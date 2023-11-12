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每周一書／大缺貨 如何拖垮全球經濟？

每周一書
大缺貨
大缺貨

供應鏈1.0已經結束，供應鏈2.0尚未完全出現，你的貨架將時而有貨品、時而缺貨，並持續一段時間；你的錢的價值可能會被通貨膨脹或通貨緊縮扭曲，但更大的變化正在進行中。我們對金錢本身的概念可能消失，取而代之的是數位化的模擬物或實體的東西。

《大缺貨：供應鏈斷裂、通膨飆升與地緣衝突如何拖垮全球經濟？》(Sold Out：How Broken Supply Chains, Surging Inflation, and Political Instability Will Sink the Global Economy)一書深入探究這些改變，尋找未來的線索，並為下一步做好準備。這本書有趣而且內容豐富，更重要的是它將在動盪時期成為值得你信賴的指南。

在《大缺貨》一書中，作者瑞卡茲分享他的預測，並概述消費者和企業主該如何應對這場災難。

本書第一章著眼於供應鏈1.0(1989年—2019年）的歷史，包括供應鏈管理科學的定義和發展；從香檳到乳酪蛋糕的各種東西，從貨架上消失，責怪卡車司機和港口運營商無濟於事，政治、瘟疫和人口結構都扮演部分角色。

第二章更深入地探討具體原因；川普的貿易戰、機器人、綠色偽科學、經向洋流引起的真實氣候變化、中國的新冠清零政策、強制接種疫苗，以及學術理論與真實世界實踐之間的不符，都是供應鏈崩潰的原因。

第三章介紹供應鏈2.0 (2020年迄今)；一個新的供應鏈典範將取而代之，這將需要十年的時間才能建立，所以目前的中斷將伴隨我們一段時間。供應鏈1.0不會恢復的原因，包括中國國家主席習近平呼籲建立一套新世界秩序，其部分基礎是中國採購和生產的自給自足。美國將藉由製造業回流而在國內生產藥品、半導體和電子產品等關鍵產品來支援這個大脫鉤。

第四章，跨越供應鏈的邊界到金融，並研究當前大幅攀升的通貨膨脹。通貨膨脹是真實的，而且是全球性的。問題是它會持續多久？

「我們原本以為腳下是穩固的地面，但其實更像是一個縮小的懸崖邊緣。」前中央情報局局長特別顧問杜埃爾弗(Charles A. Duelfer)看完《大缺貨》(Sold Out)一書後，說了這句話。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

 

供應鏈 通貨膨脹 疫苗

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