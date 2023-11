新聞眼／披頭四的「最後」歌曲：我們該讓歌手「復活」嗎？

1965年10月26日,披頭四樂團成員:林哥·史塔(左起)、約翰·藍儂、保羅·麥卡尼和喬治·哈里森,展示他們獲頒的大英帝國勳章。(美聯社)

一首全新的「披頭四」(The Beatles)歌曲「Now and Then」在主唱兼吉他手約翰·藍儂(John Lennon)過世近半個世紀後,於11月2日誕生,立刻在歌迷與音樂界激起巨大的漣漪,也掀起不同的論戰。

這首由約翰·藍儂作詞、作曲、主唱和鋼琴演奏的作品,連同喬治·哈里遜(George Harrison)吉他伴奏、保羅·麥卡尼(Paul McCarthey)彈貝斯、林哥·史塔(Ringo Star)打鼓,一切都與往日他們在台上演出的模式毫無二致。不同的是,他們四人的合作完全「超越時空」,是在不同時間、不同地點完成這首歌曲。

根據媒體報導,1978年約翰·藍儂在家中自彈自唱譜出「Now and Then」,並以手提錄音機錄下這首即興創作,這也是藍儂生前所寫的最後一首曲子。1980年藍儂遇刺過世,遺孀小野洋子直到1994年才將他的大批手稿、詞譜、錄音帶等素材寄給麥卡尼,其中包括這捲「Now and Then」錄音帶。由於品質不佳,藍儂的聲音不但與鋼琴聲完全混在一起,且模糊、難以辨識,其他三名團員無法重製,於是就此擱置。2001年,喬治·哈里遜過世。

AI 協助 純化藍儂聲音

2021年,「魔戒」導演彼得·傑克森(Peter Jackson)在執導披頭四紀錄片「披頭四:回歸」(The Beatles: Get Back)時得知此事,自願提供協助,他的製作公司利用現代錄音技術,在AI科技協助下,將藍儂的聲音與鋼琴伴奏分離並強化,讓「Now and Then」的歌詞與旋律得以清晰呈現。

11月2日,披頭四樂團的最後一首新單曲「Now and Then」(左)正在倫敦一家唱片行發售。距離約翰‧藍儂被謀殺已40多年、喬治‧哈里森去世已22年。這首新曲與1962年的首支單曲「Love Me Do」一起發行。(美聯社)

但這只是第一步,接著麥卡尼加入當年哈里遜為此曲吉他伴奏的錄音,並模仿哈里遜的風格補上幾個小節,再親自以貝斯伴奏。隨後,麥卡尼將半成品demo帶寄給目前定居加州 的史塔,讓他補上爵士鼓部分。最終,demo帶回到傑克森的錄音室,加上20餘人大型弦樂團的潤飾,這首歷時45年創作過程的披頭四歌曲,才算大功告成。

對眾多披頭四粉絲來說,能在多年後聽到偶像全新的創作歌曲,心中自然難掩激動與狂喜,但以AI科技讓已過世的歌手「原音重現」,在音樂界亦掀起正反兩面的看法。BBC文化專欄作者海德(Arwa Haider)以標題、導言直接問道:我們該讓歌手起死回生嗎?該如何畫出界線?

海德引述傳奇歌手大衛·鮑伊(David Bowie)在1999年一次採訪中所說的話,鮑伊說:「我認為,我們正處於令人興奮又令人恐懼的邊緣……這是一種有如外星人的生命形式。」當時正值數位科技帶來了創意曙光,或者說是潛在的大災難;在鮑伊離世七年後,如今反思他說過的這段話,似乎更能引起人們的共鳴。海德說,音樂產業仍處於變動之際,科技持續串聯起各個領域,甚至能「召喚」墓木已拱的音樂人,讓他們歌聲重現。

深偽合成聲音 掀波瀾

這不是AI第一次以「深偽技術」(deepfake)的數位合成聲音在音樂上掀起波瀾,海德說,無論是模仿當代明星的風格,例如最近由抖音(TikTok)用戶ghostwriter977上傳的AI偽造饒舌歌手德瑞克(Drake)和威肯(The Weeknd)的曲目「Heart on my Sleeve」;或是模仿已故的鮑伊風格大量生成的AI「新歌」,虛擬歌手佛萊迪·墨裘瑞(Freddie Mercury)與鮑伊的二重唱,翻唱鮑伊知名作品「Life on Mars」。

1964年2月9日,保羅·麥卡尼(前左起)、喬治·哈里遜、約翰·藍儂和鼓手林哥‧史塔在紐約表演。(美聯社)

當然「Now and Then」也不是藍儂過世後、唯一的一首「新曲」,海德指出,1995年的「像鳥兒一樣自由」(Free as a Bird),便是由藍儂「朦朧」的主唱,而毫不意外地成為風靡全球的歌曲;從那時起科技更加突飛猛進,2021年拍攝的披頭四紀錄片便是最好的證明。麥卡尼最近在廣播節目的訪問中表示,「Now and Then」中藍儂的聲音是從「一盒粗糙的小磁帶」中取出的,使用特別的技術檢測 出各個單音,並將之與周圍的音頻區隔開來。麥卡尼說,傑克森的工作團隊告訴AI「那是人的聲音,這是吉他的聲音,把吉他去掉…」,並將藍儂的聲音變得更純淨。

遺作出土 樂迷重溫舊夢

雖然各種機器學習(machine learning)軟體正方興未艾,海德說,這類「遺作出土」的背後存在各種深層的動機。作為樂迷,我們會因為聽到任何自己喜愛歌手的作品而興奮不已,尤其當他們已不在人世,這種渴望會更加強烈。當藍儂的浮空投影與麥卡尼「重聚」,虛擬的二重唱去年在格拉斯頓伯立當代表演藝術節(Glastonbury Festival)出現時,引來台下陣陣驚呼與尖叫;或者當各種人物的浮空投影,包括嘻哈歌手圖帕克(Tupac)、歌劇名伶瑪麗亞·卡拉絲(Maria Callas)、歌手兼詞曲作家羅尼·詹姆斯·迪歐(Ronnie James Dio)都出現在舞台上時,即使有明顯的瑕疵,在情感與新奇感的驅使下,也能博得人們的掌聲。

今年7月發行的一張專輯「無盡的繽紛之路」是以1974年去世時年僅26歲的歌手尼克·德雷克的歌曲為中心,由其他藝術家重新詮釋。與已故歌手之間的情感與創作連結,也是一種深刻的懷念。(取自維基共享資源)

海德說,顯然商業公司也熱中於從藝術家的「遺產」中盡可能地攫取更多利益,而遺作的發行更是一門能帶來豐厚利潤的生意;1994年,另類搖滾偶像寇特·柯本(Kurt Cobain)飲彈自盡時,年僅27歲,但透過不斷發行水準參差不齊的遺作,繼續創造出數百萬美元的收入。

讓歌手起死回生的道德難題一直存在,雖然懷舊是一股強大的力量,但海德表示,許多遺作的多愁善感也帶有令人「厭惡」的成分,例如創作歌手巴瑞·曼尼洛(Barry Manilow)2014年的專輯「我的夢想二重唱」(My Dream Duets)或許是最明顯的例子,他在這張專輯中與知名演員茱蒂·嘉蘭(Judy Garland)、流行天后惠妮·休斯頓(Whitney Houston)等已故偶像的錄音一起合唱。

披頭四樂團在英國利物浦的一幅壁畫。(歐新社)

儘管如此,一些當代歌手、製作人還是熱情擁抱被稱為「深偽技術」的科技,尤其是電子音樂家如格萊姆斯(Grimes)與荷莉·赫恩登(Holly Herndon),她們於2021年制定的語音工具Holly+,邀請用戶上傳曲目進行重新演繹。不過,即使是這些先行者也承認,他們還在摸索中,世界各國的法律對AI和智慧財產權的相關規定仍然模糊不清。

披頭四合唱團解散53年後,在AI的助力下,2日發行「Now and Then」新曲。(美聯社)

Jungle樂團聯合創始人兼主唱洛伊德(J Lloyd)承認,在考慮後代如何與他們的音樂產生連結時,AI所引發的好奇心與新奇感,究竟會讓他們的音樂表達方式會以全新的、身歷其境的方式體驗,還是音樂的人情味與情感共鳴會被先進的科技所掩蓋,是個值得玩味的課題。

有些歌手則對「遺作」計畫反應更為強烈。2021年,饒舌歌手安德森·帕克(Anderson Paak)在自己的手臂刺上了遺囑的一部分「當我死後,請不要發行任何附有我名字的遺作專輯或歌曲」。雖然英國歌手艾美·懷絲(Amy Winehouse)的遺產繼承人允許她的告別之作「Lioness - Hidden Treasures」在她2011年逝世時發行,但環球唱片公司執行長約瑟夫(David Joseph)後來宣布,顧及「道德上的事」(a moral thing),她的錄音demo帶已被銷毀,避免將來發行她無法同意的作品。

真情假意 讓聽眾做評判

歸根結柢,那些真正瞭解、喜愛這些藝術家的人往往會對遺作的處理十分審慎與敏感。海德表示,天馬樂團(Sparklehorse)的遺作專輯於今年9月發行,便是由靈魂人物馬克·林庫斯(Mark Linkous)的弟弟、弟媳完成了在林庫斯2010年不幸去世前開始的工作。

一名披頭四樂團的粉絲在英國利物浦與披頭四的雕像合影。(美聯社)

與已故歌手之間的情感與創作連結,也可以一種深刻的方式來表達;今年7月發行的一張專輯「無盡的繽紛之路」(The Endless Coloured Ways,暫譯),是以1974年去世時年僅26歲的歌手尼克·德雷克(Nick Drake)的歌曲為中心,由艾蜜莉·珊黛(Emeli Sandé)和約翰·格蘭特(John Grant)等藝術家重新詮釋。該計畫是由自90年代起即一直與德雷克家人密切合作、也是德雷克的遺產管理人卡洛蒙(Cally Calomon),以及音樂公司Blue Raincoat Music創始人與音樂專輯Chrysalis執行製作拉塞爾斯(Jeremy Lascelles)負責監製,明顯帶有濃厚的情感淵源。

披頭四合唱團解散53年後,在AI的助力下,2日發行「Now and Then」新曲。圖為1964年,披頭四(從左上順時針方向)成員,約翰·藍儂、喬治·哈里遜、保羅·麥卡尼和林哥‧史塔在倫敦火車車廂窗戶留下的知名合照。(美聯社)