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移民專頁／H-1B將改革 每人僅1次中籤機會

記者顏伶如

核發給外籍專業人才的H-1B工作簽證將有重大改革，除了防阻雇主作弊投機，每名申請人都只有一次中籤機會之外，外國企業負責人可以擔任自己的擔保人(sponsor)提出申請；華爾街日報分析，如果拜登政府提議過關，將對矽谷帶來重大影響。

過去幾年，聯邦政府發現某些外籍人士申請抽籤多達十次，目的在於增加抽中機率；提出重複抽籤的申請人，擔保雇主同樣都是極少數幾家沒沒無聞的小公司。

報導指出，企圖增加H-1B簽證抽中機率的手段愈來愈猖獗，去年有多達78萬抽籤人次爭搶8萬5000個名額，三年前只有27萬抽籤人次。

拜登政府提議，今後所有工作簽證申請人機會均等，不管提交多少次參加抽籤，每個人都只有一次機會，杜絕投機。

H-1B簽證自從1990年推出以來，一直是美國企業延攬具有大學學歷外國專業人才的主要管道，特別是在美國留學的國際學生。H1B簽證雖然只有臨時效期，卻是極少數能讓外籍勞工最後能夠取得俗稱綠卡的永久居留權，甚至成為美國公民的途徑之一，對於到美國留學的國際學生來說，通常是唯一可以拿綠卡、辦公民的管道。

除了改變H-1B簽證抽籤辦法之外，拜登政府同時提議，外國企業負責人可以替自己申請H-1B簽證；目前除了非常少數的特例之外，專業人才申請H-1B簽證都必須是員工身分，而不是公司負責人。

華爾街日報分析，如果這項提議通過，將對矽谷帶來大利多，因為許多成立初創公司的人才由於是外國出生，想長期留在美國的管道不多，尤其是到美國求學取得學位之後。

拜登政府提議新規還包括「前例遵從」(prior deference)，也就是外籍人士如果為同一份工作申請H-1B續簽，簽證官必須批准。川普政府廢除這項措施，導致H-1B簽證審核時間延長、拒簽案例大增。如果拜登政府提案成為聯邦法規，未來總統想要推翻的難度將會增加。

華爾街日報報導，聯邦政府今年稍早掌握證據，數十家小型科技公司串通在今年H-1B簽證抽籤過程作弊，企圖提高申請者的抽中機率；因此影響了其他送件者的中籤率，有違公平；聯邦政府在剔除這些人選後，曾辦理補抽。

根據現行規定，在美國找到工作，但需要申請赴美簽證的外籍人士，可以參加H-1B簽證抽籤，約8萬5000個年度名額開放隨機抽籤。

工作簽證 H-1B 拜登

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