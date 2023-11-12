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新聞眼／披頭四的「最後」歌曲：我們該讓歌手「復活」嗎？

舟境
1965年10月26日，披頭四樂團成員：林哥·史塔(左起)、約翰·藍儂、保羅·麥卡尼和喬治·哈里森，展示他們獲頒的大英帝國勳章。(美聯社)
1965年10月26日，披頭四樂團成員：林哥·史塔(左起)、約翰·藍儂、保羅·麥卡尼和喬治·哈里森，展示他們獲頒的大英帝國勳章。(美聯社)

一首全新的「披頭四」(The Beatles)歌曲「Now and Then」在主唱兼吉他手約翰·藍儂(John Lennon)過世近半個世紀後，於11月2日誕生，立刻在歌迷與音樂界激起巨大的漣漪，也掀起不同的論戰。

這首由約翰·藍儂作詞、作曲、主唱和鋼琴演奏的作品，連同喬治·哈里遜(George Harrison)吉他伴奏、保羅·麥卡尼(Paul McCarthey)彈貝斯、林哥·史塔(Ringo Star)打鼓，一切都與往日他們在台上演出的模式毫無二致。不同的是，他們四人的合作完全「超越時空」，是在不同時間、不同地點完成這首歌曲。

根據媒體報導，1978年約翰·藍儂在家中自彈自唱譜出「Now and Then」，並以手提錄音機錄下這首即興創作，這也是藍儂生前所寫的最後一首曲子。1980年藍儂遇刺過世，遺孀小野洋子直到1994年才將他的大批手稿、詞譜、錄音帶等素材寄給麥卡尼，其中包括這捲「Now and Then」錄音帶。由於品質不佳，藍儂的聲音不但與鋼琴聲完全混在一起，且模糊、難以辨識，其他三名團員無法重製，於是就此擱置。2001年，喬治·哈里遜過世。

AI協助 純化藍儂聲音

2021年，「魔戒」導演彼得·傑克森(Peter Jackson)在執導披頭四紀錄片「披頭四：回歸」(The Beatles: Get Back)時得知此事，自願提供協助，他的製作公司利用現代錄音技術，在AI科技協助下，將藍儂的聲音與鋼琴伴奏分離並強化，讓「Now and Then」的歌詞與旋律得以清晰呈現。

11月2日，披頭四樂團的最後一首新單曲「Now and Then」(左)正在倫敦...
11月2日，披頭四樂團的最後一首新單曲「Now and Then」(左)正在倫敦一家唱片行發售。距離約翰‧藍儂被謀殺已40多年、喬治‧哈里森去世已22年。這首新曲與1962年的首支單曲「Love Me Do」一起發行。(美聯社)

但這只是第一步，接著麥卡尼加入當年哈里遜為此曲吉他伴奏的錄音，並模仿哈里遜的風格補上幾個小節，再親自以貝斯伴奏。隨後，麥卡尼將半成品demo帶寄給目前定居加州的史塔，讓他補上爵士鼓部分。最終，demo帶回到傑克森的錄音室，加上20餘人大型弦樂團的潤飾，這首歷時45年創作過程的披頭四歌曲，才算大功告成。

對眾多披頭四粉絲來說，能在多年後聽到偶像全新的創作歌曲，心中自然難掩激動與狂喜，但以AI科技讓已過世的歌手「原音重現」，在音樂界亦掀起正反兩面的看法。BBC文化專欄作者海德(Arwa Haider)以標題、導言直接問道：我們該讓歌手起死回生嗎？該如何畫出界線？

海德引述傳奇歌手大衛·鮑伊(David Bowie)在1999年一次採訪中所說的話，鮑伊說：「我認為，我們正處於令人興奮又令人恐懼的邊緣……這是一種有如外星人的生命形式。」當時正值數位科技帶來了創意曙光，或者說是潛在的大災難；在鮑伊離世七年後，如今反思他說過的這段話，似乎更能引起人們的共鳴。海德說，音樂產業仍處於變動之際，科技持續串聯起各個領域，甚至能「召喚」墓木已拱的音樂人，讓他們歌聲重現。

深偽合成聲音 掀波瀾

這不是AI第一次以「深偽技術」(deepfake)的數位合成聲音在音樂上掀起波瀾，海德說，無論是模仿當代明星的風格，例如最近由抖音(TikTok)用戶ghostwriter977上傳的AI偽造饒舌歌手德瑞克(Drake)和威肯(The Weeknd)的曲目「Heart on my Sleeve」；或是模仿已故的鮑伊風格大量生成的AI「新歌」，虛擬歌手佛萊迪·墨裘瑞(Freddie Mercury)與鮑伊的二重唱，翻唱鮑伊知名作品「Life on Mars」。

1964年2月9日，保羅·麥卡尼(前左起)、喬治·哈里遜、約翰·藍儂和鼓手林哥‧...
1964年2月9日，保羅·麥卡尼(前左起)、喬治·哈里遜、約翰·藍儂和鼓手林哥‧史塔在紐約表演。(美聯社)

當然「Now and Then」也不是藍儂過世後、唯一的一首「新曲」，海德指出，1995年的「像鳥兒一樣自由」(Free as a Bird)，便是由藍儂「朦朧」的主唱，而毫不意外地成為風靡全球的歌曲；從那時起科技更加突飛猛進，2021年拍攝的披頭四紀錄片便是最好的證明。麥卡尼最近在廣播節目的訪問中表示，「Now and Then」中藍儂的聲音是從「一盒粗糙的小磁帶」中取出的，使用特別的技術檢測出各個單音，並將之與周圍的音頻區隔開來。麥卡尼說，傑克森的工作團隊告訴AI「那是人的聲音，這是吉他的聲音，把吉他去掉…」，並將藍儂的聲音變得更純淨。

遺作出土 樂迷重溫舊夢

雖然各種機器學習(machine learning)軟體正方興未艾，海德說，這類「遺作出土」的背後存在各種深層的動機。作為樂迷，我們會因為聽到任何自己喜愛歌手的作品而興奮不已，尤其當他們已不在人世，這種渴望會更加強烈。當藍儂的浮空投影與麥卡尼「重聚」，虛擬的二重唱去年在格拉斯頓伯立當代表演藝術節(Glastonbury Festival)出現時，引來台下陣陣驚呼與尖叫；或者當各種人物的浮空投影，包括嘻哈歌手圖帕克(Tupac)、歌劇名伶瑪麗亞·卡拉絲(Maria Callas)、歌手兼詞曲作家羅尼·詹姆斯·迪歐(Ronnie James Dio)都出現在舞台上時，即使有明顯的瑕疵，在情感與新奇感的驅使下，也能博得人們的掌聲。

今年7月發行的一張專輯「無盡的繽紛之路」是以1974年去世時年僅26歲的歌手尼克...
今年7月發行的一張專輯「無盡的繽紛之路」是以1974年去世時年僅26歲的歌手尼克·德雷克的歌曲為中心，由其他藝術家重新詮釋。與已故歌手之間的情感與創作連結，也是一種深刻的懷念。(取自維基共享資源)

海德說，顯然商業公司也熱中於從藝術家的「遺產」中盡可能地攫取更多利益，而遺作的發行更是一門能帶來豐厚利潤的生意；1994年，另類搖滾偶像寇特·柯本(Kurt Cobain)飲彈自盡時，年僅27歲，但透過不斷發行水準參差不齊的遺作，繼續創造出數百萬美元的收入。

讓歌手起死回生的道德難題一直存在，雖然懷舊是一股強大的力量，但海德表示，許多遺作的多愁善感也帶有令人「厭惡」的成分，例如創作歌手巴瑞·曼尼洛(Barry Manilow)2014年的專輯「我的夢想二重唱」(My Dream Duets)或許是最明顯的例子，他在這張專輯中與知名演員茱蒂·嘉蘭(Judy Garland)、流行天后惠妮·休斯頓(Whitney Houston)等已故偶像的錄音一起合唱。

披頭四樂團在英國利物浦的一幅壁畫。(歐新社)
披頭四樂團在英國利物浦的一幅壁畫。(歐新社)

儘管如此，一些當代歌手、製作人還是熱情擁抱被稱為「深偽技術」的科技，尤其是電子音樂家如格萊姆斯(Grimes)與荷莉·赫恩登(Holly Herndon)，她們於2021年制定的語音工具Holly+，邀請用戶上傳曲目進行重新演繹。不過，即使是這些先行者也承認，他們還在摸索中，世界各國的法律對AI和智慧財產權的相關規定仍然模糊不清。

披頭四合唱團解散53年後，在AI的助力下，2日發行「Now and Then」新...
披頭四合唱團解散53年後，在AI的助力下，2日發行「Now and Then」新曲。(美聯社)

Jungle樂團聯合創始人兼主唱洛伊德(J Lloyd)承認，在考慮後代如何與他們的音樂產生連結時，AI所引發的好奇心與新奇感，究竟會讓他們的音樂表達方式會以全新的、身歷其境的方式體驗，還是音樂的人情味與情感共鳴會被先進的科技所掩蓋，是個值得玩味的課題。

有些歌手則對「遺作」計畫反應更為強烈。2021年，饒舌歌手安德森·帕克(Anderson Paak)在自己的手臂刺上了遺囑的一部分「當我死後，請不要發行任何附有我名字的遺作專輯或歌曲」。雖然英國歌手艾美·懷絲(Amy Winehouse)的遺產繼承人允許她的告別之作「Lioness - Hidden Treasures」在她2011年逝世時發行，但環球唱片公司執行長約瑟夫(David Joseph)後來宣布，顧及「道德上的事」(a moral thing)，她的錄音demo帶已被銷毀，避免將來發行她無法同意的作品。

真情假意 讓聽眾做評判

歸根結柢，那些真正瞭解、喜愛這些藝術家的人往往會對遺作的處理十分審慎與敏感。海德表示，天馬樂團(Sparklehorse)的遺作專輯於今年9月發行，便是由靈魂人物馬克·林庫斯(Mark Linkous)的弟弟、弟媳完成了在林庫斯2010年不幸去世前開始的工作。

一名披頭四樂團的粉絲在英國利物浦與披頭四的雕像合影。(美聯社)
一名披頭四樂團的粉絲在英國利物浦與披頭四的雕像合影。(美聯社)

與已故歌手之間的情感與創作連結，也可以一種深刻的方式來表達；今年7月發行的一張專輯「無盡的繽紛之路」(The Endless Coloured Ways，暫譯)，是以1974年去世時年僅26歲的歌手尼克·德雷克(Nick Drake)的歌曲為中心，由艾蜜莉·珊黛(Emeli Sandé)和約翰·格蘭特(John Grant)等藝術家重新詮釋。該計畫是由自90年代起即一直與德雷克家人密切合作、也是德雷克的遺產管理人卡洛蒙(Cally Calomon)，以及音樂公司Blue Raincoat Music創始人與音樂專輯Chrysalis執行製作拉塞爾斯(Jeremy Lascelles)負責監製，明顯帶有濃厚的情感淵源。

披頭四合唱團解散53年後，在AI的助力下，2日發行「Now and Then」新...
披頭四合唱團解散53年後，在AI的助力下，2日發行「Now and Then」新曲。圖為1964年，披頭四(從左上順時針方向)成員，約翰·藍儂、喬治·哈里遜、保羅·麥卡尼和林哥‧史塔在倫敦火車車廂窗戶留下的知名合照。(美聯社)

卡洛蒙在接受BBC採訪時表示，所有的藝術都是「人造」的，而任何智能都不是人造的；將任何產生的智能稱為「人工」，只是人類試圖為自己的發明開脫責任與後果的又一例證。拉塞爾斯則指出，AI只是人類科技進步長河中的最新產物，與所有涉及顛覆性變革的事物一樣，它既是威脅，也帶來了巨大的機會。藝術家和詞曲作者永遠都在創作歌曲，靈感來自於他們的同輩及生活，有時十分出色，有時令人啼笑皆非；透過現代科技讓遺作煥發生命力的做法也是如此，最終，唯一的評判者將是聽眾，他們會知道這聽起來是有感情的、真實的，還是虛假的、做作的。

披頭四的粉絲聚集在英國利物浦的hmv唱片行，在披頭四最後一首歌曲「Now And...
披頭四的粉絲聚集在英國利物浦的hmv唱片行，在披頭四最後一首歌曲「Now And Then」發布後，搶先購得。(美聯社)

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