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旅遊／歐胡島海灘 流連忘返

／禾清
歐胡島風光旖旎。（圖：作者提供）
歐胡島風光旖旎。（圖：作者提供）

這個夏天因歐胡島的旖旎風光特別美麗，我們在如詩如畫的海邊流連忘返，看海景，戲海水，吹海風，吃菠蘿、芒果和巴西莓，陽光明媚的日子悠然閒適、單純快樂。

歐胡島是夏威夷的政治和經濟文化中心，不僅是州府所在地，夏威夷最大的城市檀香山也位於島上，它的歷史、文化和優美的風景吸引了眾多遊客。

震驚世界的珍珠港事件不僅將美國帶入了第二次世界大戰，還吸引了世界的關注，如今珍珠港已成了人們了解二次世界大戰的著名景點。

除了珍珠港外，歐胡島還有很多著名景點，包括威基基（Waikiki）、鑽石頭（Diamond Head）、北岸（North Shore）等，但最令我們念念不忘的還是島上風格各異的海灘。

威基基海灘上的彩虹。（圖：作者提供）
威基基海灘上的彩虹。（圖：作者提供）

威基基海灘 享受自然

一到檀香山，我們就迫不及待地來到威基基海灘（Waikiki beach），沙灘邊有一家甜品店，供應天然健康的水果甜品，廣告上寫著，「Nature knows best！」，大自然最了解？我不禁莞爾，比ChatGPT還了解嗎？這可是一個絕佳的理由讓我天天來海灘報到，向大自然學習。

我們在沙灘上散步，極目遠眺只見碧海藍天，雲卷雲舒，白鳥在天空中翩翩翱翔，風吹拂著陣陣清爽，棕櫚樹的葉子在風中搖曳生姿，陽光在棕櫚葉中忽隱忽現，好像在和風兒捉迷藏。

住在臨近威基基海灘的酒店裡，如果不充分利用這便利性，就太辜負這麼好的位置了。一個午後，我們換好了泳裝來到沙灘上，只見沙灘上排滿遮陽傘和躺椅，到處是身著泳裝盡情享受陽光和海水的人們。光腳走在發燙的沙子上幾乎堅持不住，我們趕緊投入大海的懷抱，而海水彷彿早就準備好了，一波又一波地為我們送來清涼。

藍天、白雲、陽光、大海、沙灘，在遼闊、和諧和美麗的天地之間，我們愈發感受到生活的美好，所以我把「Nature knows best！」這句話略微補充一點，變成「 Nature knows and gives best！」，即「大自然知道並給予最好的！」就更貼切我們的感受了。

從馬卡普烏觀景台眺望，馬卡普烏海灘在左上角。（圖：作者提供）
從馬卡普烏觀景台眺望，馬卡普烏海灘在左上角。（圖：作者提供）

馬卡普烏海灘 愜意觀景

馬卡普烏海灘（Makapuʻu Beach）位於夏威夷歐胡島（Oahu）的最東邊一角，與馬卡普烏觀景台（Makapuʻu Lookout）、馬卡普烏角燈塔步道（Makapu'u Point Lighthouse Trail）相鄰。本來我們的目標是馬卡普烏角燈塔步道，但是因為通往步道的入口沒有明顯的標示牌，雖然看到很多車停靠在裡面，一猶豫就錯過了入口，於是我們繼續前進開到馬卡普烏觀景台。

這個觀景台臨近海邊，視野非常開闊，左前方的馬卡普烏海灘一覽無餘，還可以看到海中的島嶼。海水清澈見底，水的顏色從淺藍到深藍隨著水深有層次地變化。海風不停地的吹著，頭髮和裙裾在風中飄飛，與優美的風景呼應著融為一體。

既然馬卡普烏海灘就在前方，我們乾脆來到海灘深入體驗。這個海灘有很多黑色的礁石，據說是由火山噴發的熔岩形成。我脫掉沙灘拖鞋，嘗試著踩海水，很快被一個大浪打濕了裙擺，立刻逃之夭夭。也許因為海浪較大，水溫也相對比較低，標示牌上禁止游泳，可是還是有不少當地人在水裡玩得不亦樂乎。

傍晚我們回到馬卡普烏角燈塔步道，這時強烈的陽光已退去，遊人也大都散去，我們沿著步道輕鬆愉快地欣賞海景。雖然山路蜿蜒曲折，這條柏油步道卻非常寬廣平展，而且一塵不染，我穿著超厚軟底的沙灘拖鞋居然也能健步如飛，大約半個小時就到達山頂馬卡普烏角觀景台。

在觀景台更加貼近光影和色彩層次分明的流雲晚霞，浩瀚的大海和點綴其中的島嶼盡收眼底，海風不停地吹拂，讓畫面充滿了動感，或許正是這充滿動感的風景，孕育了充滿動感的夏威夷舞蹈和音樂。

在蔚藍色的海天背景中，白色馬卡普烏燈塔（Makapu‘u Lighthouse）醒目地佇立在東北角。其實從步道的一條支路可以到達燈塔，然而由於天色已晚，我們沒有繼續前往，只是遠遠地眺望著向它致意。

蘭尼凱海灘。（圖：作者提供）
蘭尼凱海灘。（圖：作者提供）

蘭尼凱海灘 人間天堂

優步司機向我們推薦蘭尼凱海灘（Lanikai Beach），稱它是夏威夷最美麗的海灘，就像一塊「陽光明媚的寶石」，我們當然不能錯過，專程來一睹芳容。

「蘭尼凱」意思為「天堂之海」，蘭尼凱海灘不僅是夏威夷最美麗的海灘，也一直被評為世界上最好的海灘之一。雖然聞名遐邇，它卻隱藏在一個住宅區的後面，不僅沒有公共停車場，甚至無法在附近停車，也沒有公共廁所或更衣室，咖啡館和餐館還離得比較遠。

不過，當我們將車停到較遠的路邊，走了十多分鐘來到蘭尼凱海灘時，立刻被眼前的景色吸引，而且理解了這種種的不便其實是為了保護蘭尼凱海灘的自然風景。

這裡空氣格外清新，長長的沙灘非常平展，而且鬆軟細膩得像麵粉，清澈的海水從靠近沙灘的淺藍色漸漸加深，從碧綠到湛藍，愈來愈深邃。沒有大浪，海浪輕柔而溫暖。海天一色中點綴著兩個飄然世外的小島，簇簇白雲悠然飄於天際，無論是在沙灘上還是在水裡，人們各自沉浸其中，自得其樂。

奶油般的沙灘、溫柔的海風和明淨的海水，像一塊純天然尚未被開發的美玉，蘭尼凱海灘景色秀麗、柔和、純淨、安然，可以充分滿足人們對於天堂的幻想，難怪被稱為「天堂之海」。

雖然沒有泡海水，但在細膩的沙灘上踩踩海水，同樣讓我開心得像個孩子。

海龜海灘。（圖：作者提供）
海龜海灘。（圖：作者提供）

海龜海灘 浮潛嬉戲

在酒店吃早餐時，服務生是一個甜美的姑娘，一邊點餐一邊聊天，當聽說我們打算去海龜海灘（Turtle Beach）時，她意外地笑了，「哦！真的嗎？我昨天剛從那裡玩了回來，那裡實在是太美了！」然後告訴我們從東邊沿著海岸走，風景尤其美麗，很多電影都在這條風景線上拍攝，比如「金剛」（King Kong）和「侏羅紀公園」（Jurassic Park）等。

我們按照她的建議果然伴著美麗的風景走了一路，湛藍的天空下，右邊是浩瀚無垠的大海，左邊則是雄偉壯觀、綿延不絕的青山，我們好像開進了一副壯麗的山水畫卷，美不勝收，心曠神怡。

海龜海灘在歐胡島的最北邊，據說可以看到大量海龜，我們興沖沖地趕來，卻沒看到海龜，心中畫滿了問號，忍不住向一位遊客打聽：「請問您有沒有看到海龜呢？」他說：「我已在這裡三天了，只看到一隻海龜。」不知道是不是我們來的季節不對，還是沒有找到最佳看海龜的地方。

儘管如此，我們也沒有失望。這個海灘位於海龜灣度假區，寬廣良好的停車場非常方便泊車且免費，沙灘邊的服務亭還提供各種潛水設備、遮陽傘、躺椅等等服務，無論是遼闊的海景還是澄澈的海水，都沒有讓我們找到任何失望的理由，尤其是遊客不是那麼多，平添了幾分世外桃源般的幽静安逸。

因為在海灣前面有一排礁石，彷彿防浪堤一樣擋住了大浪，所以在這裡玩水似乎更安全。我們租了浮潛設備下水，悠哉地和魚兒一起嬉戲，興味無窮。

從水裡出來躺在沙灘上，只見天空像藍玉般晶瑩，輕盈的雲彩則彷彿玉上的一抹水沁色。陣陣海風送爽，輕柔地將我們擁入大自然的懷中。

美好如斯，夫復何言？

小啟

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