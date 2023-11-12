旅遊／遊西西里島 走進歷史

希臘人在2500年前來到格里真托俢建的神殿。（圖：作者提供）

因為新冠疫情，關在家已有三年之久，女兒自告奮勇帶著我們二老加上老妹，到義大利 最南端西西里島（Sicily）走一圈，放放風並增長見識。

朋友聽說我倆要去西西里島旅行兩周，皆流露出不可思議的表情。搖頭稱，西西里島那是黑手黨的勢力範圍，多危險呀！也許是好萊塢電影看多了，認為那裡到處都有黑社會大哥大，戴著墨鏡叼著雪茄盯著你看。

這一趙旅行後感覺，西西里島治安比羅馬、巴黎要好百倍，不見乞丐、遊民或吉普賽人，反而因為海島物產不怎麼豐富，沒有礦產及工業，相當多居民依賴外來觀光客的生意維生，治安不好會將觀光客嚇走。我相信當地黑幫組織到如今依舊存在，而且是以企業化的方式存在，對只住幾天的觀光客並沒有影響，反而黑幫對維持地方安全應該有些功勞。

西西里島面積有台灣的三分之二強，沒有高速公路及鐵路交通甚是不便，全島呈等腰三角形尖端向南方，國際航空公司落腳於島東部卡塔尼亞（Catania），附近有一座3000公尺高還繼續冒煙的活火山。最有名的城市為首府巴勒莫（Palermo）位於島北部，第二大城阿格里真托（Agrigento）位於島南端，第三大城錫拉庫扎（Siracusa）位於島東南角。

西西里島的三曲腿地區旗。（圖：作者提供）

女兒安排在這三大城市各住四天，開車環繞全島一周。義大利除了國旗外，每個大區有其專屬的區旗，西西里的區旗特別獨特，紅黃各半的四角形旗子中央有一個三條腿美女，腳尖各朝向西、南及東方，表示西西里地理的三角形特徵，正中央是一個希臘神話的蛇蠍美人美杜莎（Medusa）來保護這片土地，只是她的蛇髮被金黃色的麥穗取代。

金箔禮拜堂 價值連城

在首府巴勒莫，我們住在16世紀建築改建的民宿，天花板特別高，我抬頭一看，媽媽咪呀！天花板上畫有一幅類似教堂或皇宮一樣有天使飛舞的圖畫，睡床在加建的樓中樓上，幾乎伸手就能摸到天使的翅膀，這真是開了洋葷。

好眠一宿，次日參加徒步團，聽當地人介紹，這個西元前七世紀的古城，只是規模比不上羅馬。歐洲古蹟 以教堂、皇宮及博物館 為主，西西里島位於地中海人，希臘人、羅馬人及阿拉伯人皆占領過，少不了這三項古蹟。

有一座西元1130年建立的Norman皇宮及其私人禮拜堂，與所有歐洲各地教堂皆不同，此禮拜堂是由拜占庭式馬賽克（Mosaics） 瓷磚及金箔拼花圖畫貼在牆上及柱子上，每一小片只有手指甲蓋大小，敘述聖經上的各類故事，從亞當、夏娃吃蘋果、用無花果葉擋身體、摩亞方舟、耶穌與門徒進城老百姓拿棕櫚葉夾道歡迎等神話故事，通常稱一座建築極為豪華美麗可以用金碧輝煌來形容，這座禮拜堂可真是金「壁」輝煌，價值連城令人眼花繚亂。

神殿之谷 巨人撐屋頂

西西里島中南部城市阿格里真托（Agrigento），在希臘人占領期間西元前450年大興土木，確切修建了幾座神殿不得而知，如今遺留下來的四座保留還算良好的斷垣殘壁，稱為神殿之谷（Valley of Temples），圍繞一圈走下來四個小時，此景區比我們在希臘當地看見的神殿規模要大太多，而且附近沒有緊迫的民房或電線桿，感覺原始而自然，這是所有歐洲古蹟皆無法相比的。

一座最完整的長方形神殿，短邊六個石柱，長邊十三個石柱。第二天，我們在附近博物館看到一座縮小比例尺的此座神殿，兩根石柱之間下半部是門及牆，牆上有窗戶，窗戶中央有一個約五公尺高的石人，一座修復好的石人真跡安放在博物館大廳牆壁上，巨人的兩支手臂彎曲向上貼在頭的兩側，手臂向上與頭頂等高，經說明知道這個巨人像為窗戶的一部份，放在兩個石柱中間，用做支撐屋頂之用。

唯一尚稱完好的頂窗框巨人石像，修復後站在博物館牆壁上，對照前方一座縮小尺寸的模型神殿，可見巨人位於神殿每一座窗户中央，與整座神殿比例微小無比。（圖：作者提供）

這種以巨人做支撐的構造在我去的歐洲大陸皆未見過，可惜其餘五十幾座石人都不見了。我們住在一個橄欖果園內的房舍，可以遠眺整座神殿之谷，每天黃昏可見眼前的神殿襯托在金黃色晚霞中，早餐有豐盛附新鮮水果，吃一口麵包喝一口橘子水，看一眼晨霧中的神殿，人生到晚年還能如此享受，知足了。

錫拉庫扎 走二戰隧道

錫拉庫扎（Siracusa）位於西西里島東南角， 二次大戰時英軍在此發動登陸戰爭。義大利人本來就不會打戰，當時義大利總理墨索里尼好大喜功，想與希特勒合夥征服世界，果然連自已的地盤都不保，還麻煩德國派軍隊來保護西西里。盟國英、美及加拿大聯手在1943年7月9日登陸，不到一個月就全部占領西西里島，德國人先撤退回義大利本土，島上的義大利人全數投降。

西元350年，希臘人在西西里島上使用大量金幣，花紋依舊清晰。（圖：作者提供）

錫拉庫扎這裡還保存一條岩石地下隧道，做為民眾的避難處。我們每人花四歐元門票得以進入參觀此二戰遺跡，有二張特大號的黑白照片，見證民眾躲避空襲警報現場的擁擠，說明戰爭並不好玩的真相。此地歷史博物館除去瓦釜陶瓷及大理石雕像之外，最特別的是地下室有個特厚鐵門保存的金銀錢幣室，極大部份是當地發現的希臘金銀幣，展出大部份是2000年前希臘人的流行錢幣，數量成千上百枚，最早的金幣是2500年前，應當比中國的流通金銀幣還要早些。推斷當時的冶金術、壓製工具、雕刻等工藝技術精良，讓人嘆為觀止。

彩色地磚 拼羅馬百態

西西里島中部偏東的山谷裡，有一座有錢羅馬人在西元三世紀修建的豪宅，被火山灰埋葬1500年，而後在1950年間無意被牧羊人發現，如今又重新被考古學者發挖出來，稱為Villa Del Castle，經聯合國世界文化組織評定此占地僅一英畝左右的別墅屬於應該被保護的遺產，特點是所有珍貴重點在於豪宅的地面，富麗堂皇的拼花彩色瓷磚（Mosaics）布滿每一房間。有識之士決定為了永久保存這些無價的世界級遺產，只有不能讓旅客的鞋子踏上這些色彩鮮明的瓷磚上，政府修建騰空的觀賞步行天橋，架在距離地面二到三公尺的高度。同時搭建透光玻璃屋頂可讓自然光線照亮每一個房間，順便可以隔絕飛鳥由空中飛來，想盡辦法希望能永遠保護這些拼花瓷地磚。

羅馬時期的男主人拿鞭子爆打僕人。（圖：作者提供）

豪宅有客廳、起居室、臥房、洗澡堂、飯廳、祈禱室、運動房等，每個房門的花磚圖案皆不同，例如客廳有各種類別的非洲動物被黑人推上大船運送來歐洲、羅馬人日常生活百態、漁夫在船上打魚、白人雇主拿長鞭毆打奴隸、兒童在花園嬉鬧追逐、情人在臥房打情罵俏，女生背對天空光著屁股、還有穿二段式比基尼的女郎在沙灘玩球及擲飛盤玩樂等。我仔細查看一點沒錯，這些泳衣不折不扣就是現代的比基尼呀！女人的服飾從古到今就是變變變而已。

此島被聯合國世界文化遺產組織（UNISCO）選上的遺產共有七處之多，也許是政府特意的政策，前來西西里島的遊客不算多，絕少見到跟團的東方面孔，反而可以使這些古蹟長存於世界，給子孫們慢慢欣賞。這一趟走下來對於高齡的我們則是一大考驗，眼睛雖然貪婪地四處張望，不想錯過任何一個景色，但是兩條腿只能疲倦地拖動，每天走路少則二小時，多則四小時，還好天氣不熱，不至於汗流浹背，只是辛苦了女兒駕車引導及解說。

從這幅彩色地瓷磚，可以説明比基尼泳衣在西元三世紀就早有了。（圖：作者提供）

小啟

您去過哪些地方旅遊呢？有什麼好玩的？有什麼驚奇的？歡迎與世界周刊讀者分享。

投稿電郵：[email protected]

請附中英文姓名、稿酬支票抬頭、稿費寄送地址，請留底稿，恕不退件。

請您配合：

1.來稿限3000字以下。

2.旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.照片檔案不宜過小，至少寬度要10

公分或400萬畫素以上。

4.照片jpg檔隨信寄送，並附註圖說

（也可以做成檔名）。

5.請勿提供網路照片。

您的投稿，本報相關版面及世界日報新聞網（worldjournal.com）得選用刊登，請勿一稿兩投，嚴禁抄襲，投稿者文責自負；對於有抄襲爭議之稿件，在未經確認為投稿者所創作前，本報系得不支付稿費；若確認是抄襲，扣發稿費，來稿永不刊用。