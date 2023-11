娛樂／怪奇物語完結 布朗：謝謝 再見

Netflix熱門影集「怪奇物語」即將推出最終季,圖為電影海報。(取材自豆瓣電影)

19歲女星蜜莉芭比 布朗(Millie Bobby Brown)參演當紅影集「怪奇物語」(Stranger Things)而成為家喻戶曉的人物,但她早在最後一季開拍之初就決定離開劇組。如今拍攝殺青,她早前受訪透露,怪奇物語占了她年少精華的大部分時間,如今已準備好道謝離開,邁向職涯與人生新篇章。

英國籍的布朗年僅12歲時便被導演相中,在串流平台Netflix (網飛)招牌台柱影集「怪奇物語」中,扮演人生際遇坎坷、理著平頭的超能少女「伊萊雯」(Eleven)。伊萊雯在戲裡遭科學家監禁、利用,戲外布朗則因為這系列影集,成為歐美娛樂界最搶手的女星之一。

布朗在16日出刊的「魅力」(Glamour)雜誌專訪中,把「怪奇物語」最後一季的拍攝情況,跟高中三年級的學生感受做了比較。她說:「當你做好萬全準備,便會說,『好吧,來做吧!讓我們來解決最後一年的問題,然後離開這裡。』」

布朗接著表示,「怪奇物語花費大量時間拍攝,讓我沒時間創作我所熱衷的事物,也侷限了我的想像力。因此,我已經準備好說『謝謝』和『再見』。」

布朗坦言「怪奇物語」的暴紅與成就,讓她這幾年來經歷了超乎想像的公眾監督,也收到不少負面評論。

蜜莉芭比布朗2022年參加英國電影電視學院獎。(路透資料照片)

年少壓力大 化悲憤為動

布朗自述,她13歲時就被陌生人形容為「傻瓜」(idiot)、「愚蠢」(stupid)和「小壞蛋」(brat),且挨批在「怪奇物語」宣傳期間「試圖搶走其他演員的風采」。

布朗說:「我們都還只是未成年的孩子,我們會彼此交談。而我只是因為說太多話、分享太多,加上聲音太大就被懲罰。當時我還只是個13歲的青少女,聽到這些話很難受,且會想:『我不想再說話了,我不想成為一個嘈雜的人』。」

蜜莉芭比布朗演出「怪奇物語」第一季時才12歲。(取材自IMDb)

布朗表示,每當她接受採訪時,都會「情不自禁地想起」這些負面評論,且這些負面情緒潛移默化的影響了她展現自己的方式。

她說:「我謹記保持沉默,除非有人發問,我才會回話,儘管我內心澎湃且很想加入討論。我當時純粹覺得,『現在輪不到我(說話)』。」

布朗表示,她接收到的強烈負面意見,反而激勵她主動保護電影產業內其他年紀更小的童星。

布朗說:「未成年人的大腦在生理上還沒有發育成熟,而外界卻以尖銳的措辭阻礙這些未成年人在精神層面的成。舉例來說,許多人會質疑童星『看起來狀況不佳』、『為什麼穿那個?你憑什麼覺得你可以這樣穿?』,以及『你膽敢這麼說?』」

對於「怪奇物語」帶給她的一切,布朗坦言,這部影集給予她「成為更好演員的工具和資源」,但她並不會為影集畫下終點而難過,因為她日後依然能見到這幾年來共同合作表演的夥伴。

化身屠龍公主 智取巨龍

布朗是美國影壇及Netflix力捧的主打星之一,但布朗覺得,她的演藝生涯不能只有「怪奇物語」一部代表作,遂積極擴大事業版圖。

除了懷舊科幻劇集「怪奇物語」之外,布朗還在同名小說改編的犯罪推理電影「天才少女福爾摩斯」(Enola Holmes)2020年與2022年推出的兩部影集中,不僅擔綱主演女偵探艾諾拉福爾摩斯(Enola Holmes)還兼製片人。

「天才少女福爾摩斯」電影海報。(取材自IMDb)

此外,布朗還參與「哥吉拉 II 怪獸之王」(Godzilla: King of the Monsters,2019年)及其二部曲「哥吉拉大戰金剛」(Godzilla vs. Kong哥吉拉大戰金剛,2021年)的演出。

此外,布朗也在多部影集中客串演出,包括「童話小鎮:愛麗絲重遊仙境」(Once Upon a Time in Wonderland)、「重返犯罪現場」(NCIS)和「實習醫生」(Grey's Anatomy)等。

布朗10月化身屠龍公主,主演Netflix的奇幻電影「少女鬥惡龍」(Damsel),此次同樣兼任執行製片。「少女鬥惡龍」由「28周毀滅倒數:全球封閉」(28 Weeks Later)西班牙導演胡安卡洛斯佛瑞斯納迪歐(Juan Carlos Fresnadillo)執導,「怒戰天神」(Wrath of the Titans)編劇丹馬佐(Dan Mazeau)撰寫劇本。

「少女鬥惡龍」講述布朗飾演的貌美年輕公主艾洛蒂(Princess Elodie)嫁給鄰近敵國的帥氣亨利王子(Prince Henry),但她隨即發現這個家族見不得人的危險祕密:公主即將在豐年季時,被國王獻給巨龍當作祭品。艾洛蒂不願屈從坎坷宿命,決定運用她的智慧與驚人毅力,逃離被犧牲的命運。

「少女鬥惡龍」劇照。(取材自IMDb)

跨足漫威 與星爵搭檔

布朗透過著名導演羅素兄弟(Russo Brothers)的作品,努力擴大自己的事業版圖;羅素兄弟以執導漫威(Marvel)超級英雄「復仇者聯盟」(The Avengers)系列電影而揚名國際。

布朗表示,她會參演羅素兄弟預定於2024年推出的電影「電幻國度」(The Electric State),這也是布朗與Netflix的最新合作項目,「電幻國度」預定2024年1月3日在Netflix全球上線。

屆時,布朗將在「電幻國度」中,與「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)中飾演超級英雄「星爵」(Star-Lord)克里斯普萊特(Chris Pratt)並肩作戰。

布朗形容,那是「非常令人興奮的一次機會」。她興高采烈地說道:「我從來沒有想過,自己能夠獲得這樣的機會。」

科幻電影「電幻國度」改編自瑞典藝術家史塔倫哈格(Simon Stålenhag)2018年的同名圖像小說,講述電影由一名少女獲得失蹤手足送來的一個神祕機器人,之後便逃家並踏上冒險旅程,穿越美國西部尋找她的手足。

經營美妝品牌、出書

在演藝事業之外,布朗也同步發展副業,不僅推出她的美容品牌「Florence by Mills」,9月更出版了她個人的第一部小說「19步」(Nineteen Steps: A Novel)。

蜜莉芭比布朗積極拓展美妝事業,圖為她2022年登上Vogue封面。(取材自@bucellatimila Instagram)

對於工作和多角事業的熱情,布朗描述「這股熱情流淌在我的血液,竄遍全身,我無法坐以待斃,這就是我」。