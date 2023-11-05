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星座／11月5日至11月11日 處女座好運連連 雙子座人氣上升

科技紫微網

2023年11月5日至11月11日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力較大，有計畫就不怕做不好；理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你注定要走一段孤獨的旅程，找不到適合的合作夥伴，也沒有後備支援，凡事只能靠你自己來。指望別人通常靠不住，反而會浪費你的時間。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★★

本周人氣上升，有展現自身少為人知的亮點的機會，在團隊、組織中積極主動表現，就會有人對你拍手稱讚，單身者可吸引到異性的關注。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

本周造訪你的多為好事情，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害還無處伸冤。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★★

運勢衝高，好運連連。濃情蜜意會是你與戀人的相處狀態；工作效率也比以往要高出很多；投資有風險，用錢還應多加謹慎。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★☆☆☆☆

這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。

幸運色彩：松石綠

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

本周試著做一個不一樣的自己，放縱心靈，與人相處你會感到輕鬆自如，還能在交談中獲得一些有用的訊息。切勿勉強自己做不喜歡的事情。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其他開心的事抹去那段討厭的記憶。

幸運色彩：草地綠

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周有衰運擾亂你的生活秩序，但你不能以此當成得過且過的藉口。計畫被打亂可以重新再安排，但如果對生活的積極被打消，就很容易走上墮落的道路。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀地去分析就能夠將困難擺平。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多藉助其他人的力量。雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

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