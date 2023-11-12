娛樂／怪奇物語完結 布朗：謝謝 再見

Netflix熱門影集「怪奇物語」即將推出最終季，圖為電影海報。（取材自豆瓣電影）

19歲女星蜜莉芭比 布朗（Millie Bobby Brown）參演當紅影集「怪奇物語」（Stranger Things）而成為家喻戶曉的人物，但她早在最後一季開拍之初就決定離開劇組。如今拍攝殺青，她早前受訪透露，怪奇物語占了她年少精華的大部分時間，如今已準備好道謝離開，邁向職涯與人生新篇章。

英國籍的布朗年僅12歲時便被導演相中，在串流平台Netflix （網飛）招牌台柱影集「怪奇物語」中，扮演人生際遇坎坷、理著平頭的超能少女「伊萊雯」（Eleven）。伊萊雯在戲裡遭科學家監禁、利用，戲外布朗則因為這系列影集，成為歐美娛樂界最搶手的女星之一。

布朗在16日出刊的「魅力」（Glamour）雜誌專訪中，把「怪奇物語」最後一季的拍攝情況，跟高中三年級的學生感受做了比較。她說：「當你做好萬全準備，便會說，『好吧，來做吧！讓我們來解決最後一年的問題，然後離開這裡。』」

布朗接著表示，「怪奇物語花費大量時間拍攝，讓我沒時間創作我所熱衷的事物，也侷限了我的想像力。因此，我已經準備好說『謝謝』和『再見』。」

布朗坦言「怪奇物語」的暴紅與成就，讓她這幾年來經歷了超乎想像的公眾監督，也收到不少負面評論。

蜜莉芭比布朗2022年參加英國電影電視學院獎。（路透資料照片）

年少壓力大 化悲憤為動

布朗自述，她13歲時就被陌生人形容為「傻瓜」（idiot）、「愚蠢」（stupid）和「小壞蛋」（brat），且挨批在「怪奇物語」宣傳期間「試圖搶走其他演員的風采」。

布朗說：「我們都還只是未成年的孩子，我們會彼此交談。而我只是因為說太多話、分享太多，加上聲音太大就被懲罰。當時我還只是個13歲的青少女，聽到這些話很難受，且會想：『我不想再說話了，我不想成為一個嘈雜的人』。」

蜜莉芭比布朗演出「怪奇物語」第一季時才12歲。（取材自IMDb）

布朗表示，每當她接受採訪時，都會「情不自禁地想起」這些負面評論，且這些負面情緒潛移默化的影響了她展現自己的方式。

她說：「我謹記保持沉默，除非有人發問，我才會回話，儘管我內心澎湃且很想加入討論。我當時純粹覺得，『現在輪不到我（說話）』。」

布朗表示，她接收到的強烈負面意見，反而激勵她主動保護電影產業內其他年紀更小的童星。

布朗說：「未成年人的大腦在生理上還沒有發育成熟，而外界卻以尖銳的措辭阻礙這些未成年人在精神層面的成。舉例來說，許多人會質疑童星『看起來狀況不佳』、『為什麼穿那個？你憑什麼覺得你可以這樣穿？』，以及『你膽敢這麼說？』」

對於「怪奇物語」帶給她的一切，布朗坦言，這部影集給予她「成為更好演員的工具和資源」，但她並不會為影集畫下終點而難過，因為她日後依然能見到這幾年來共同合作表演的夥伴。

化身屠龍公主 智取巨龍

布朗是美國影壇及Netflix力捧的主打星之一，但布朗覺得，她的演藝生涯不能只有「怪奇物語」一部代表作，遂積極擴大事業版圖。

除了懷舊科幻劇集「怪奇物語」之外，布朗還在同名小說改編的犯罪推理電影「天才少女福爾摩斯」（Enola Holmes）2020年與2022年推出的兩部影集中，不僅擔綱主演女偵探艾諾拉福爾摩斯（Enola Holmes）還兼製片人。

「天才少女福爾摩斯」電影海報。（取材自IMDb）

此外，布朗還參與「哥吉拉 II 怪獸之王」（Godzilla: King of the Monsters，2019年）及其二部曲「哥吉拉大戰金剛」（Godzilla vs. Kong哥吉拉大戰金剛，2021年）的演出。

此外，布朗也在多部影集中客串演出，包括「童話小鎮：愛麗絲重遊仙境」（Once Upon a Time in Wonderland）、「重返犯罪現場」（NCIS）和「實習醫生」（Grey's Anatomy）等。

布朗10月化身屠龍公主，主演Netflix的奇幻電影「少女鬥惡龍」（Damsel），此次同樣兼任執行製片。「少女鬥惡龍」由「28周毀滅倒數：全球封閉」（28 Weeks Later）西班牙導演胡安卡洛斯佛瑞斯納迪歐（Juan Carlos Fresnadillo）執導，「怒戰天神」（Wrath of the Titans）編劇丹馬佐（Dan Mazeau）撰寫劇本。

「少女鬥惡龍」講述布朗飾演的貌美年輕公主艾洛蒂（Princess Elodie）嫁給鄰近敵國的帥氣亨利王子（Prince Henry），但她隨即發現這個家族見不得人的危險祕密：公主即將在豐年季時，被國王獻給巨龍當作祭品。艾洛蒂不願屈從坎坷宿命，決定運用她的智慧與驚人毅力，逃離被犧牲的命運。

「少女鬥惡龍」劇照。（取材自IMDb）

跨足漫威 與星爵搭檔

布朗透過著名導演羅素兄弟（Russo Brothers）的作品，努力擴大自己的事業版圖；羅素兄弟以執導漫威（Marvel）超級英雄「復仇者聯盟」（The Avengers）系列電影而揚名國際。

布朗表示，她會參演羅素兄弟預定於2024年推出的電影「電幻國度」（The Electric State），這也是布朗與Netflix的最新合作項目，「電幻國度」預定2024年1月3日在Netflix全球上線。

屆時，布朗將在「電幻國度」中，與「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）中飾演超級英雄「星爵」（Star-Lord）克里斯普萊特（Chris Pratt）並肩作戰。

布朗形容，那是「非常令人興奮的一次機會」。她興高采烈地說道：「我從來沒有想過，自己能夠獲得這樣的機會。」

科幻電影「電幻國度」改編自瑞典藝術家史塔倫哈格（Simon Stålenhag）2018年的同名圖像小說，講述電影由一名少女獲得失蹤手足送來的一個神祕機器人，之後便逃家並踏上冒險旅程，穿越美國西部尋找她的手足。

經營美妝品牌、出書

在演藝事業之外，布朗也同步發展副業，不僅推出她的美容品牌「Florence by Mills」，9月更出版了她個人的第一部小說「19步」（Nineteen Steps: A Novel）。

蜜莉芭比布朗積極拓展美妝事業，圖為她2022年登上Vogue封面。（取材自@bucellatimila Instagram）

對於工作和多角事業的熱情，布朗描述「這股熱情流淌在我的血液，竄遍全身，我無法坐以待斃，這就是我」。