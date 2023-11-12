封面故事／闖達連隘口 中國人第4多

來自中國的走線客抱著孩子，10月24日在越過墨西哥邊境尋求庇護後，沿著隔離牆行走。（美聯社）

美聯社報導，美國發現愈來愈多來自中國的無證移民 穿越地勢險峻的「達連隘口」(Darien Gap)，從美墨邊境非法入境；根據巴拿馬移民主管機關統計，今年1月至9月間通過「達連隘口」的無證客 若以國籍區分，中國以躍居人數最多的第四位，僅位於委內瑞拉、厄瓜多、海地之後。

來自中國的無證客走線途徑通常是搭機抵達厄瓜多，然後往北展開長途跋涉，朝著美墨邊境的目標前進；美聯社報導，接受訪問的中國籍無證客說，決定離鄉背景是為了逃離越來越有壓迫感的政治環境，經濟前景黯淡。

巴拿馬移民機關統計顯示，今年1月間通過「達連隘口」的中國移民有913人，到了9月間人數增至2588人，從1月至9月的累計人數則有1萬5567人。相較之下，2022年全年只有2005名中國移民通過「達連隘口」，從2010年到2021年之間累計則只有376人。

加州的美墨邊境圍牆，一排來自中國的無證客正準備進入美國尋求庇護；他們多數人是經由巴拿馬危險的達連隘口，再經過墨西哥進到美國國境。（美聯社）

報導也指出，部分原因與走線客透過社群媒體大方分享經驗有關，「前輩們」甚至提供文字敘述、現場影片的逐步攻略。

美聯社報導，通過「達連隘口」的中國移民人數大增，反映了愈來愈多民眾離開中國的現象。根據聯合國預估，中國在今年裡將因為人口遷徙而減少31萬人，2012年裡則只減少了12萬人。

至於從中國出走的原因，報導指出，自從中國國家主席習近平取消任期限制之後，人口外流的狀況在2018年就明顯增加；新冠疫情發生後，中國對於邊境嚴格管控，讓人口出走潮暫時受到抑制，但後來中國經濟不穩，年輕人失業率高，人口外流情形慢慢恢復。

一對來自中國的夫婦越過美墨邊境後，10月18日被巡邏人員送至聖地牙哥一處轉運中心，在等待前往機場的巴士時， 相互調整好口罩。 （美聯社）

如何躲避審查、離開中國的討論甚至發展出「潤學」(runxue)的網路迷因，「潤」字發音接近似英文「逃跑」(run)。

非法入境美國的無證移民，抵達美國之後申請庇護，通常由住在洛杉磯、紐約等大城市的親戚或朋友接濟，安頓之後便開始找工作，想辦法立足。

帶著女兒出走，今年4月抵達美國的服務生習燕(Xi Yan，音譯)說，中國失業率極高，人們都找不到工作，做小生意的民眾則撐不下去。

美聯社報導，也有許多中國無證客從加州聖地牙哥 附近入境美國。今年9月，聖地牙哥美墨邊境地帶遭逮捕的偷渡客裡，98%為中國籍。

報導指出，許多無證客闖關成功進入聖地牙哥之後，便在兩道邊境圍牆之間等待被邊境巡邏員逮捕，其他無證客則留在聖地牙哥東部偏遠山區裡，當地長滿灌木，有著許多巨石，等待遭到巡邏員查緝時可以向美國自首投案，並且提出庇護申請。

美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)幹員有時候將已經完成檢查手續的無證客帶到聖地牙哥轉運車站，無證客則可為手機充電、找東西果腹、在成堆的免費衣服中挑選衣褲，並且尋求旅行諮詢。