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醫藥／早停經衰老快？更年期5迷思

記者沈能元／報導
使用荷爾蒙藥物緩解女性更年期不適，常須三至六個月後，才會慢慢看到效果。（本報資料照片）
使用荷爾蒙藥物緩解女性更年期不適，常須三至六個月後，才會慢慢看到效果。（本報資料照片）

女性停經前後，身體出現各種改變，一方面要適應，另一方面對更年期仍充滿迷思。例如，更年期是不是來得愈晚愈好，這是否表示卵巢機能正常？而早早停經的人，一定衰老得比較快嗎？

迷思1：更年期是不是來得愈晚愈好，表示卵巢機能正常？

台北國泰醫院婦產科主治醫師蔡亞倫說，女性更年期來得晚，不一定表示卵巢機能正常，可能原因是女性初經於國中才來，同時又合併多囊性卵巢，排卵機制受到影響，且卵子數量較多，而比一般女性延後約三至五年停經。

服用荷爾蒙補充品 先諮詢  

蔡亞倫說，另有部分女性52、53歲停經，卻開始自行服用荷爾蒙補充品，導致60歲才停經，他提醒，如此可能會增加罹患子宮內膜癌、卵巢癌及乳癌風險，建議服用荷爾蒙補充品前，應先諮詢醫師，了解有無相關家族史，再評估是否適合服用。

台北新光醫院婦產科醫師何震宇則說，女性中約有5%停經較晚，確實有可能延後至60歲，這與體質有關，有可能是卵巢功能比其他女性好，但也有可能是初經13、14歲才來，停經時間也會延後。

迷思2：早停經的女性，一定是衰老得比較快？

「過早停經的女性，確實衰老得比較快。」蔡亞倫說，女性40歲前停經稱為「卵巢早衰」，此時卵巢無法製造女性荷爾蒙，而開始出現骨質疏鬆、夜間盜汗、熱潮紅、情緒易怒或暴躁、睡眠品質不佳等。

蔡亞倫表示，若有子宮內膜癌、卵巢癌及乳癌家族史，或有吸菸、有血栓風險的女性，不適合使用天然荷爾蒙藥物緩解症狀，而須改用植物性荷爾蒙補充品改善症狀。

何震宇指出，卵巢早衰原因可能是卵巢曾經受傷、手術，或受遺傳、放射線、環境毒物等影響。缺乏女性荷爾蒙保護，可能讓血管內膜硬化、失去彈性，增加罹患高血壓機會，一旦全身血液流通不佳，也可能造成身體衰弱，並增加罹癌機會。

迷思3：更年期前後的不正常出血為正常反應，不用太擔心？

蔡亞倫說，女性更年期前後可能出現不正常出血，如果發生在停經前，可能原因是月經天數或周期改變所致。不過，若是停經後不正常出血，尤其是停經一年後，再有出血情形，最有可能的三大原因，第一是萎縮性陰道炎，其次是子宮頸息肉、子宮肌瘤等，最後是子宮內膜增生、子宮頸或子宮內膜癌等，此時應速就醫檢查。

停經後不正常出血 別輕忽

更年期前後不正常出血原因多為良性反應，如缺少女性荷爾蒙，導致陰道壁變薄、乾澀，容易引起感染、發炎、出血，此時可透過骨盆腔、尿液檢查，如果是感染細菌、黴菌，需用相關藥物治療，痊癒後再以荷爾蒙藥物、軟膏，或將玻尿酸灌入陰道等方式，緩解陰道乾澀及增加彈性。

如果要確認有無子宮頸息肉、子宮肌瘤等，蔡亞倫說，須經內診檢查子宮頸有無息肉、破皮、發炎、糜爛，或有無感染人類乳突病毒，並可經由子宮頸抹片檢查是否罹癌，同時可合併陰道超音波、子宮鏡等，檢查子宮體與卵巢有無息肉、肌瘤、卵巢囊腫等，再依不同症狀加以治療。

迷思4：使用荷爾蒙療法可緩解更年期不適症狀，但也有致癌風險，能免則免？

蔡亞倫說，女性更年期使用荷爾蒙療法，可以緩解不適症狀，但不建議一直使用，如果服藥一、兩年後，症狀已慢慢改善，或於過度期後，約55歲就可以慢慢減藥。如果服藥期間發現有巧克力囊腫、子宮內膜增生等情形就須停藥。雖然目前有合成黃體素藥物，可能會增加乳癌風險，但短期使用沒問題，停經後10年內都可以使用，但若年齡已逾60歲就不建議用。

何震宇說，臨床緩解女性更年期不適，多須依個人不同症狀，給予不同治療方式，若使用荷爾蒙藥物，常須三至六個月後，才會慢慢看到效果。

乾太太症候群 凝膠緩解

●迷思5：更年期女性常有陰道乾澀不適，應減少性行為？

台灣禾馨民權婦幼診所院長陳保仁說，女性停經後常引發陰道狹窄，而出現陰道乾澀、出血、疼痛等症狀，此類型稱為「乾太太症候群」。

想要緩解陰道乾澀，可採用陰道荷爾蒙凝膠，效果十分穩定，但需使用三個月以上，才有機會改善八成症狀；也可採用陰道雷射治療，讓陰道恢復緊實、彈性，但陰道雷射第一年須做三次；第二年也要做一至二次；每次治療15至20分鐘。

蔡亞倫說，女性停經後若反覆陰道發炎，或自然產後容易漏尿，常引起尿路感染等，為減少陰道感染，可以採用陰道雷射，同時合併藥物，應有相輔相成的效果。

醫師提醒，但陰道如果持續有灼熱感、乾澀等不舒服情形，建議減少性行為次數，降低感染、發炎機會。

醫師說，女性停經一年後，再有出血情形，應速就醫檢查。（本報資料照片）
醫師說，女性停經一年後，再有出血情形，應速就醫檢查。（本報資料照片）
更年期後要維持性生活滿意度，須積極控制慢性病、均衡飲食適度運動。（本報資料照片）
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