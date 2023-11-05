憶往／陳李琬若追憶范士丹 那年募款餐會「最值得提」

陳李琬若(右) 與范士丹合影。（圖：陳李琬若提供）

民主黨籍的聯邦加州參議員 黛安‧范士丹(Dianne Feinstein) 於9月26日辭世，享年90歲。第一位華裔女市長，有「小台北」(Little Taipei) 之稱的蒙特利公園市(Monterey Park) 前市長陳李琬若(Lily Lee Chen) 回憶起與她生前的一番互動，交往期間的點點滴滴。陳李琬若說，最値得一提的，就是范士丹競選加州參議員，為她籌辦募款餐會之事。

陳李琬若說，她記得很清楚，是1992年10月28日，在洛杉磯環球影城的楓林餐廳，參加募款餐會的有，華裔國會眾議員趙美心(Judy Chu) ，加州州務卿余江月桂(March Kong Fong Eu) 以及加州保險局長約翰‧加納曼迪(John Garamendi) 等200餘人。收到的募款由50元至5000元不等，總共募得2萬6870元。

陳李琬若在為范士丹募款的餐會上致詞。（圖：陳李琬若提供）

五個原因挺范士丹

陳李琬若說，她之所以支持范士丹、為她寡款，原因之一是和她都是民主黨；之二是同為女性；之三是她與范士丹私交甚篤；之四是范士丹對亞裔的重視與關懷，之五是范士丹的許多理念與她相同；其中最為亞裔關心的是她極力推動對槍枝的控管，也就是禁槍。基於這麼多原因，所以她決定力挺范士丹。那時范士丹已由舊金山 市長缷任，如能更上層樓，當選加州參議員，將可為更多選民服務。

當時在席間，范士丹致詞說，她以舊金山市長的身分，曾多次前往北京、上海(舊金山的姊妹市) 和台北，無阻礙地與鄧小平共同理解美國黃金州與中國的貿易。並敘述她個人與江澤民、李登輝的交情。

范士丹並說，在她多年服務於全美最大的亞太社區(占全市30%以上，意指舊金山) ，她與亞太裔美國人長期的交往與友情，使她具有巨大多樣的文化，天賦的權利，與瞭解現存的多種亞洲國家的語言。

陳李琬若（左）與范士丹（左二）及國會眾議員趙美心（右）等人合影。（圖：陳李琬若提供）

范士丹重視亞太裔

范士丹說，在她擔任舊金山市長期間，她認識並強調亞太裔美國人的社區。她一直衷心的尊敬亞太裔美國人對舊金山或是整個加州的重要性，無論是現在或未來。

范士丹說，她任職市長期間，任命了將近50位亞太裔不同的市政高級行政官、部會局的委員，並成立了許多機構，包括她的心理健康指導，理事會的督導，一位警察局長，以及好幾位個人祕書。她親自徵募並雇用第一位日裔美國人進入舊金山市政府工作，這在舊金山歷史上是第一人。

談到美國人與太平洋周邊國家的關係，范士丹說，對太平洋周邊國家中之與加州的關係，她有一個重要的廣大視野，加州的民眾要不斷地努力於面對面的與亞洲國家的人民溝通。

范士丹說，我們擴張與太平洋周邊的城市成為舊金山的姊妹市，現在已包括馬尼拉、大阪，首爾、台北與上海。1988 年，舊金山成為全美姊妹市最多的城市。

她說，她曾私下多次與中國領導人交談，1988年10月，他們的代表團與中華人民共和國國家主席江澤民及中國駐美大使韓叙，就中國的人權問題交談。他們並遞交了一封信給江澤民，詳述對人權的關心並提出了幾項勸言。

陳李琬若（左起）與國會眾議員劉雲平，本文作者周愚合影。（圖：陳李琬若提供）

兩人經常書信往來

范士丹與陳李琬若之間經常有書信往來，1993年陳李琬若自洛杉磯郡兒童事務行政官職務上退休，范士丹未能出席退休儀式，但她寫了一封祝賀陳李琬若退休的信，除了熱烈祝福外，並讚揚陳李琬若多年來對兒童的關心與付出，尤其是在醫療方面，為兒童爭取了許多福利。

范士丹1978年至1988擔任了十年的舊金山市長；1992 年至2023年則擔任了長達31年的參議員。在市長與參議員任內，她突破了地方和全國政壇的性別障礙，推動了許多突破性的法案，促進美國社會的發展。拜登總統讚揚她是一位開創性的美國人，她並有政壇女先鋒的美譽。

范士丹一生最遺憾的事情，是她推動的禁槍法案未能通過。擁槍是美國人一項根深蒂固的文化，由於她極力主張禁槍，甚至招到擁槍人士提出要罷免她，終於使她功虧一簣。

陳李琬若對范士丹推崇備至，不過她認為美中不足的是，范士丹的晚年無論是體力、思考力都嚴重退化，問政能力已大不如前，她如選擇退休，交棒給年輕人，自己也不會那麼辛苦，她在後人的心目中留下更完美的印象。

不過即使如此，終究瑕不掩瑜，她這一生是成功的，値得肯定的。