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封面故事／電影《花月殺手》 原住民受白種人剝削黑暗史

傅裴湘
《花月殺手》導演馬丁‧史柯西斯(右)，和主角李奧納多‧狄卡皮歐(中)以及勞勃‧狄尼洛(左)，今年5月盛裝出席坎城影展該片首映。(美聯社)
《花月殺手》導演馬丁‧史柯西斯(右)，和主角李奧納多‧狄卡皮歐(中)以及勞勃‧狄尼洛(左)，今年5月盛裝出席坎城影展該片首映。(美聯社)

《花月殺手》拍得盪氣迴腸，看得人正襟危坐三個半鐘頭。它是一部美國斷代史，內容舊調重彈：白種人如何剝削原住民，這是不爭的事實。不過原作《Killers of the Flower Moon：The Osage Murders and the Birth of the FBI 》(by David Grann)著重印地安人的善良：他們不會懷疑身邊人就是陷害人，不懂還手；白白斷送了土地所有權。

此片有西部片的背景，可是沒有騎兵隊對峙印地安人；像一部偵探片，然而兇手明擺在眼前，因為下手人狡詐，嘍囉就為虎作倀；進展如矛盾的戀愛片，枕邊人口中談情，卻繼續背叛愛人。

★史柯西斯 創作力旺盛

參與此片的有兩個尚能飯的老「廉頗」：一位是馬丁·史柯西斯 (Martin Scorsese，1942)，他今年已經81歲，創作力依然旺盛，囊括過了許多影展獎主。《花月殺手》在2021年疫情期間開拍。史柯西斯編、導、製；他總共導了20多部片子，乃影壇一尊大佬。

最近史柯西斯發表了一番言論，主張漫威不是「電影」(https://cn.nytimes.com/opinion/20191106/martin-scorsese-marvel/zh-hant/)，引起了許多反彈。他極深度地去看電影在美學、情感和精神上的啟示，執著又嚴肅，不附和專靠「特效」的漫威。

★狄尼洛 片中心狠手辣

  另一「廉頗」，是勞勃·狄尼洛(Robert Anthony de Niro，1943)。狄尼洛80歲。他文戲裡溫柔敦厚 (《Stanley & Iris ，1990) ，心理戲裡精神狂亂(Taxi Driver，1976)，還會殺氣騰騰(The Irishman，2019)。我最欣賞他主演的《越戰獵鹿人》(The Deer Hunter)(1978)，此片引導了一種人文精神。《花月殺手》是狄尼洛第十次受導於史柯西斯。狄尼洛在片中心狠手辣，恨煞人也。

★狄卡皮歐 演技多變

史柯西斯還有一名愛將—李奧納多·狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)。兩人合作了六次。狄卡皮歐的演技多變，如果他還停留在年少時期演的電影，譬如《鐵達尼號》(Titanic，1997) 什麼的，就仍然是個奶油小生了。他跟狄尼洛過往也共鏡過 —《This Boy's Life》(1993)。這次狄尼洛演舅舅，狄卡皮歐演外甥。

《花月殺手》發生在1920年代的奧克拉荷馬州的歐塞奇大草原。人善被人欺的歐塞奇族(Osage)，在保留區裡突然天賜良機，花月之地竟然爆發大量石油；他們發財之後，雇得起白種人做司機等服務的工作。而世界一戰返鄉的軍人必須養活謀生，一些移民覬覦原住民的財產，用明或暗計謀殺了許多人。本片的兩舅甥，用騙婚還有打通關節，讓自己致富。

狄尼洛演處心積慮的舅舅哈爾(William Hale)，狄卡皮歐扮外甥勃克哈特(Ernest Burkhart)。外甥怯懦，唯有狼狽為奸，劇情走「性本惡」的路子 ；勃克哈特生無分文，但貪婪成性。哈爾先以溫情誘騙，勃克哈特甘心陷入網羅，食髓知味，還用密醫處方陷害妻子。撲火的飛蛾，還包括打殺分子，哈爾燒的火焰愈烈，蛾子愈多。

最大的受害人是莫莉‧勃克哈特(Mollie Burkhart)，主演者為莉莉‧格萊斯頓(Lily Gladstone)。莫莉嫁給勃克哈特之後災禍連連。格萊斯頓演一個無法力挽狂瀾卻智慧不足的女子，她真心地愛丈夫，幸虧臨死前得到醫治，她向政府求救的那一招稍稍管用。

劇情後四分之一講法治，張力出現了，由三個好演員抒發：傑西·普萊蒙(Jesse Lon Plemons) 演FBI探員懷特(Tom White)。懷特不敢掉以輕心，帶了持槍荷彈的幫手，還有臥底的印地安人；他按部就班，各個擊破。普萊蒙的演技很穩，對付壞人，不動聲色。

★布蘭登 誇張演法惹議

布蘭登·費雪(Brendan Fraser)演幫壞人撐腰的律師W. S. Hamilton。他在法庭聲嘶力竭替哈爾辯護。有觀眾反對布蘭登·費雪的誇張演法，可是現世某些政客或律師，也愛用狂囂打斷反對者，聽者因此分心。

另外，太久未見約翰·李斯高(John Lithgow)了。他出現在《花月殺手》的結尾，擔任檢察官Peter Leaward。這位檢察官根據犯罪證據，希望說服評審員，將哈爾定罪。Peter Leaward 可惜沒留下什麼其他歷史紀錄。

《花月殺手》揭露了一種遺憾：惡人不一定遭惡報。

《花月殺手》拍得盪氣迴腸，片長三個半小時。（Getty Images）
《花月殺手》拍得盪氣迴腸，片長三個半小時。（Getty Images）

原住民 漫威 奧克拉荷馬州

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