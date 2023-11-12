火鍋+奶茶 征服美國胃

張芳憑藉對「一人食火鍋」的創新與執念，結合中式傳統甜品「楊枝甘露」，經營HE&C Tea+Pot餐廳，成功突破文化障礙，將火鍋與茶文化同時打入當地社區。（記者王子涵/攝影）

火鍋和奶茶是中式美食最受歡迎的兩大招牌，一份辣、一份甜，讓多少在海外生活的「中國胃」得到了滿足。不過中式火鍋講究「大家一起同吃一鍋」，如此強調分享的飲食方式在向美國當地推廣時，遇到了水土不服的難題，當地一人食的習慣讓火鍋文化遺憾地止步於華人 社區。

但在美國矽谷 中心的巴洛阿圖市(Palo Alto)，華人張芳(Vivian Zhang)憑藉對「一人食火鍋」的創新與執念，完美結合中式傳統甜品「楊枝甘露」，經營起HE&C Tea+Pot餐廳，成功突破文化障礙，將火鍋與茶文化同時打入當地社區。

張芳打造以「健康聯結」為主題的HE&C品牌，推廣茶文化，與水果口味結合，定製適合美國人口味的茶飲。（記者王子涵/攝影）

張芳開餐廳 歷時兩年準備

HE&C Tea+Pot餐廳位於巴洛阿圖市中心Emerson街544號，比鄰史丹福大學(Stanford University)。作為市中心唯一的火鍋店，張芳在回想起自己創業經歷時說：「困難比故事多。」

十年前，張芳來到灣區巴洛阿圖市居住，那時人們對於中餐館存在著刻板印象，張芳所在的社區沒有一家讓年輕人接受的中餐。「我在中國從事過餐飲業，傳播最快的就是火鍋和奶茶，於是就萌生了將火鍋文化帶到矽谷的想法。」

「決定租下店面是一種勇氣。」從找店面到裝修完成，就用了近兩年時間。在施工期間還發生疫情 大流行，張芳頂著壓力完成了裝修，終於在今年3月正式開業。「當時堅信一個信念，就是疫情一定是會過去，但等待的過程十分煎熬。」

在此期間，張芳積極嘗試將奶茶融入吃火鍋的儀式中。她在南京找到中式傳統甜食「楊枝甘露」的配方，加入綠茶、牛奶進行改良，以奶茶的形式賦予這一傳統美食新的生命。

台灣和香港的顧客稱讚，這款奶茶「賽過許留山」(「許留山」，香港知名涼飲店)，是在美國吃到的最正宗的楊枝甘露。張芳表示，楊枝甘露的日銷量維持在100杯以上，極大緩解了裝修火鍋店的經濟壓力。「楊枝甘露的成功也給了我信心，讓我相信咱們傳統的美食能夠在異國他鄉傳播開。」

籌備火鍋店對於張芳是全新的學習體驗。她表示，中國餐飲和美國餐飲有著巨大的不同，之前的經歷在這裡完全行不通。「在中國，所有的管理細節都有專業的人代理管理，在美國任何事都需要親力親為。」張芳說，「美國餐飲業對於食品衛生、員工保障的標準非常高。作為異鄉人，帶著語言的障礙，一步一步學習到現在。」

走進HE&C Tea+Pot餐廳，最引人矚目的就是精緻小巧的景泰藍火鍋，儘管開業不到一年，但是火鍋已經革新到第二代，這一口「一人食小火鍋」成為張芳的祕密武器。

張芳憑藉對「一人食火鍋」的創新與執念，結合中式傳統甜品「楊枝甘露」，經營HE&C Tea+Pot餐廳，成功突破文化障礙，將火鍋與茶文化同時打入當地社區。（記者王子涵/攝影）

火鍋輕量化 適應本地習慣

「美國人其實爆愛火鍋，但很多人無法接受共餐的文化。」從第一代的琺瑯鍋，改良到目前擁有最先進工藝的全銅「景泰藍掐絲鍋」，張芳將火鍋輕量化、本地化，以適應一人食的飲食習慣，吸引本地居民以更舒適的方式品嘗中國美食。

在開業當天，包括巴洛阿圖華裔女市長顧錦珍(Lydia Kou)、兩位前市長謝鉑德(Nancy Shepherd)、尼斯(Liz Kniss)等都到場祝賀。不少嘉賓都表示，是第一次品嘗火鍋，令人印象深刻。

HE&C Tea+Pot餐廳不僅得到當地社區的接納，市中心其他的小商業主也驚訝於火鍋店精美的陳設，紛紛傳授經營技巧，向剛剛起步的張芳提供幫助。張芳說，這裡沒有商業間的競爭，許多附近的小商業主都會光臨她的火鍋店，彼此之間分享經驗，品嘗美食。「這是一種非常美好的關係。」

正如店名HE&C代表健康(Health)和聯結(Connection)，張芳未來的目標是將傳統的火鍋文化與年輕人喜愛的奶茶文化結合，讓巴洛阿圖都知道火鍋的魅力，結交更多的朋友。

下一步，張芳會繼續打造以「健康聯結」為主題的HE&C品牌，推廣茶文化，與水果口味結合，定製適合美國人口味的茶飲，如紅茶荔枝、桂花烏龍、白桃烏龍的茶品都會在未來在主流的商超出現。

「既然決定了，就不能放棄，把對一人食火鍋的堅持化作幹勁兒和熱愛，這是我理解的創業家精神。」張芳說，「就悶頭幹唄。」