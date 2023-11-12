生活／Yard Sale 美國擺攤文化

Yard sale最多的就是二手衣服，大人小孩都可找看看適合自己的貨色。（Getty Images）

打從到美國後，有一件事兒，我從被驚到，到樂此不疲，那就是美國人的「擺地攤兒」(Yard sale or garage sale)。

美國人在自家門口或車庫裡的桌子上、紙箱裡、草地上，把各種物品擱在一塊棉布或塑膠布的大單子上。 主人要不就身繫腰包，穿梭其中，收錢找錢；要不就悠閒地坐在椅子上，吃著喝著，願者上鉤。

Yard sale裡的所有物品都「明碼標價」： 一張指甲蓋大的黏貼紙寫著價碼；並且，一般都不是一口價，往往可以討價還價，只要不太離譜，主人都會隨了買家的願。

當時是上世紀90年代末，在中國幾乎沒有看過這種買賣，因此我覺得既好奇又不解：賣家多是住著大house的白人。怎麼會要靠「砸鍋賣鐵」來度日？後來明白了，這是種文化習俗。

美國人習慣把家裡不常用或覺得多餘的物品，在自家地盤上擺個攤兒，走過路過有需要的就買。「願打願挨」，你情我願，其樂融融。這種「舊物利用」的個人商業行為是現金交易不用繳稅，既是一種物盡其用的供需結合，還為環保做貢獻，一舉多得。中國人民勤儉節約的優良傳統，被大手大腳浪費慣了的美國人民用上了。

老話兒說得好：入鄉隨俗，趕緊融入美國社會。身為窮學生，不多久，我就欣然接受了這種買賣方式。

garage sale是道地的美國文化，東西歸要類，價碼要貼好。（Getty Images）

想淘名畫 機率太低

美國地攤兒一目了然：有「精神文明」產品——書籍雜誌、唱片錄影帶、CD、VCD，還有就是牆畫，油畫少水粉水彩廣告畫多；內容上多是風景啊、動物啊，人物的不多，感覺畫技都不怎麼樣。畫作大多舊得像是上世紀五、六○年代的產品，我也曾琢磨能否發現張名畫什麼的，但想想這種機率太低，況且我沒這火眼金睛，就放棄了這方面的探索。

「物質文明」產品的類別則多了。攤上往往一半是衣服鞋子還有包包，不過至今我還是接受不了這項，這麼多年只買過一條沒摘牌子的名牌褲子，一美元。

這宗買賣總是很興隆，胖胖的墨西哥 婦女尤其熱中於此，三五成群大呼小叫，在衣服堆裡穿行撿挑，興高采烈地滿載而歸。後來知道很多人是靠此做生意：賣到墨西哥去。

有一種叫Auction，是家裡物品的拍賣。有意者出價，小槌落下買家落定。（Getty Images）

鍋碗瓢盆及瓶瓶罐罐也是大頭，幾乎每次都能看到半舊的水晶花瓶果盤、各式杯子盤子碟子，但餐具成套的少。

再就是家具，從床、沙發到櫃子、桌椅，有時價錢不便宜，但生意還不錯。當自己買了房子後去買家具時知道了為什麼——還是比家具店的便宜很多。有趣的是，還常常在攤上看到一些家具上貼個條子：sold嗯？賣掉了為何還放在這裡？想想就明白了：那是買家先完成交易，然後去找大型的運輸工具來運回家。

兒童物品幾乎是每次每家攤上都能碰上的，從嬰兒到十歲左右孩子的東西最多；從奶嘴到滑輪鞋，從衣物到裝飾品，從玩具到書本，斑斕奪目、熱鬧鬧鬧，好像沒了這塊就不能稱之為Yard sale，這部分也是買家熱點。經濟好的時候，常常會有一個貼有Free紙條的大箱子擱一旁，裡面的小玩意兒隨便拿。

還有就是工具，尤其是打理花園、修理傢伙什兒的各種工具，螺絲起子、改錐、鏟子，各種瓶罐：油漆罐、殺蟲的、除雜草的噴霧罐，林林總總、拉拉雜雜，常看到男士在細細挑揀。

電器有問題 也沒法退

不過有兩樣東西不多：電器和食物。電器當場試沒事，可買回家發現有問題，退也沒法退，難免膈應(不舒服之意)；食品，在美國是不能觸碰的紅線。不管是商店還是個人經營，哪個顧客誰吃出點問題，哪怕過敏，商家可是要吃不了兜著走，會賠得傾家蕩產的。

偶爾，會有幾個七、八歲的小孩在一旁湊熱鬧：支桌子，賣自製的cookie餅乾或 lemonade流行的檸檬水飲料，那多半是賺幾個零用錢的好玩舉動。

另外，聖誕節 的物品如燈飾、掛飾也常出現。既然每年都要用的，那幹嘛要賣？難道年年買新的？美國人的確「喜新厭舊」。擺攤兒賣的東西大多七、八成新，甚至沒開封的。讀書時，朋友抱來個麵包機，一元錢，九成新。賣主說是聖誕節禮物，用了兩回，不順眼就不要了，要去買自己喜歡的。

不少老美說賣東西的理由就是不順眼了，不喜歡了，就換了賣了丟了，跟離婚的理由一樣。

當然，物美價廉是這種形式的買賣頗受歡迎的理由。這些物品價格起碼是店家80%以上的折扣吧。

單打獨鬥 各掃門前雪

Yard sale這種攤兒大都在周末，一般周五開始，周六全天營業；周日因為很多人早上都要去教會，於是歇業或半歇業。所以，周五周日賣家多是抱著「摟草打兔子」的心態，能收幾塊收幾塊唄；但周六定是買賣的高潮，賣家或精神抖擻，或集中優勢兵力，比如把家裡漂亮的小美眉哄來工作(當然一般會有提成)，爭取打上一個「殲滅戰」。

美國的地攤兒一般多是「各家自掃門前雪」，所以叫Yard sale(門前攤兒)、Garage sale(車庫攤兒)；但也有「有組織」的行為。例如鄰里間湊個熱鬧在周末一起擺攤兒，把家裡的東西倒騰一下。這種擺攤兒叫Community Sale or Group Sale。一般有五、六、七、八家起，規模大的能有幾十家。效果往往比「單打獨鬥」的好。

人們尤其是女人，購買的欲望勾出來就收不住了。東看看西瞧瞧就眼花撩亂了，覺得這個也太便宜了，哪個也是家裡需要的，要不就是自己念想半天、心儀已久的什麼今天終於碰到一個好價錢了。於是轉一圈，扛著抱著一堆樂滋滋抱回家了；然後，翻看一遍，冷靜了後悔了：我買這些個玩意兒幹啥嘛？一年都不會用上一回。算了，下次俺也來個Yard sale，賣了去。周而復始地將地攤兒事業進行到底。

Community or group sale算是民間組織行為，還有比較「官方」的，例如教會組織的，大家把家裡閒置或不閒置的物品拿出一些東西捐給教會，賣掉的錢用於教會的用項：愛心幫助、日常開銷、房屋維修等。這種規模一般也都比較大。

Moving Sale是指這家人要搬遷，不想帶或帶不了一些物品，賣的東西會比較多，價格的浮動幅度也會比較大。

還有一種擺攤兒則比較正式，叫Estate Sale。大多是指主人過世，家人或親戚要清理屋裡的物品。這種賣家一般也多是中產階級的家庭，存貨比較多。

這種攤兒一般是委託專門公司來操作，在賣家的家裡進行，樓上樓下基本上每個房間都開放。承辦公司的專業人士會提前進入，估價標價。經過他們的眼手，估計世界級的名畫骨董是到不了一般買家手中了。

一般這種sale都會賣幾天，最後兩天、一天甚至半天會依序把物品降半價或更甚。 我常常感嘆，人的一輩子怎麼能積這麼多東西？但眼一閉手一撒，什麼都帶不走，什麼都不是你的了。

有一種比較正式的擺攤兒叫Estate Sale，多是指主人過世、家人或親戚要清理屋裡的物品。這種賣家一般也多是中產階級的家庭。（Getty Images）

還有一種不太流行的叫Auction──拍賣 ，這裡指的是家裡物品的拍賣而非房屋拍賣。我曾受邀參加美國朋友在山間別墅的物品拍賣會。那個拍賣師嘴旁掛個小麥克風，嘴裡念念有詞，跟說繞口令似的快速得聽不清。那天，隨著小槌落下，我也幫朋友捧場：買了一張梯凳。每每用到它，就想起了遠方的朋友，還有那吧啦吧啦的拍賣吆喝。

聽說還有一種攤兒叫flea market，就是拿自己的舊貨去一個固定的市場賣。我倒沒去那裡轉過。

買播種機 被賣家坑了

美國的地攤，賣家買家也會良莠不齊，被賣家坑了的也有。有一次我買了一個花園裡的「播種機」，東西簇新乾淨，可拿回家一用，才知道是缺了一個重要且昂貴的零件。按以往經驗，都是能用的東西才賣的，美國人講究誠信，正是誠實的信用支撐了整個社會的良性運轉，也才使這種沒有政府監督、城管管理的買賣生生不息。習慣了這樣的機制，買時就沒多想。不過這樣的人不多。

擺攤擺攤，東西物品大多攤放著，所以也有順手牽羊的。一次，教會義賣，為建堂籌款。開張不多久，就有人發現，要賣的衣物鞋包中最值錢的一雙鞋被人「順」走了。 看樣子，偷的也是個識貨的賊。

既然人有貧富，這種地攤是不是也有地域區別——富人區的是否更物美價廉一些？ 一般如此。經過長期修煉，我已練就了一副火眼金睛，根據街區地點、房子外觀，可以在疾馳的車上，迅速判斷出該拐彎進巷，還是視而不見。

Community Sale或Group Sale比較「有組織」，有時會把同類的物品集中擺攤。（Getty Images）

富人區地攤 大跌眼鏡

一次跟著朋友去了有點名氣的富人區，哇，就像是進入了好萊塢電影一樣，整個社區的房子依山傍水，幾十棟比一般房子大出幾倍面積的house環繞著風景如畫的湖邊矗立著，各豪宅設計獨特、風格迥異，賞心悅目。那天我們花了大半天才逛完那個社區數條街道的group sale。那天我買了什麼記不得了，只記得一個新加坡太太，老公是收入近百萬美元的麻醉醫生，她買了一大套缺件的英國瓷器，施施然摟著走了；隨行的朋友以一個極佳的價格買了一棵可拆裝的聖誕樹和一些燈飾給孩子。

不過，也有大跌眼鏡的時候。那天在家附近百萬豪宅區一家巨大的車庫前，我駐足細看一把油漆斑駁、破舊不堪的椅子，腦子使勁想往long long time ago(很久很久以前)：衝這上百萬豪宅，這把椅子應該有些來頭吧，可思緒總是被拉回現實。從形狀，我已否定了中國骨董的念頭；那麼，要是美國骨董呢？想想撐死了就200多年的歷史能有啥？那就從做工、形制、材質等等考量，拚命跟腦海裡積存的歐美電影裡美國暴發戶屋內的歐洲家具，尤其是椅子畫面掛鉤。浮想聯翩了半天，怎麼也想不通：這麼把其貌不揚、搖搖欲墜的破椅子為何賣數百元呢？難道是主人的消費已經習慣了高價，一時半會放不下「身價」？之所以看半天，是真怕錯過了一個大骨董。

Yard sale有時也有銀製器皿等好貨。（Getty Images）

不過，我還真是在美國的擺攤裡淘到過中國的「骨董」。一次是套清朝的小盞，一次是雙耳罐，我暫且稱之為龍泉窯。因其色澤、樣式，放在屋角，燈光一打，熠熠生輝，讓我想起了故國的歷史與文化，至於是真是假，不重要了。 每次逛攤，總要在密密麻麻中先速速巡視一遍──看有沒有中國的物件，尤其是瓷罐，萬一遇到個八國聯軍不識貨又敗家的後代呢。

總的來說，美國的擺攤兒中，中國的物品不多。

其實，擺攤的人、逛攤的人多半是抱著一種輕鬆、好玩的心態，尤其買家，逛的意味更大些。記得在研究生宿舍區，曾有次大型的sale。住在裡面的基本是來自世界各地、拖家帶口的碩士博士們，因此，擺出的東西也頗具國際色彩，且多為居家的、孩子的、文化的物品。那天，簡直成了孩子們的節日了。大大小小、不同膚色的孩子們歡快地在幾十個攤位前後穿梭跑跳。上小學的兒子也擺了個小攤，賣他的Pokémon 卡。他用紙把卡片包起來封口，一小包一小包地賣，說不能打開攤賣。要不，別人會把「好」的卡片都挑走了，剩下的就不好賣了。

多年來，我也從擺攤中感受到美國經濟對人民生活的影響。很明顯，經濟好的時候，人們的手就相對鬆些，討價還價也容易些；甚至在sale結束後，賣家常常把沒賣掉的物品放在路邊，任人取走。 而經濟蕭條時，買家的皮夾也摀得比較緊；賣家往往標的價比較高，也不怎麼還價。

換州搬家 搞Garage sale

那年我們換州搬家，有些物品不想帶走，於是也想搞一個garage sale，親身體驗一把美國文化。就把車庫清出來，東西歸類放好，價碼貼好。也要注意畫好區域，把非賣品收起來或蓋上，省得誤會。因為有時逛攤兒時有人包括我，看上的卻是人家車庫裡存放不賣的東西。

萬事俱備，大清早就把牌子插到大路口。字體、顏色必須引人注目，讓人尤其開車的人一目了然。不要小瞧這塊牌子，有人用商店印刷的牌子，很醒目，但下面地址門牌卻模糊不清，那效果也是事倍功半的；而大多賣家用的是紙板上用馬克筆書寫的自製牌子，放在大馬路口，像「杏花村」的酒旗似的；一路放牌「誘敵深入」，讓人聞香尋酒般地找到最後落在家門口的那塊牌牌。往往字跡的清晰、矚目也決定了顧客的流量。有幾次，我就是看到那歪七扭八看不太清的字牌，而放棄了逛攤的打算。當然，後來報紙和網路上也都有廣告和預告。

那天，我索性來個中國特色：在白紙上用濃濃的墨汁，以優美的仿宋體，書寫下寒舍的英文地址——古老的中國傳統藝術、一手漂亮的毛筆字，就以這樣的方式在異國煥發了新的光彩，還沒忘了在房屋門口再放一塊標示和氣球。

終於開張了，練攤的感覺真好，開始全家人的積極性都很高，以滿腔熱忱及和藹可親的服務，歡欣鼓舞地招呼來賓。漸漸地，隨著時間的拉長及顧客的減少。像門口那掛久了的氣球，熱情和勁頭噝噝地漏氣，慢慢地癟下去。一會兒少爺要去廁所了，一會兒老爺說有個什麼事兒差點忘了必須馬上去辦。待我一人待在車庫門前時，發現看的人多，買的人少。好想振臂高呼，大聲吆喝：「來，瞧一瞧、看一看了。走過路過不要錯過。」恨不能把每個路過的、張望的人的荷包裡都掏出錢來。以前看到的盡是賣家悠悠地坐在椅子上喝著咖啡數著錢，卻沒體會他們那份無聊、恨賣的心情。

不到兩小時吧，數了數自家荷包裡叮零當啷幾個銅板，大家也不張望門口了，也不搭理進來的人，你們隨便轉，隨便看。等有人來問價砍價時才欠身抬下屁股。那副愛搭不理、愛買不買的態度，要是有顧客回饋絕對是負評。關鍵是還要挨蚊子咬。不知誰提議，說收攤兒吧。大家齊刷刷點頭。那些沒賣掉的物品也學老美，捐掉了事。