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星座／11月12日至11月18日 牡羊座感情得意 處女座有驚有喜

科技紫微網

2023年11月12日至11月18日，12星座運勢如何？

牡羊座  3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

感情得意的一周，會有值得炫耀的浪漫故事發生在你身上；工作頭緒很多，靜下心來便能理清；投資需要理性對待，切不可跟風行事。

幸運色彩：古銅色

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周的老毛病又重犯了，而且程度嚴重。若不能從根本上找到糾正的辦法，問題很容易重複發生，這不僅會打擊你的自信心，還會讓戀人或上司對你失去信任。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

雙子座  5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

本周看似不好的事，如果換個角度去想，也能變成好事。戀人離開了你的勢力範圍、或一些事務從你的管理範疇中劃出去，難免令你感到有些失落，不過也落得輕鬆。

幸運色彩：森林綠

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★★★★

本周運勢值得喝采，感情的發展趨勢呈上升狀；工作上朋友、家人會給你提供較多便利，讓你順風順水；財運表現平平，支出有減少的跡象。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

你的運勢進入下降模式，除了愛情還能有點看頭以外，其他方面可謂是「票房慘淡」。沒有跟著時代發展，只一直按照自己的想法做，又如何能有樂觀的成績？

幸運色彩：海軍藍

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

有驚也有喜的一周，驚來自於工作學習，將面臨一些挑戰，咬牙挺過去，你的能力可得到極大提升。喜來自愛情，可以去慢慢體會。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

天秤座  9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

這個星期運勢平平，你的愛情進行曲有點卡帶，存在於你們之間的心結應先打開；努力工作就會有收穫，你的財富也會因此不斷累積。

幸運色彩：寶石藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

天蠍座  10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

情緒起伏，容易被小事牽絆。若能笑看人生的高低起落，把一波波悲與喜當作是人生這個大容器必然裝載的「物品」，你的心胸將坦蕩許多。

幸運色彩：深海藍

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

活力充沛，在許多時候你都能有積極踴躍的表現，偶爾你需要去適應為眾人目光聚集的焦點。倘若有上司、長輩在場的情況下，則應避免鋒芒太露。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

摩羯座  12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

戀愛告急和金融危機會一前一後在本周上演，你需要有足夠強大的樂觀精神才能使運勢逆轉。幸好事業上還能喘口氣，按照平常的節奏進行即可。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

水瓶座  1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

鋼筋水泥的建築群把你圍得無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計畫只能延期。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

雙魚座  2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

感情雖未到開花結果的地步，卻也發展穩定；工作事務有點多，務必要排好優先順序；收入雖不特別豐厚，但也讓人歡喜。

幸運色彩：松石綠

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

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