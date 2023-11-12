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封面故事／「走線人」給定位手機 到ICE排隊報到

記者高雲兒
據移民律師介紹，美墨邊境走線者被捕釋放後會被發放一個定位手機，並需要及時去海關處報道，於是人們常常在各地的海關處門口看到長龍，紐約也不例外。(記者高雲兒╱攝影)
據移民律師介紹，美墨邊境走線者被捕釋放後會被發放一個定位手機，並需要及時去海關處報道，於是人們常常在各地的海關處門口看到長龍，紐約也不例外。(記者高雲兒╱攝影)

在過去半年中，大批華人從美國南部邊境走線偷渡入境；因為走線人數眾多，同時美國移民政策收緊，據移民律師介紹，現在的美墨邊境走線者基本都會被抓捕，釋放後會被發放一個定位手機，並需要及時去聯邦移民及海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement，簡稱ICE)報到，於是人們常常在各地的ICE辦公室門口看到長龍，紐約也不例外。

近幾個月，在位於聯邦廣場(Federal Plaza)26號的聯邦移民和海關執法局(ICE)外，一直有前來報到的無證移民排起的長龍。8月的一天，剛剛入境美國兩天的小林夫婦雖然晚上8時就來了，但是前面已經有了近50人。「聽說一天只有500個名額，和怕排不到」，小林說。

來自福建的小林夫婦說，他們從洛杉磯入境後的第二天，就直接飛來紐約投靠親戚，說起這趟行程，他們表示花了幾十萬人民幣，都是自己的存款。

據移民律師介紹，現在的美墨邊境走線者基本都會被抓捕，釋放後會被發放一個定位手機，...
據移民律師介紹，現在的美墨邊境走線者基本都會被抓捕，釋放後會被發放一個定位手機，並需要及時去海關處報道，於是人們常常在各地的海關局門口看到長龍，紐約也不例外。(記者高雲兒╱攝影)

花了如此大的代價，小林夫婦說，「只是為了活路」。他們先是抱怨大陸的物價水漲船高，「你可以想像我們兩個1萬多收入不夠花嗎？」小林介紹，他們育有一個剛上小學的孩子，在經濟方面總是捉襟見肘。

中國疫情期間，小商家在嚴厲封控政策和消費者需求疲軟的情況下難以生存；雖然如今中國已經取消封控政策，小林卻表示心有餘悸，「我怕了，這個事情再來一次怎麼辦，眼前不怕，十年之後呢，要早作打算」。

交談期間，旁邊一名也在排隊的華人說，「聽說路上還有4萬人」，小林隨即表示不驚訝；他補充，現在出來這些人，大部分之前是中產階級，「不算窮人，都是有見解有見識的」。他舉例曾在路上碰到的一對50歲華人夫婦，「有一個賣包子的天津老闆，破產了，帶了女兒過來重新開始，本來都可以養老了」。說到這裡，於1990年出生的小林慶幸自己還年輕。

交談期間，旁邊一位也在排隊交手機的華人說，「聽說路上還有4萬人」，小林隨即表示不...
交談期間，旁邊一位也在排隊交手機的華人說，「聽說路上還有4萬人」，小林隨即表示不驚訝。(記者高雲兒／攝影)

移民 走線 華人

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