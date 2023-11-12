娛樂／辣妹過招放抖音 片商被轟「助長盜版」

「辣妹過招」劇照。（取材自IMDb）

派拉蒙早前把2004年上映的電影「辣妹過招」（Mean Girls，又譯「賤女孩」）切成23個短片放上TikTok ，原片長1小時47分鐘的電影，被切分成了60秒至10分鐘不等的短影音上網。這是好萊塢 首個電影公司把整部電影放到社群平台，藉此想吸引年輕觀眾的注意，但引發業內抨擊。

「辣妹過招」由琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）、瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）、提姆麥道斯（Tim Meadows）、亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）等人主演，描述高中女生社交小團體間的明爭暗鬥。該片上映後反響熱烈，全球創下1億3012萬美元票房，據說在2024年1月將有新版上映。

派拉蒙表示，將電影放上TikTok是因為要慶祝「辣妹過招節」，片中一個關鍵場景，主角們提到「今天是10月3日」，影迷們便將這天命名為「辣妹過招節」。目前，派拉蒙已在TikTok下架該片，這些片段有11.14萬粉絲和170萬按讚，TikTok還附上了購買原版電影DVD或數位資源的連結。除了TikTok，「辣妹過招」也可在派拉蒙旗下的串流媒體Paramount+或Youtube上免費觀看。

派拉蒙早前把2004年上映的電影「辣妹過招」剪成23個短片放上TikTok。（取材自鳳凰網）

這部19年前的電影依然可以很輕易地在TikTok看到全片，該片5月就曾由一個擁有30萬粉絲的匿名電影剪輯博主發布過，觀看次數已超過5000萬次。整體來看，在#movieclips標籤下的「電影切片」，觀看次數接近2000億次。可以說派拉蒙的這波操作，是「辣妹過招」在已經受到傷害的情況下，由發行方上傳獲得大量熱度的同時，減少部分損失。

好萊塢罷工 運動尚未結束，將電影投放至TikTok的做法也遭到了業界抵制。製片人Rebecca Green雖未參與「辣妹過招」製作，不過她在X平台上發言稱：「編劇協會的罷工正接近尾聲，在這個節骨眼上，這些公司找到了新的方式不付我們工資。」

有業內人士抨擊派拉蒙這種做法不管對於電影本身、或是創作者來說都是極大的不尊重，「派拉蒙作為官方發行商，此舉除了默許片源被放進社交平台免費放送，更逆向變成了盜版支持者。」

英國電影雜誌ScreenDaily記者曾試圖聯絡派拉蒙公司，但無得到回應。有知情人士說，在TikTok上投放電影這件事是一次性的，派拉蒙目前還沒有計畫將其納為一種新的正式發行方式。

「辣妹過招」電影海報。（取材自IMDb）

瑞克和莫蒂 也被罵過

但類似的行銷策略在劇集作品已有嘗試過。早在2014年，喜劇動畫頻道Adult Swim就將「瑞克和莫蒂」（Rick and Morty）第1季的第8集，切分成109個15秒短片上傳到Instagram，且沒有按正常播放順序進行剪輯，而是以相反的順序上傳，意味著觀眾將先看到結尾，要到第二天才能看到開頭。

成人喜劇動畫「瑞克和莫蒂」劇照。（取材自IMDb）

雖然這樣的做法很符合劇中惡搞的態度，但觀眾不買帳，罵聲四起。Adult Swim隨後在Facebook上坦言失敗：「這是我們最新的觀眾互動方案中失敗的嘗試。」

（取材自鳳凰網）