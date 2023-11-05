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每周一書／一九四九 共產黨為何會贏？　

每周一書
《一九四九：中國革命之年》
《一九四九：中國革命之年》

「共產黨為什麼會贏？《一九四九：中國革命之年》(China 1949: Year of Revolution)一書是對20世紀最重要歷史事件的出色紀錄。」《南華早報雜誌》（South China Morning Post Magazine）如此描述本書。

「節奏明快的行文中充滿了令人不忍掩卷的細節，生動地再現了一九四九年發生的事件。」英國倫敦大學亞非學院名譽教授艾希（Bob Ash）讚揚本書。

1949年之前，世界爭鬥的主要場域在歐洲。到了1949年，克里姆林宮以其極權專制政權總是出人意表的特性，突然將侵略攻勢轉向亞洲……一年之內，中國淪陷，南韓被孤立，緬甸與印度支那搖搖欲墜。英國和美國的公眾輿論還沒能清醒過來因應這波新危機，半個亞洲已然陷落……。 

1949年在中國發生的重大事件，其影響範圍遍及世界各地，影響時間更直到21世紀。在這動盪混亂的一年裡，原先較親西方的蔣介石政府戲劇性崩潰，敗戰於毛澤東和他的軍隊，中華人民共和國成立。

 《一九四九：中國革命之年》三個大敘事主線：橫掃全國的巨大軍事力量、一度曾權勢熏天的領導人出逃流亡、以及旁觀局勢發展的外國列強產生的警覺與驚恐。所有知名的革命人物都在書中登場。

不過同樣也捲入內戰漩渦的，還有那些沒那麼出名的軍事和政治領導人，以及其他許許多多「平凡普通」的中外民眾，其中包括經常受到忽視，卻在蔣政權中扮演極關鍵角色的「桂系」（李宗仁與白崇禧）；一位為了躲避戰禍，帶著幼兒從家鄉出走的年輕農村女子（作家龍應台之母應美君）；一位上海著名實業鉅子（劉鴻生），以及一名來自河南南陽的中學生，他和同學一起，由老師帶領著向南方出發，只為尋找安全的避難託身之地（詩人及作家瘂弦）。本書作者何傑明追蹤中國領導人物和平民百姓在1949年的境遇，揭示出在這個關鍵年份中，人們的遭遇、餘波和影響後果。

1949年的遺緒，直到今日仍舊引發迴響。作者何傑明對這一年進行了生動細緻、扣人心弦的書寫。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

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