封面故事／電影《花月殺手》 原住民受白種人剝削黑暗史

《花月殺手》導演馬丁‧史柯西斯(右),和主角李奧納多‧狄卡皮歐(中)以及勞勃‧狄尼洛(左),今年5月盛裝出席坎城影展該片首映。(美聯社)

《花月殺手》拍得盪氣迴腸,看得人正襟危坐三個半鐘頭。它是一部美國斷代史,內容舊調重彈:白種人如何剝削原住民 ,這是不爭的事實。不過原作《Killers of the Flower Moon:The Osage Murders and the Birth of the FBI 》(by David Grann)著重印地安人的善良:他們不會懷疑身邊人就是陷害人,不懂還手;白白斷送了土地所有權。

此片有西部片的背景,可是沒有騎兵隊對峙印地安人;像一部偵探片,然而兇手明擺在眼前,因為下手人狡詐,嘍囉就為虎作倀;進展如矛盾的戀愛片,枕邊人口中談情,卻繼續背叛愛人。

★史柯西斯 創作力旺盛

參與此片的有兩個尚能飯的老「廉頗」:一位是馬丁·史柯西斯 (Martin Scorsese,1942),他今年已經81歲,創作力依然旺盛,囊括過了許多影展獎主。《花月殺手》在2021年疫情期間開拍。史柯西斯編、導、製;他總共導了20多部片子,乃影壇一尊大佬。

最近史柯西斯發表了一番言論,主張漫威 不是「電影」(https://cn.nytimes.com/opinion/20191106/martin-scorsese-marvel/zh-hant/),引起了許多反彈。他極深度地去看電影在美學、情感和精神上的啟示,執著又嚴肅,不附和專靠「特效」的漫威。

★狄尼洛 片中心狠手辣

另一「廉頗」,是勞勃·狄尼洛(Robert Anthony de Niro,1943)。狄尼洛80歲。他文戲裡溫柔敦厚 (《Stanley & Iris ,1990) ,心理戲裡精神狂亂(Taxi Driver,1976),還會殺氣騰騰(The Irishman,2019)。我最欣賞他主演的《越戰獵鹿人》(The Deer Hunter)(1978),此片引導了一種人文精神。《花月殺手》是狄尼洛第十次受導於史柯西斯。狄尼洛在片中心狠手辣,恨煞人也。

★狄卡皮歐 演技多變

史柯西斯還有一名愛將—李奧納多·狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)。兩人合作了六次。狄卡皮歐的演技多變,如果他還停留在年少時期演的電影,譬如《鐵達尼號》(Titanic,1997) 什麼的,就仍然是個奶油小生了。他跟狄尼洛過往也共鏡過 —《This Boy's Life》(1993)。這次狄尼洛演舅舅,狄卡皮歐演外甥。

《花月殺手》發生在1920年代的奧克拉荷馬州 的歐塞奇大草原。人善被人欺的歐塞奇族(Osage),在保留區裡突然天賜良機,花月之地竟然爆發大量石油;他們發財之後,雇得起白種人做司機等服務的工作。而世界一戰返鄉的軍人必須養活謀生,一些移民覬覦原住民的財產,用明或暗計謀殺了許多人。本片的兩舅甥,用騙婚還有打通關節,讓自己致富。

狄尼洛演處心積慮的舅舅哈爾(William Hale),狄卡皮歐扮外甥勃克哈特(Ernest Burkhart)。外甥怯懦,唯有狼狽為奸,劇情走「性本惡」的路子 ;勃克哈特生無分文,但貪婪成性。哈爾先以溫情誘騙,勃克哈特甘心陷入網羅,食髓知味,還用密醫處方陷害妻子。撲火的飛蛾,還包括打殺分子,哈爾燒的火焰愈烈,蛾子愈多。

最大的受害人是莫莉‧勃克哈特(Mollie Burkhart),主演者為莉莉‧格萊斯頓(Lily Gladstone)。莫莉嫁給勃克哈特之後災禍連連。格萊斯頓演一個無法力挽狂瀾卻智慧不足的女子,她真心地愛丈夫,幸虧臨死前得到醫治,她向政府求救的那一招稍稍管用。

劇情後四分之一講法治,張力出現了,由三個好演員抒發:傑西·普萊蒙(Jesse Lon Plemons) 演FBI探員懷特(Tom White)。懷特不敢掉以輕心,帶了持槍荷彈的幫手,還有臥底的印地安人;他按部就班,各個擊破。普萊蒙的演技很穩,對付壞人,不動聲色。

★布蘭登 誇張演法惹議

布蘭登·費雪(Brendan Fraser)演幫壞人撐腰的律師W. S. Hamilton。他在法庭聲嘶力竭替哈爾辯護。有觀眾反對布蘭登·費雪的誇張演法,可是現世某些政客或律師,也愛用狂囂打斷反對者,聽者因此分心。

另外,太久未見約翰·李斯高(John Lithgow)了。他出現在《花月殺手》的結尾,擔任檢察官Peter Leaward。這位檢察官根據犯罪證據,希望說服評審員,將哈爾定罪。Peter Leaward 可惜沒留下什麼其他歷史紀錄。

《花月殺手》揭露了一種遺憾:惡人不一定遭惡報。