每周一書／大缺貨 如何拖垮全球經濟？

大缺貨

供應鏈 1.0已經結束,供應鏈2.0尚未完全出現,你的貨架將時而有貨品、時而缺貨,並持續一段時間;你的錢的價值可能會被通貨膨脹 或通貨緊縮扭曲,但更大的變化正在進行中。我們對金錢本身的概念可能消失,取而代之的是數位化的模擬物或實體的東西。

《大缺貨:供應鏈斷裂、通膨飆升與地緣衝突如何拖垮全球經濟?》(Sold Out:How Broken Supply Chains, Surging Inflation, and Political Instability Will Sink the Global Economy)一書深入探究這些改變,尋找未來的線索,並為下一步做好準備。這本書有趣而且內容豐富,更重要的是它將在動盪時期成為值得你信賴的指南。

在《大缺貨》一書中,作者瑞卡茲分享他的預測,並概述消費者和企業主該如何應對這場災難。

本書第一章著眼於供應鏈1.0(1989年—2019年)的歷史,包括供應鏈管理科學的定義和發展;從香檳到乳酪蛋糕的各種東西,從貨架上消失,責怪卡車司機和港口運營商無濟於事,政治、瘟疫和人口結構都扮演部分角色。

第二章更深入地探討具體原因;川普的貿易戰、機器人、綠色偽科學、經向洋流引起的真實氣候變化、中國的新冠清零政策、強制接種疫苗 ,以及學術理論與真實世界實踐之間的不符,都是供應鏈崩潰的原因。

第三章介紹供應鏈2.0 (2020年迄今);一個新的供應鏈典範將取而代之,這將需要十年的時間才能建立,所以目前的中斷將伴隨我們一段時間。供應鏈1.0不會恢復的原因,包括中國國家主席習近平呼籲建立一套新世界秩序,其部分基礎是中國採購和生產的自給自足。美國將藉由製造業回流而在國內生產藥品、半導體和電子產品等關鍵產品來支援這個大脫鉤。

第四章,跨越供應鏈的邊界到金融,並研究當前大幅攀升的通貨膨脹。通貨膨脹是真實的,而且是全球性的。問題是它會持續多久?

「我們原本以為腳下是穩固的地面,但其實更像是一個縮小的懸崖邊緣。」前中央情報局局長特別顧問杜埃爾弗(Charles A. Duelfer)看完《大缺貨》(Sold Out)一書後,說了這句話。

