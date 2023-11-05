移民專頁／PERM和NIW 難留下AI人才

美國的移民政策，對頂級人工智慧人才來美國公司工作相當不利 。（歐新社）

最近，人工智慧 (AI)聊天機器人很熱。ChatGPT、Bing Chat、GitHub CoPilot以及所有其他人工智慧聊天機器人變體的相繼推出，開創了人工智慧的新時代。從職業移民的角度來講，這為人工智慧專業員工的需求帶來了巨大的成長。根據「福布斯顧問」預測，到2027年，人工智慧市場規模預計將達到4070億元，人工智慧預計將在全球創造9700萬個就業機會。由於人工智慧是人類進步的下一個顛覆性現象，並且可能在不久的將來推動全球經濟，各國正在爭奪這一領域的領導地位。

雖然美國過去一直是全球重要人才的最大吸引者，但對商業相關移民和簽證持有者嚴格的移民政策，加上漫長的等待時間和不確定性，可能會阻止頂級人工智慧人才為美國公司工作 。

這可能會導致美國失去在全球經濟中的領導地位，並在人工智慧能力方面落後於中國甚至鄰國加拿大等其他國家。 美國在吸引高端人工智慧人才，為他們提供合法身分和永久居留權方面的政策，有以下困難：

職稱認定 跟不上潮流

在永久居留擔保方面缺乏人工智慧專家的直接分類。雇主及其律師在EB-2或EB-3案時，通常會利用與勞工部 (DOL)官方認可的職位密切匹配的職稱，來資助擔保AI員工。當某項工作與勞工部的「通用」頭銜和職責不直接匹配時，擔保雇主通常會將員工的職責、頭銜「調整」為勞工部認可的職責／頭銜。

例如，根據techtarget.com的數據，最受歡迎的人工智慧職位之一是人工智慧產品經理。但值得注意的是，DOL O*NET沒有「產品經理」的官方條目，更不用說「AI產品經理」了。 這同樣適用於機器學習工程師、自然語言處理工程師和許多其他常見的人工智慧工作。 這導致擔保公司必須修改員工的工作，以適應公認的勞工部工作模式，而這樣做相當於將方形釘子釘入圓形口。隨之而來的即是勞工部是否會承認此特定工資的人工智慧工作，以及最終綠卡申請是否會獲得批准的不確定性。

PERM流程 恐耗費數年

PERM勞工紙認證和擔保流程的完成時間長得令人難以接受。勞工部缺乏資源來審批現行工資標準的確定信件和批准勞工紙。通過ETA 9141向勞工部提交工作建議後，目前大約需要六個月才能收到現行工資的決定。之後，測試美國勞動市場通常需要三至四個月左右，然後雇主才可以提交PERM勞工紙申請(ETA 9089)。

目前，勞工部在不用審查(Audit)的情況下，需要大約11至12個月的時間才能簽發勞工紙的判決信。收到認證後，雇主才可以代表AI員工提交移民簽證的申請(I-140)。如果優先日期已排到，則可以同時提交I-485表格，但鑑於優先日期的積壓，目前在大多數情況下都要等排期。 職業移民I-140的裁決大約需要六個月左右的時間。一旦員工的優先日期(提交ETA 9089的日期)排到了，外籍員工就可以申請綠卡(I-485表格)。

假設目前有簽證配額(根據2023年10月的簽證公告，除中國和印度之外，僅有所有其他國家的EB-1類別有配額)，從開始到結束的過程通常需要兩年多的時間。而許多以職業移民類別申請I-485的申請人因其司法管轄區的申請被積壓，需要更長的時間。例如，紐約市辦事處處理此類案件的時間為21.5個月。對於來自中國或印度等積壓國家的人來說，這個過程可能需要更長的時間，對印度出生的人來說可能需要超過十年。

如此漫長的時間，加上是否批准結果的不確定性，以及外籍員工在整個綠卡申請過程中需保持合法身分的要求，對那些想把自己的才華帶給美國的頂尖人工智慧員工來說是一個太大的威懾。

EB-2 NIW 人為變數多

由於PERM勞工紙流程的漫長等待和不確定性，更多的申請人轉向國家利益豁免(EB-2 NIW)案件以縮短流程。國家利益豁免案件可以由非美國公民單獨提出，也可以由公司為非美國公民提出申請。EB-2 NIW讓能夠證明其能力具有實質性的優點和對美國有重要性的申請人，及他有能力推進其專長，對美國有利，可跳過勞工紙要求的工作機會和美國勞動力市場的測試。

從理論上講，為美國公司工作的一名有價值的人工智慧員工正在從事一項國家性的重要工作，來提高美國整體人工智慧慧的能力。然而，NIW要求的靈活性，加上近期EB-2 NIW的流行，導致了裁決在品質和時間的不確定性和不一致。EB-2 NIW類似於撥款申請，一位外籍勞工要闡述他的技能將為美國帶來的好處以及為何應豁免工作邀約的要求。

國家利益豁免申請的裁決官員的彈性給申請人帶來了不確定性。特別是隨著美國公民及移民服務局(USCIS)目前收到的EB-2 NIW申請數量顯著增加，此類申請要得到有利裁決的「競爭」也更加激烈。美國移民局 收到的申請愈多，EB-2NIW處理時間就愈長，美國移民局官員在授予EB-2NIW身分時就會愈挑剔。

美國移民局收到的申請愈多(特別是人工智慧這一類別)，裁決官員就愈有可能傾向於發出補材料(RFE)和意向拒絕通知信(NOID)，甚至會拒絕那些值得批准的案件。因此，高素質的人工智慧工作者有可能被拒絕獲得EB-2 NIW。因此，除了獎項、補助金和證書等客觀證據提交之外，EB-2 NIW裁決可能取決於誰能夠編制最具說服力的NIW申請或聘請最好的移民律師。（作者為李亞綸律師的合夥人）