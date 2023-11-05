新聞眼／以哈衝突看社媒亂象 埃及微妙立場
以色列和加薩的衝突長年不斷，社群媒體——尤其短影音平台——近期更發揮巨大推力，特別是哈瑪斯最初攻擊的音樂節現場布滿年輕人與手機鏡頭，空襲的暴力畫面非常震撼、快速傳播到全世界，引發大眾的震驚與同情。
由於傳統媒體的影響力持續衰退，大多數人使用社群平台直接發聲，在X平台(前身為推特)、TikTok、Instagram直播或Whatsapp、Telegram等平台上，都可以看見以色列人、巴勒斯坦人及雙方支持者積極傳播意見。其中許多KOL(關鍵意見領袖，Key Opinion Leader)及influencer(有影響力者)，包含海外的巴勒斯坦人與猶太人，都在社群上盡力呼籲國際社會冷靜、重視加薩人道危機。
以嬰兒被斬首？真假難辨
大部分好萊塢明星也都在第一時間譴責哈瑪斯、為以色列哀悼。不過一對超模姊妹花吉吉‧哈蒂(Gigi Hadid)和貝拉‧哈蒂(Bella Hadid)除了為受害者哀悼，同時也呼籲大眾關心巴勒斯坦人的處境——這是因為她們的父親Muhammad Hadid是1948年被迫離開巴勒斯坦的難民之一。過去姊妹倆也會用自己的Instagram分享巴勒斯坦訊息。
然而社群媒體上充斥著假訊息，從衝突爆發就開始出現真假難辨的消息與影片。例如美聯社指出，有人表示被哈瑪斯俘虜的人質中有以色列的最高指揮官。
另一則被快速傳播的是有關以色列嬰兒遭斬首的消息，最初以色列總理內唐亞胡(Netanyahu)發言人說發現40名嬰兒的遺體，後來傳出這些嬰兒「遭到斬首」。然而後來以色列軍方坦承無法證實是否真為40名嬰兒，也無法證明他們是否有被斬首。在討論沸沸揚揚之際，最初釋出報導的記者發文表示：「很抱歉、往後我會更加謹慎。」
仇恨言論 穆斯林捲殺機
有關以哈衝突的假訊息或經渲染的內容，時常伴隨聳動的仇恨言論，包括反猶太或反穆斯的內容，尤其許多短影音可能使用過去的照片或影片、壓上字幕或字卡傳遞出去，難以分辨真假。這些假訊息實際上已經影響到世界各地的使用者，演變成攻擊事件。
10月14日，法國阿拉斯(Arras)一名20歲的俄羅斯籍車臣裔青年持刀殺死了一名教師，另外造成兩人重傷；10月17日，伊利諾州一位71歲男子持刀攻擊租屋的房客母子，年僅6歲的巴勒斯坦裔小男孩死亡、母親遭到重傷。這名房東與母子過去相處和睦，然而以哈衝突再次爆發後，他看了保守派電台的報導後，對穆斯林充滿極端仇恨。
由於網路上假資訊不停出現，社群平台也受到不小的壓力，必須努力審查關於戰爭的內容或血腥畫面。10月12日，歐盟致函X 、Google、Meta與Tiktok，要求這些社群媒體在24小時內說明平台將如何在歐盟規範下加強內容控管。
Tiktok也宣布強化審查機制、打擊以哈衝突相關假訊息、煽動暴力或仇恨的內容。TikTok表示將成立指揮中心，與全球專家合作研究調整演算機制，也會多雇用了解阿拉伯語與希伯來語的專家來協助審核內容。
然而，加強控管背後必然會引起言論自由的擔憂。目前許多支持巴勒斯坦的帳號或KOL指控，X和Instagram刻意地刪除支持加薩的言論，甚至懷疑是因為創辦人馬斯克和查克柏格都有猶太血統、藉此支持以色列。但是Facebook公布表示在開戰後六天內，就移除了將近80萬則仇恨言論，其中包括阿拉伯語和希伯來語內容。在世界各地眾人情緒高漲之際，言論審查如何掌握在最恰當之處也充滿挑戰。
埃及民間挺巴 官方保守
在如今的以哈衝突中，接壤加薩的埃及因同屬阿拉伯世界，民間本就長期同情巴勒斯坦，現在埃及各地更舉行許多表示支持巴勒斯坦的集會活動，例如10月18日開羅市中心和開羅大學都有示威，抗爭者高呼口號：「開放邊境關口」和「人民希望以色列垮台」，政府還成立許多捐血中心，迎接想要幫助巴勒斯坦人的埃及民眾捐出熱血。
不過，相較民間，埃及官方在外交上的表態就相對保守，雖然總統塞西(Abdel Fattah El-Sisi)在10月15日會晤美國國務卿布林肯(Antony Blinken)時直指以色列的報復空襲是「過度擴展自衛權」相當於集體懲罰230萬居住加薩的巴勒斯坦人，但他將禍首歸咎「極端主義人士」，並將埃及關注的重點擺在向加薩提供人道主義援助。
包括半島電視台、金融時報等媒體皆分析指出，埃及深深憂慮巴勒斯坦難民會由拉法(Rafah)過境口岸湧入西奈半島，埃及政府10月10日即以安全考量為由關閉拉法邊境至今，在後續的開放邊境談判上，埃及雖允許載運人道物資的卡車匯集在拉法附近的阿里什市(Arish)，也持續就物資進入加薩與聯合國、以色列等各方談判，但早已站定「不會接納巴勒斯坦難民」的底線。
在埃及的考量上，若讓巴勒斯坦人入境，接收的難民可能將永久落腳，過去便有黎巴嫩和約旦的巴勒斯坦難民前例可循——該兩國所接納的巴勒斯坦人已經留在當地數十年，毫無返回希望。根據聯合國數據，目前有500萬巴勒斯坦難民分散在中東各地。
龐大的難民人數若湧入西奈半島，無疑將為正面對經濟危機的埃及帶來沉重負擔，另一方面安全因素也是埃及的重大考量，國際危機組織(ICG)分析師指出，埃及政府目前致力於在西奈半島北部打擊伊斯蘭國西奈省恐怖份子，而西奈半島上的恐怖份子與加薩的武裝組織可能有所聯繫，埃及勢必擔憂武裝人員與難民一起入境之後，西奈半島將會成為另一個攻擊以色列的巴勒斯坦基地。
塞西亦於10月18日再次重申，數百萬埃及人都拒絕強迫巴勒斯坦人離散到西奈半島，他表示：「加薩目前正在發生的事情，是試圖迫使平民成為難民，並移居到埃及，這是不可接受的。埃及拒絕任何透過軍事手段，或通過強迫巴勒斯坦人離開其土地來解決巴勒斯坦問題，這將損害周邊國家的利益。」
事實上埃及於外交關係中，也處於一個微妙的地位：埃及在1948年同樣參與了以阿戰爭，但在1980年與以色列簽署和平條約以及建交，是第一個與以色列關係正常化的中東阿拉伯國家，數十年和平關係發展之後，埃及已經成為以色列重要戰略夥伴之一。
雖然相較與其他非阿拉伯國家之間的外交關係，以色列與埃及關係仍然相對冷淡，埃及國內有大量反對以色列的聲音，塞西也表明在以色列承認巴勒斯坦建國前，不會訪問以色列，但是現任埃及外長舒凱里(Sameh Shoukry)曾訪問過以色列，兩國也在西奈半島的叛亂問題上進行密切軍事合作。
即使埃及與以色列仍時而出現衝突，加上西奈半島恐怖主義的存在，兩國邊界情況並不穩定，但在以哈再爆衝突的此時，埃及顯然在人道支援之外，並不想涉入過多，亦無意打破和平條約。
墓前放相機 悼身亡記者
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯10月7日突襲以色列導致雙邊衝突爆發，保護記者委員會(CPJ)統計顯示，截至10月19日死傷者中包含至少21名記者，另有8名記者受傷、3人失蹤或遭到拘捕。死亡的記者中有17位巴勒斯坦人、3位以色列人及一位黎巴嫩人。
10月13日，路透的黎巴嫩籍攝影記者阿布杜拉(Issam Abdallah)於以色列轟炸的黎巴嫩邊境地區被導彈擊重身亡，享年37歲。
10月13日，阿布杜拉與分別來自路透、半島電視台與法新社的六名記者在靠近以色列邊境的阿爾瑪沙卜(Alma al-Shaab)工作。導彈來襲當下，阿布杜拉正在進行即時影片拍攝時，不幸被導彈擊中。當場受傷的另一名路透記者納澤(Maher Nazeh)表示，阿布杜拉遭到攻擊後，另一枚導彈擊中了他們的轉播車、瞬間被炸毀。
阿布杜拉2020年黎巴嫩首都貝魯特港口大爆炸報導，受到佳評；在敘利亞內戰、俄烏戰爭也發表過許多優秀作品。然而在以哈衝突中，阿布杜拉在靠近家鄉地區遇襲、傷重死亡，讓新聞同業相當不捨。
阿布杜拉過世後，數百人參加了他的追悼會，遺體上蓋著一幅黎巴嫩國旗；他被安葬於在黎巴嫩南部的家鄉希亞姆(Khiam)，與過世的父親長眠於此，新聞同業們也各自將相機放在墓上來悼念他。CPJ呼籲，前線記者在危險中奉獻出自己，讓世人得以取得精準資訊，與所有的平民一樣應該要被尊重與保護。
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