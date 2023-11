旅遊／歐胡島海灘 流連忘返

歐胡島風光旖旎。(圖:作者提供)

這個夏天因歐胡島的旖旎風光特別美麗,我們在如詩如畫的海邊流連忘返,看海景,戲海水,吹海風,吃菠蘿、芒果和巴西莓,陽光明媚的日子悠然閒適、單純快樂。

歐胡島是夏威夷 的政治和經濟文化中心,不僅是州府所在地,夏威夷最大的城市檀香山也位於島上,它的歷史、文化和優美的風景吸引了眾多遊客。

震驚世界的珍珠港事件不僅將美國帶入了第二次世界大戰,還吸引了世界的關注,如今珍珠港已成了人們了解二次世界大戰的著名景點。

除了珍珠港外,歐胡島還有很多著名景點,包括威基基(Waikiki)、鑽石頭(Diamond Head)、北岸(North Shore)等,但最令我們念念不忘的還是島上風格各異的海灘。

威基基海灘上的彩虹。(圖:作者提供)

威基基海灘 享受自然

一到檀香山,我們就迫不及待地來到威基基海灘(Waikiki beach),沙灘邊有一家甜品店,供應天然健康的水果甜品,廣告上寫著,「Nature knows best!」,大自然最了解?我不禁莞爾,比ChatGPT還了解嗎?這可是一個絕佳的理由讓我天天來海灘報到,向大自然學習。

我們在沙灘上散步,極目遠眺只見碧海藍天,雲卷雲舒,白鳥在天空中翩翩翱翔,風吹拂著陣陣清爽,棕櫚樹的葉子在風中搖曳生姿,陽光在棕櫚葉中忽隱忽現,好像在和風兒捉迷藏。

住在臨近威基基海灘的酒店裡,如果不充分利用這便利性,就太辜負這麼好的位置了。一個午後,我們換好了泳裝來到沙灘上,只見沙灘上排滿遮陽傘和躺椅,到處是身著泳裝盡情享受陽光和海水的人們。光腳走在發燙的沙子上幾乎堅持不住,我們趕緊投入大海的懷抱,而海水彷彿早就準備好了,一波又一波地為我們送來清涼。

藍天、白雲、陽光、大海、沙灘,在遼闊、和諧和美麗的天地之間,我們愈發感受到生活的美好,所以我把「Nature knows best!」這句話略微補充一點,變成「 Nature knows and gives best!」,即「大自然知道並給予最好的!」就更貼切我們的感受了。

從馬卡普烏觀景台眺望,馬卡普烏海灘在左上角。(圖:作者提供)

馬卡普烏海灘 愜意觀景

馬卡普烏海灘(Makapuʻu Beach)位於夏威夷歐胡島(Oahu)的最東邊一角,與馬卡普烏觀景台(Makapuʻu Lookout)、馬卡普烏角燈塔步道 (Makapu'u Point Lighthouse Trail)相鄰。本來我們的目標是馬卡普烏角燈塔步道,但是因為通往步道的入口沒有明顯的標示牌,雖然看到很多車停靠在裡面,一猶豫就錯過了入口,於是我們繼續前進開到馬卡普烏觀景台。

這個觀景台臨近海邊,視野非常開闊,左前方的馬卡普烏海灘一覽無餘,還可以看到海中的島嶼。海水清澈見底,水的顏色從淺藍到深藍隨著水深有層次地變化。海風不停地的吹著,頭髮和裙裾在風中飄飛,與優美的風景呼應著融為一體。

既然馬卡普烏海灘就在前方,我們乾脆來到海灘深入體驗。這個海灘有很多黑色的礁石,據說是由火山噴發 的熔岩形成。我脫掉沙灘拖鞋,嘗試著踩海水,很快被一個大浪打濕了裙擺,立刻逃之夭夭。也許因為海浪較大,水溫也相對比較低,標示牌上禁止游泳,可是還是有不少當地人在水裡玩得不亦樂乎。

傍晚我們回到馬卡普烏角燈塔步道,這時強烈的陽光已退去,遊人也大都散去,我們沿著步道輕鬆愉快地欣賞海景。雖然山路蜿蜒曲折,這條柏油步道卻非常寬廣平展,而且一塵不染,我穿著超厚軟底的沙灘拖鞋居然也能健步如飛,大約半個小時就到達山頂馬卡普烏角觀景台。

在觀景台更加貼近光影和色彩層次分明的流雲晚霞,浩瀚的大海和點綴其中的島嶼盡收眼底,海風不停地吹拂,讓畫面充滿了動感,或許正是這充滿動感的風景,孕育了充滿動感的夏威夷舞蹈和音樂。

在蔚藍色的海天背景中,白色馬卡普烏燈塔(Makapu‘u Lighthouse)醒目地佇立在東北角。其實從步道的一條支路可以到達燈塔,然而由於天色已晚,我們沒有繼續前往,只是遠遠地眺望著向它致意。

蘭尼凱海灘。(圖:作者提供)

蘭尼凱海灘 人間天堂

優步司機向我們推薦蘭尼凱海灘(Lanikai Beach),稱它是夏威夷最美麗的海灘,就像一塊「陽光明媚的寶石」,我們當然不能錯過,專程來一睹芳容。

「蘭尼凱」意思為「天堂之海」,蘭尼凱海灘不僅是夏威夷最美麗的海灘,也一直被評為世界上最好的海灘之一。雖然聞名遐邇,它卻隱藏在一個住宅區的後面,不僅沒有公共停車場,甚至無法在附近停車,也沒有公共廁所或更衣室,咖啡館和餐館還離得比較遠。

不過,當我們將車停到較遠的路邊,走了十多分鐘來到蘭尼凱海灘時,立刻被眼前的景色吸引,而且理解了這種種的不便其實是為了保護蘭尼凱海灘的自然風景。

這裡空氣格外清新,長長的沙灘非常平展,而且鬆軟細膩得像麵粉,清澈的海水從靠近沙灘的淺藍色漸漸加深,從碧綠到湛藍,愈來愈深邃。沒有大浪,海浪輕柔而溫暖。海天一色中點綴著兩個飄然世外的小島,簇簇白雲悠然飄於天際,無論是在沙灘上還是在水裡,人們各自沉浸其中,自得其樂。

奶油般的沙灘、溫柔的海風和明淨的海水,像一塊純天然尚未被開發的美玉,蘭尼凱海灘景色秀麗、柔和、純淨、安然,可以充分滿足人們對於天堂的幻想,難怪被稱為「天堂之海」。

雖然沒有泡海水,但在細膩的沙灘上踩踩海水,同樣讓我開心得像個孩子。

海龜海灘。(圖:作者提供)

海龜海灘 浮潛嬉戲

在酒店吃早餐時,服務生是一個甜美的姑娘,一邊點餐一邊聊天,當聽說我們打算去海龜海灘(Turtle Beach)時,她意外地笑了,「哦!真的嗎?我昨天剛從那裡玩了回來,那裡實在是太美了!」然後告訴我們從東邊沿著海岸走,風景尤其美麗,很多電影都在這條風景線上拍攝,比如「金剛」(King Kong)和「侏羅紀公園」(Jurassic Park)等。

我們按照她的建議果然伴著美麗的風景走了一路,湛藍的天空下,右邊是浩瀚無垠的大海,左邊則是雄偉壯觀、綿延不絕的青山,我們好像開進了一副壯麗的山水畫卷,美不勝收,心曠神怡。

海龜海灘在歐胡島的最北邊,據說可以看到大量海龜,我們興沖沖地趕來,卻沒看到海龜,心中畫滿了問號,忍不住向一位遊客打聽:「請問您有沒有看到海龜呢?」他說:「我已在這裡三天了,只看到一隻海龜。」不知道是不是我們來的季節不對,還是沒有找到最佳看海龜的地方。

儘管如此,我們也沒有失望。這個海灘位於海龜灣度假區,寬廣良好的停車場非常方便泊車且免費,沙灘邊的服務亭還提供各種潛水設備、遮陽傘、躺椅等等服務,無論是遼闊的海景還是澄澈的海水,都沒有讓我們找到任何失望的理由,尤其是遊客不是那麼多,平添了幾分世外桃源般的幽静安逸。

因為在海灣前面有一排礁石,彷彿防浪堤一樣擋住了大浪,所以在這裡玩水似乎更安全。我們租了浮潛設備下水,悠哉地和魚兒一起嬉戲,興味無窮。

從水裡出來躺在沙灘上,只見天空像藍玉般晶瑩,輕盈的雲彩則彷彿玉上的一抹水沁色。陣陣海風送爽,輕柔地將我們擁入大自然的懷中。

美好如斯,夫復何言?

小啟

您去過哪些地方旅遊呢?有什麼好玩的?有什麼驚奇的?歡迎與世界周刊讀者分享。

投稿電郵:[email protected]

請附中英文姓名、稿酬支票抬頭、稿費寄送地址,請留底稿,恕不退件。

請您配合:

1.來稿限3000字以下。

2.旅遊中有無要注意事項或交通須知,歡迎一併寄出。

3.照片檔案不宜過小,至少寬度要10

公分或400萬畫素以上。

4.照片jpg檔隨信寄送,並附註圖說

(也可以做成檔名)。

5.請勿提供網路照片。

您的投稿,本報相關版面及世界日報新聞網(worldjournal.com)得選用刊登,請勿一稿兩投,嚴禁抄襲,投稿者文責自負;對於有抄襲爭議之稿件,在未經確認為投稿者所創作前,本報系得不支付稿費;若確認是抄襲,扣發稿費,來稿永不刊用。