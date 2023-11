藥草養生術／藍色寶地 6藥草功效揭祕

蕁麻葉可抗發炎、利尿、保護攝護腺等。(作者提供)

十多年前,我閱讀到國家地理雜誌封面,以一位90多歲的沖繩漁夫倒立為雜誌封面及焦點報導,印象十分深刻,多年來因為從事藥草及芳療工作,一直留意「藍色寶地」(Blue Zone,又譯藍區)的發展,也閱讀其英文版書籍。

當年挖掘報導的探險家兼記者如今已是藍色寶地的專家,甚至成立公司推動這樣的生活及體驗營。最近網飛重新再拍攝藍色寶地這些長者的故事,再度引發了解藍色寶地的奧祕熱潮。

世界長壽區域的飲食及生活習慣,主要在日本沖繩島、義大利蕯丁尼亞島及希臘伊卡利島與美國加州洛瑪林達市(該市多因基督復臨安息日會,約有一半的人採素食),除了美國加州洛瑪林達外,無獨有偶的是都是小島,其實居民的生活物質都很貧困且勞動,多半務農、捕魚及牧羊。

他們發現,這些區域的人紅肉攝取不多,每周只吃二至三次紅肉,但每天都會吃一小把堅果及豆子,適量紅酒,還有五顏六色的蔬菜水果及使用橄欖油入菜,另外他們還習慣在飲食中加入特殊茶飲;日本人習慣喝綠茶及艾草,而地中海地區的人瑞則愛喝野生蒲公英、迷迭香、鼠尾草及奧勒岡。這些藥草茶均是能夠增加身體的抗發炎、減少身體自由基,同時他們還喜歡將各種甘藍、蘿蔔葉及蕁麻葉加入飲食中、尤其是甘藍及蘿蔔葉是十字花科、具有抗癌的作用。

以下分別介绍艾草、蒲公英、迷迭香、鼠尾草、奧勒岡及蕁麻葉等功能。

1.艾草

艾草有行血化瘀作用,具有幫助消化,緩和不規則的經期及經痛及高血壓 ,做為食療少量無妨,但懷孕及經血量較大者,宜避免使用,其精油具神經毒性,不推薦使用。

2.蒲公英(Dandelion)

蒲公英花、葉及根部都是寶貝,2016 年「營養生態及食物 研究」(Journal of Nutritional Ecology and Food Research)研究發現:蒲公英根及葉能夠大幅下降血糖 ,有助糖尿病 的血糖控制,這個研究針對60名40-70歲的第2型糖尿病患進行,研究人員將受試者分成三組,第一組每天服用5公克蒲公英葉粉末、第二組每天服用5公克蒲公英根粉末、第三組沒有接受任可治療,因為第三組沒有接受任何治療,所以研究只持續九天,進行空腹血糖測試,但僅九天即顯示差異。

第一組的空腹血糖從192降到135mg/dl,第二組的空腹血糖從189降到154mg/dl,第三組反而血糖上升。服用蒲公英葉及根部均能在短時間達到血糖下降的程度,兩者改善程度相近。我的家族具有糖尿病遺傳基因,但我一直使用自己配方蒲公英茶飲,即使年過50,血糖一直穩定中。

除此,蒲公英是很重要的排毒藥草,在中醫典籍中也記載「性味功能 :甘,微苦,寒。清熱解毒,消腫散結」,常用於乳房生長異常腫囊如纖維囊腫、腫瘤。西方也研究發現,蒲公英有利尿消水腫、淨化血液、強化肝腎排毒,加速藥物及化學物代謝排出,降血壓、降膽固醇、黃膽、結石、穩定血糖、皮膚濕疹、膿瘡、青香痘,淡化因肝臟解毒不好形成的皮膚斑點、長期關節炎,痛風、預防癌症,癌症化療調養。但若有膽道阻塞者不可使用。

3.迷迭香

在莎士比亞的作品中,曾引述迷迭香就是保存記憶力的植物,是幫助消化的香草植物,可以與肉類料理,除了去腥外,促進油脂及蛋白質消化。在一些研究中發現嗅聞迷迭香精油能夠促進認知力及提升數理能力,外用迷迭香精油於頭皮還能促進生髮及頭皮止癢。

4.鼠尾草

同樣的鼠尾草有些會開粉紅色花、有些則開藍色的花;藍色鼠尾草適合用於鎮靜及收歛,粉紅鼠尾草則比較具有較好的血液淨化功能。拉丁文中「Officinalis」是指Medicine,也就具有醫療保健效果,鼠尾草的拉丁文是指「Strengthen the brain」,即「強化腦部,促進記憶」。而Salvia原自於拉丁文的「Salvare」即英文 to be saved,即「被保存的意思」,認識植物的拉丁文比較容易跟其功能連結起來。鼠尾草常與肉一起烹調,因為它能夠有助身體消化肉中的脂肪 ,並能降低膽固醇,也是護肝的香藥草,鼠尾草有殺菌作用,感冒時、喉嚨痛、喉炎時,常與百里香合併做為漱口水,減輕疼痛感。

值得注意的是,哺乳媽媽不能使用鼠尾草,會造成斷奶,有抽筋體質如癲癇及懷孕者也不能使用鼠尾草精油。

近來研究人員發現鼠尾草精油及鼠尾草的萃取物含有「抗乙醯膽鹼酵素劑」,並有豐富抗氧化劑物及抗發炎物質。

5.奧勒岡

奧勒岡是義大利料理常用的香草植物,俗稱PIZZA 草,具有辛辣感,但它是本文中所有藥草中最具抗病毒抗菌作用,適量使用還能夠防止血管硬化及阻塞。它的精油具刺激性,但因有抗菌抗病毒及止痛效果,使用局部不超過0.5%,,我也會加入自製清潔劑中加強天然抗菌力,參考「無毒家事輕手作」一書。

6.蕁麻葉

蕁麻葉抗發炎、利尿、保護攝護腺、滋養血液、淨化身體;常用於痛風、關節炎、皮膚癢、過敏、異位性皮膚炎、腫脹的腺體、泌尿道結石、尿道炎、陰道分泌物過多,子宮內膜異位及血糖穩定等。

(作者為美國註冊藥草師)