理財百科／45%美國人：房地產 累積財富最佳途徑

每一世代的人都認為，房地產是累積財富的關鍵。(美聯社)

根據線上貸款 公司LendingTree最近的一項調查，近60%美國人認為，自己永遠不會富有。這項調查訪問了2000名成年人對自己財富前景的看法，結果發現瀰漫悲觀情緒。僅20%受訪者表示，他們目前覺得自己很富有。

LendingTree也發現，多數成年人表示，更能代表「富有」的是財務的安全與保障，而不是達到某個里程碑，例如賺取六位數薪水或擁有百萬元淨資產。

以下是人們認為哪些資產可以幫助他們累積財富，以及他們正在採取哪些措施來實現此一目標。

★僅22%擁有一間房屋

LendingTree指出，當被問及累積財富的最佳途徑時，其中最多人的回答是房地產 ，占了45%；其他依序是股票市場32%、儲蓄債券21%、現金21%、享稅收優惠的退休帳戶16%。

房地產不僅在整體上最受歡迎，而且每一世代的人都認為，房地產是累積財富的關鍵。嬰兒潮世代(59歲至77歲)比其他世代和一般人更傾向於將投資 房地產視為建立財富的關鍵；實際上，他們也是投資房地產最多的世代。

LendingTree的數據顯示，所有受訪者中，僅22%表示他們目前擁有一間房屋，但此一比率在嬰兒潮世代中則躍升至37%。在全部受訪者中，只有14%表示，在主要住所之外還投資房地產。

★真正富有非某種資產

這些數據顯示了一個有趣的矛盾：美國人認同房地產是累積財富的關鍵，但擁有房產本身並不是人們認為自己富有的要素。

至於什麼才是真正的富有，美國人傾向於認為這是一種感覺，而不是某種資產。56%受訪者表示，能夠過上舒適的生活、毋須擔心經濟問題，才是富有的定義；另有45%的人表示，財務安全才稱得上是所謂的富有。

33%認為，擁有一套房屋就能讓人變得富有，只有14%的人認為，在主要住所之外擁有不動產，才算達到富有的目標。

LendingTree的調查還發現，當被要求說出具體數字時，近三分之一的美國人表示，每年必須至少賺10萬元才能被視為富有。在目前年收入已達到或超過10萬元的人中，31%表示至少要達到10萬這個數字的5倍，才算富有。