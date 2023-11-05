新聞眼／空汙、堵車… 巴黎掀自行車革命

巴黎的自行車開始慢慢取代機車，預計明年於巴黎舉辦的奧運將會有更多的自行車道，以減少賽事帶來的碳足跡。（美聯社）

巴黎正在進行一場自行車革命。

法國巴黎在交通尖峰時刻，不僅有高耗油、導致空氣汙染 、喇叭聲不斷的交通堵塞情況，現在自行車也加入戰局，上演爭奪道路空間的情況，巴黎市政府因此展開「自行車計畫」。

一名婦女正騎車行經巴黎市政廳前的街道。（美聯社）

★明年奧運 減碳足跡

法國長期以來一直是汽車愛好者的國家，擁有雷諾、雪鐵龍和標緻等汽車品牌。過去，巴黎的塞巴斯托波爾大道基本上只能行駛汽車，但自行車愈來愈多。

巴黎市長伊達爾戈(Anne Hidalgo)近十年來，一直致力於將巴黎從一個對自行車不友好的城市，變成一個更安全且自由的城市，自行車開始慢慢取代機車，預計明年於巴黎舉辦的奧運將會有更多的自行車道，以減少賽事帶來的碳足跡。

在巴黎的街上，尖峰時段的自行車數量已經超過汽車，騎士們甚至會按喇叭，成為令人頭疼的問題自行車使用者聯合會發言人蒂博克雷(Thibault Quéré)表示，年輕時父母開車，到處都在堵車，現在是到處都在堵自行車。

巴黎市政府表示，2001年，僅有200公里的自行車專用道，如今有超過1000公里的自行車專用道，部分路段甚至完全禁止汽機車行駛，最著名的就是塞納河堤岸，原本是高速公路，在2016年開始不准汽機車行駛，搖身變成巴黎市中心的自行車、跑步者和情侶們的天堂。

塞巴斯托波爾大道自2019年開通以來，已成為歐洲最繁忙的自行車道之一。根據統計，9月初該自行車道每周使用者創紀錄達到12萬4000人次，不但超越倫敦最繁忙的自行車道，也已接近阿姆斯特丹熱門自行車道人數。

馬路上除了還有行人、滑板車，以及各項進行中的建築工程，使得騎自行車彷彿真實版的「馬里奧卡丁車」。70多歲的自行車騎手米歇爾·格勒恩特(Michel Gelernt)曾是摩托車和公共交通的使用者，退休後在疫情期間開始騎乘巴黎的自行車共享系統Velib。他說，巴黎已變得難以居住，每個人都很自私，交通相當糟糕。

法國巴黎的單車騎士日漸增多，尖峰時段的自行車數量已經超過汽車。（美聯社）

★自行車流 有利健康

不過，自行車流對健康和環境有利。法國政府已將空氣汙染列為造成法國人提前死亡原因。巴黎法院在6月時曾裁定，政府須賠償兩個家庭5000歐元(約5300美元)，因空氣汙染引發家中孩子哮喘等其他健康問題。

巴黎市政府的「自行車計畫」，預計在2026年投資2.5億歐元(約2.6億美元)，建設新的自行車路線和停車設施，屆時城市內的所有奧運場館騎乘自行車網路抵達。

巴黎一名女子正騎單車行經「亞歷山大三世橋」，巴黎的自行車道擴增不少。（美聯社）

在巴黎這些繁忙的大道後，其實有著無數寧靜的街道，擁有自行車手最喜歡的美麗風景，而這些都是開車所無法體會的。因此，巴黎的早晨其實不用花大錢買高檔咖啡喝，只要在香榭麗舍大道的鵝卵石上騎乘自行車，即可精力充沛地展開美好的一天。

19歲的安傑加杜(Ange Gadou)以前經常租電動滑板車在巴黎遊走，直到政府下令禁止後，他開始騎乘自行車。他表示，他非常享受這種自由的感覺，而不是坐在悶熱的地鐵 裡。