝加哥等地」，「他們不想待在庇護所」。

9月期間，98%在邊境被捕的中國無證客被送到舊金山，他們在這個中轉地充飢，幫手機充電，瀏覽旅遊指南；庇護所提供簡便的衛浴空間和免費服飾，志工以多國語言廣播前往機場的免費接駁車資訊。

受訪的中國無證客陳義孝(Chen Yixiao，音譯)表示，來美路途艱辛，但在家鄉的生活更苦，許多人都因為被政府盯上或經商失敗而離鄉背井。

他表示，「我在美國很開心，現在，這是我的夢想國度」，他計畫到紐約投靠親戚並求職。