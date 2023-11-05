旅遊／走浪漫之路 品古城風情

維爾茨堡大主教宮是德國最宏偉的巴洛克風格宮殿，世界文化遺產。（李丁提供）

「浪漫之路」北起美因河畔維爾茲堡（Wurzburg），南至阿爾卑斯山下富森(Füssen)，途經二十六座中世紀古城。二戰中德國 許多大城市遭受損毀，這些小城得以幸免。巍峨的城堡，華麗的宮殿，莊嚴的教堂，寧靜淳樸的鄉間，對德國古城最美好的記憶都留在這些小城裡。

維爾茨堡 世遺大主教宮

維爾茨堡洋溢著中世紀建築藝術風情。742年設立主教區，修建了豪華的主教宮邸與教堂，從宗教中心逐漸成為繁榮的商業城市。

維爾茨堡主火車站依河谷而建，背後陡峭的山脊開墾成縱向梯田種植葡萄。美因河(Main)穿城而過，河西岸屹立著壯觀的瑪利恩堡(Marienberg)，三面是懸崖陡坡，護城深溝環繞著，城牆堅固，地勢險要，1253至1720年間是大主教駐地和政教權力中心。

維爾茨堡美因河畔壯觀的瑪利恩城堡。（李丁提供）

1719年大主教在美因河東岸建造大主教宮，是德國規模最大最宏偉的巴洛克風格宮殿，由建築師諾伊曼與維爾什於設計建造，是歐洲封建王權的登峰造極之作，與巴黎凡爾賽宮、維也納美泉宮具有相當的藝術價值，1981年入選世界文化遺產。

大主教宮長175米、寬90米，恢弘莊重又和諧對稱。外牆黃色砂岩砌成，有花紋繁縟的雕塑 。廣場中央噴泉傲然屹立著城市守護神青銅雕像，兩翼宏大的側樓環繞著宮廷花園。走進主教宮是華麗的階梯廳，富麗堂皇的立柱，栩栩如生的人物雕塑，樓梯多變的形體組成既變化又完整統一的空間。

維爾茨堡大主教宮宏大的後花園。（李丁提供）

大廳天花板是長30米、寬18米的無柱拱頂。由壁畫大師提埃波羅費時三年完成了世界最大的濕壁畫《行星和大陸的寓言》，面積667平方米，描繪了太陽神阿波羅和當時認知的歐亞非美四個大陸。整個大廳穹頂就是一幅畫，與四壁的雕塑相互交融，達到繪畫、雕塑和建築藝術的完美統一，讓人嘆為觀止。穿過會客廳、前廳、鏡廳，到皇帝寶殿，每個大廳各具特色，包金的雕花牆壁，典雅的大理石柱，精緻的古典傢具，極盡巴洛克、洛可可風格的奢華。

幾座橋跨越美因河連接兩片城區。老美因石橋1473年始建，歷時70年建成。站在老橋上可以欣賞老城兩座中世紀建築：維爾茨堡最大最古老的教堂聖基利安教堂，粉白色雙塔羅馬式建築，內部白色裝飾高貴典雅。紅褐色有鐘樓建築是老市政廳，始建於1180年。老城有許多不同時代建築風格的教堂。主教座堂建於1040年，是德國第四大羅馬風格教堂。明斯特大教堂融合羅馬風格威武的圓頂，巴洛克風格的外立面與精雕細刻的前牆。聖瑪麗教堂醬紅色搭米色的外牆，色彩明快賞心悅目，是晚期哥特風格的建築傑作。

從老美因石橋走進維爾茨堡老城，遊覽市政廳（左）和聖基利安教堂（中）。（李丁提供）

維爾茨堡四周都是葡萄園，是著名的「法蘭沁」(Franken)白葡萄酒產地。

羅騰堡 最德國的城鎮

陶伯河上羅騰堡(Rothenburg ob der Tauber)是德國中世紀風貌保護得最完整的古城，橫臥草木蔥郁的弗蘭肯高原，俯瞰碧波蕩漾的陶伯河，是「浪漫之路」最耀眼的明珠。羅騰堡始建於950年。到1300年代已是羅馬帝國二十個大城市之一和商貿中心。天主教與新教的三十年戰爭（1618-1648年）和1630年代黑死病造成人口驟減，羅騰堡逐漸被遺忘，中世紀風貌得以保存。二戰時美軍對羅騰堡守軍勸降，保全了這座古城。德國人把羅騰堡視為「最德國的德國城鎮」。

德國人把羅騰堡視為「最德國的德國城鎮」，羅德拱門是最美城門創意之一。（李丁提供）

我們從火車站步行到老城。中世紀厚實的城牆環繞著老城區，有36座不同式樣的城門塔樓，頂部有遮棚，內側是行兵道，外側有槍眼洞，在冷兵器時代居高臨下易守難攻。東門羅德門有30多米高的塔樓，登階梯上城牆，走到南門斯比爾門，驚嘆於滿城鱗次櫛比的暗紅瓦屋頂和有趣的建築，羅騰堡德文含義就是「紅色城堡」。歲月令城牆變得斑駁，入侵者留下的火燒炮擊痕跡仍殘留在修整過的城牆上。城堡門建於1360年，門外是在王國城堡遺址上建的花園，從觀景台俯瞰城牆沿著陶伯河谷一直延伸下去。

羅騰堡老城被中世紀厚實的城牆環繞著。（李丁提供）

集市廣場記載著羅騰堡歷史上許多喜怒哀樂。13世紀的老市政廳，文藝復興時期的外立面像一座城堡。市議員酒店三角形山牆上的大鐘造於1683年，鐘兩邊兩扇窗戶白天整點時打開，人偶上演羅騰堡一個歷史事件。1631年9月皇家 步兵進駐羅騰堡，提出如果有人能一次喝下3升酒，可以倖免屠城。當時的市長一口氣喝下3升葡萄酒，拯救了市民，事後酩酊大醉睡了三天。今日整點時可以看到市長人偶在舉杯暴飲。

羅騰堡半木屋房舍街景是德國古城經典。（李丁提供）

市政廳旁是哥特風格聖雅各布大教堂，始建於1311年，150多年後才竣工。著名木雕「聖血祭壇」主題是最後的晚餐，德國16世紀著名雕刻家裡門施奈德的作品。

普雲來（Plönlein）廣場是德國古城經典。石塊路在此一分為二呈「Y」形，上坡路穿過14世紀的西貝斯塔樓，下坡路穿過考泊爾策勒門樓，一座黃色半木樓夾在中間，廣場周邊都是德式半木屋，外牆色彩雕塑無一雷同，組成羅騰堡最美的中世紀城市景觀。

羅騰堡普雲來廣場，高低兩條石塊路一分為二呈「Y」形。（李丁提供）

班貝格 見證歐洲建築史

雷格尼茨河從山城班貝格（Bamberg）穿過，與美因河匯流。班貝格是德國最古老的城市之一，公元十世紀就成為聯繫斯拉夫民族，尤其是波蘭人和波美拉尼亞人的重要紐帶。1007年神聖羅馬帝國皇帝亨利二世將班貝格提升為主教和皇帝駐地，著手將班貝格建成一座「新羅馬城」。18世紀初班貝格經歷了巴洛克文藝復興式的振興，形成了如今古羅馬和巴洛克融合混搭的城市風格。班貝格幸運地躲過了多場近在咫尺的戰爭，是德國最大的從未受戰爭毀壞的歷史城區。老城保留了千餘處11世紀到18世紀的歷史建築，是中世紀教堂、巴洛克宮殿與民居的完美結合，以整體的城市建築藝術呈現給世人，生動地展現了歐洲建築藝術的發展歷史。

班貝格雷格尼茨河東岸水景與古建築融合。（李丁提供）

1993年班貝格入選世界文化遺產。

從火車站出來，先走過市民區。中世紀的民居整齊古樸，色彩柔和，店鋪玻璃櫥窗與招牌是藝術修養與想像力的體現，值得細細品味。幾傢具有兩三百年歷史的啤酒館出售古法釀製的煙薰啤酒，有炭火熏過的辣味和香味，是班貝格一絕。

主教座堂是班貝格最傑出的建築，始建於1007年。（李丁提供）

來到十五世紀建造在河中的老市政廳。班貝格主教不願出讓土地，市民不得不在雷格尼茨河中打木樁建造人工島，將市政廳建在島上。外牆溼壁畫色彩鮮明，畫著聖經人物和可愛的小天使。巴洛克風格的市政廳主樓，連著古橋上的洛可可風格雕刻華麗的塔樓，和橋柱上的德式紅瓦木條屋，三種格調南轅北轍，卻混搭在雷格尼茨河上，成了小鎮特別的風景。沒有占用上帝土地的老市政廳成為世俗與神權的分界線：一側是市民聚居之地，另一側是神權打造之城。

班貝格河中島上巴洛克風格老市政廳、洛可可風格塔樓和德式木條屋，混搭在雷格尼茨河上。（李丁提供）

走過古橋就從平民區進入當年的神授土地。主教座堂是班貝格最傑出的建築，規模宏大風格混搭，始建於1007年，歷經多次焚毀重建，形成如今正面是後期羅馬風格，四座高聳的塔樓是早期哥特風格的教堂，凝聚了不同時期建築藝術發展中所湧現出的新元素。教堂內安放建城者皇帝亨利二世夫妻華麗的大理石棺木，由雕刻家里門施耐德耗費14年完成。教堂還安葬著教皇克萊門特二世（Clement II），成為阿爾卑斯以北唯一的教宗墓地。

班貝格主教座堂安放神聖羅馬帝國皇帝亨利二世夫妻華麗的石棺。（李丁提供）

舊皇宮與大教堂相連，建於11世紀，桁架結構建築黑舊而略顯粗糙，是德國最古老的宮殿之一，曾是歷任國王與主教的居所。見證了班貝格的歷史。

恢弘的巴洛克風格新皇宮歷時90年建成，是王公主教1703至1802年間的住所。這座多翼的砂岩建築從外到內極盡奢華，精美的天花板壁畫、豪華的掛毯、水晶燈，豐富的藝術藏品。從皇宮後花園可以回眸米歇爾山修道院高聳的尖塔，俯瞰山城房舍高低錯落鋪展開來的景致。

班貝格恢弘的巴洛克風格新皇宮。（李丁提供）

市郊的齊霍夫宮建於1688年，洛可可式宮廷花園華麗明快，成為新的權力中心。

雷格尼茨河東岸從前是漁民聚居區，橋梁、河道、老建築相互輝映，柔情的水景與建築融合，又稱「小威尼斯」，給老城帶來輕鬆的氛圍。1807年，《班貝格日報》總編輯，尚未成名的黑格爾在這河邊見到拿破侖。那時拿破侖如日中天，帶領法軍鐵蹄踏過普魯士。黑格爾在後來的著述中盛贊拿破侖代表著「馬背上的世界精神」。

古城骨子裡的典雅浪漫情調，帶我們穿越到中世紀，時光在古城停住了腳步。

小貼士

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