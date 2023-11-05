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藥草養生術／藍色寶地 6藥草功效揭祕

郭姿均
蕁麻葉可抗發炎、利尿、保護攝護腺等。（作者提供）
蕁麻葉可抗發炎、利尿、保護攝護腺等。（作者提供）

十多年前，我閱讀到國家地理雜誌封面，以一位90多歲的沖繩漁夫倒立為雜誌封面及焦點報導，印象十分深刻，多年來因為從事藥草及芳療工作，一直留意「藍色寶地」(Blue Zone，又譯藍區)的發展，也閱讀其英文版書籍。

當年挖掘報導的探險家兼記者如今已是藍色寶地的專家，甚至成立公司推動這樣的生活及體驗營。最近網飛重新再拍攝藍色寶地這些長者的故事，再度引發了解藍色寶地的奧祕熱潮。

世界長壽區域的飲食及生活習慣，主要在日本沖繩島、義大利蕯丁尼亞島及希臘伊卡利島與美國加州洛瑪林達市（該市多因基督復臨安息日會，約有一半的人採素食），除了美國加州洛瑪林達外，無獨有偶的是都是小島，其實居民的生活物質都很貧困且勞動，多半務農、捕魚及牧羊。

他們發現，這些區域的人紅肉攝取不多，每周只吃二至三次紅肉，但每天都會吃一小把堅果及豆子，適量紅酒，還有五顏六色的蔬菜水果及使用橄欖油入菜，另外他們還習慣在飲食中加入特殊茶飲；日本人習慣喝綠茶及艾草，而地中海地區的人瑞則愛喝野生蒲公英、迷迭香、鼠尾草及奧勒岡。這些藥草茶均是能夠增加身體的抗發炎、減少身體自由基，同時他們還喜歡將各種甘藍、蘿蔔葉及蕁麻葉加入飲食中、尤其是甘藍及蘿蔔葉是十字花科、具有抗癌的作用。

以下分別介绍艾草、蒲公英、迷迭香、鼠尾草、奧勒岡及蕁麻葉等功能。

1.艾草

艾草有行血化瘀作用，具有幫助消化，緩和不規則的經期及經痛及高血壓，做為食療少量無妨，但懷孕及經血量較大者，宜避免使用，其精油具神經毒性，不推薦使用。

2.蒲公英(Dandelion)

蒲公英花、葉及根部都是寶貝，2016 年「營養生態及食物 研究」(Journal of Nutritional Ecology and Food Research)研究發現：蒲公英根及葉能夠大幅下降血糖，有助糖尿病的血糖控制，這個研究針對60名40-70歲的第2型糖尿病患進行，研究人員將受試者分成三組，第一組每天服用5公克蒲公英葉粉末、第二組每天服用5公克蒲公英根粉末、第三組沒有接受任可治療，因為第三組沒有接受任何治療，所以研究只持續九天，進行空腹血糖測試，但僅九天即顯示差異。

第一組的空腹血糖從192降到135mg/dl，第二組的空腹血糖從189降到154mg/dl，第三組反而血糖上升。服用蒲公英葉及根部均能在短時間達到血糖下降的程度，兩者改善程度相近。我的家族具有糖尿病遺傳基因，但我一直使用自己配方蒲公英茶飲，即使年過50，血糖一直穩定中。

除此，蒲公英是很重要的排毒藥草，在中醫典籍中也記載「性味功能 ：甘，微苦，寒。清熱解毒，消腫散結」，常用於乳房生長異常腫囊如纖維囊腫、腫瘤。西方也研究發現，蒲公英有利尿消水腫、淨化血液、強化肝腎排毒，加速藥物及化學物代謝排出，降血壓、降膽固醇、黃膽、結石、穩定血糖、皮膚濕疹、膿瘡、青香痘，淡化因肝臟解毒不好形成的皮膚斑點、長期關節炎，痛風、預防癌症，癌症化療調養。但若有膽道阻塞者不可使用。

3.迷迭香

在莎士比亞的作品中，曾引述迷迭香就是保存記憶力的植物，是幫助消化的香草植物，可以與肉類料理，除了去腥外，促進油脂及蛋白質消化。在一些研究中發現嗅聞迷迭香精油能夠促進認知力及提升數理能力，外用迷迭香精油於頭皮還能促進生髮及頭皮止癢。

4.鼠尾草

同樣的鼠尾草有些會開粉紅色花、有些則開藍色的花；藍色鼠尾草適合用於鎮靜及收歛，粉紅鼠尾草則比較具有較好的血液淨化功能。拉丁文中「Officinalis」是指Medicine，也就具有醫療保健效果，鼠尾草的拉丁文是指「Strengthen the brain」，即「強化腦部，促進記憶」。而Salvia原自於拉丁文的「Salvare」即英文 to be saved，即「被保存的意思」，認識植物的拉丁文比較容易跟其功能連結起來。鼠尾草常與肉一起烹調，因為它能夠有助身體消化肉中的脂肪 ，並能降低膽固醇，也是護肝的香藥草，鼠尾草有殺菌作用，感冒時、喉嚨痛、喉炎時，常與百里香合併做為漱口水，減輕疼痛感。

值得注意的是，哺乳媽媽不能使用鼠尾草，會造成斷奶，有抽筋體質如癲癇及懷孕者也不能使用鼠尾草精油。

近來研究人員發現鼠尾草精油及鼠尾草的萃取物含有「抗乙醯膽鹼酵素劑」，並有豐富抗氧化劑物及抗發炎物質。

5.奧勒岡

奧勒岡是義大利料理常用的香草植物，俗稱PIZZA 草，具有辛辣感，但它是本文中所有藥草中最具抗病毒抗菌作用，適量使用還能夠防止血管硬化及阻塞。它的精油具刺激性，但因有抗菌抗病毒及止痛效果，使用局部不超過0.5%,，我也會加入自製清潔劑中加強天然抗菌力，參考「無毒家事輕手作」一書。

6.蕁麻葉

蕁麻葉抗發炎、利尿、保護攝護腺、滋養血液、淨化身體；常用於痛風、關節炎、皮膚癢、過敏、異位性皮膚炎、腫脹的腺體、泌尿道結石、尿道炎、陰道分泌物過多，子宮內膜異位及血糖穩定等。

 (作者為美國註冊藥草師)

血糖 糖尿病 高血壓

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