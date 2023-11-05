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紙上播客／紐約年輕華人開畫廊 讓現代走入東方美

記者何卓賢
創始人付秋萌給來訪者介紹藝術作品。（圖：付秋萌提供）
創始人付秋萌給來訪者介紹藝術作品。（圖：付秋萌提供）

近年來紐約有愈來愈多的畫廊由華人開設，專注的領域各不相同。在曼哈頓上東區，華人付秋萌經營著一家同名畫廊——秋萌畫廊。自2016年成立以來，她帶著「將有古典審美的作品，帶到當代語境中」的目標，創造了一片古典與當代中國藝術文化交融的樂土。

★華人付秋萌 創業開設

付秋萌介紹，畫廊一年下來能辦大約四個到五個的展覽，其中包括三到四個個展以及一個群展。訪問當下，秋萌畫廊正在展出「輕聞風雅」折扇展及扇面展，探索扇子這一東方特有藝術形式帶來的文化故事以及美感。

秋萌畫廊的成立，也源於付秋萌自己一貫以來對水墨畫等中國古典文化藝術的興趣。付秋萌在美國完成本科和研究生的學習，且在中美兩國都積累了在拍賣行的工作經驗，了解到古畫在兩國的現狀以及受眾，並且觀察到一個缺位：市面上極少當代畫廊在經營跟中國傳統觀念有關的作品。這讓付秋萌有了創業的靈感。

秋萌畫廊年初展出藝術家陳督兮個展「爾躬」。（圖：付秋萌提供）
秋萌畫廊年初展出藝術家陳督兮個展「爾躬」。（圖：付秋萌提供）

「我就想，我能不能把曾經在古董行被當做配件的作品挑選出來展出，因為我看到這些作品裡面特別重要的內容，不局限在他們的表現形式。」

這一過程也是付秋萌向內探尋的開始。作為年輕一代出國留學的中國人，在美國落地生根的過程，也是付秋萌尋找、探索個人身份以及自我認同的過程。付秋萌把對中國傳統文化的探索，從畫紙上延伸出去，目前除了全職經營畫廊，也在額外研讀中醫學位。對她來說，兩者都是中國人用來探尋和認識世界的一種思維方式。

「我的畫廊不太像一個商業機構，而更像是一個共同成長的空間、一種生活方式。」

秋萌畫廊坐落在紐約曼哈頓上東區，圖為畫廊小花園。（圖：付秋萌提供）
秋萌畫廊坐落在紐約曼哈頓上東區，圖為畫廊小花園。（圖：付秋萌提供）

★辦專業講座 解讀分析

的確，除了展覽本身，付秋萌畫廊致力於舉辦知識型的講座，如在折扇展期間，便請來水墨畫家王滿晟，以他的專業角度研究畫廊的宋代團扇，也分享新作，解讀中國傳統扇面藝術的美感。這是付秋萌對畫廊的期待之一，即這個空間能完成一定的教育意義。

「觀眾有時候很難代入古代繪畫的語境，但如果有跟他們生活在同一時代的人去重新詮釋古代繪畫，觀眾可以馬上融入進去，能親近藝術家，也親近到展覽的主題裡面。」

在眾多專注當代藝術的紐約畫廊圈子裡面，像秋萌畫廊這樣結合和詮釋古典文化脈絡的藝術空間是十分小眾的，但對付秋萌來說，這樣的定位是她以之為傲的。她解釋，西方藝術圈呈現著一個跟過去對抗的狀態，準備好了拋棄過去，向前發展。而付秋萌認為，站在歷史的角度上看，必須要能夠回顧過去，才能更好地向前走。所以我們能到看，在付秋萌的畫廊空間之中，華人熟悉的水墨、山水、書法元素讓人備倍感親切，而現代藝術家的新形式詮釋，又給古典文化注入了新的活力。

秋萌畫廊9月起開始展出「輕聞風雅」折扇及扇面展。（圖：付秋萌提供）
秋萌畫廊9月起開始展出「輕聞風雅」折扇及扇面展。（圖：付秋萌提供）

付秋萌笑說：「我覺得我很喜歡做一個主流之外的人(outliner)，因為我覺得如果我是主流的話，那我就已經過時了。」

正是這樣的堅持，讓秋萌畫廊幾年來積累了一批忠實的觀眾和朋友，有著共同的關注和愛好，每年定期聚在一起欣賞藝術。問及對畫廊日後的期待，付秋萌希望它能成為一個「生活方式」，「我希望畫廊幫助大家滋養身心靈，來到這裡不是為了展示財力或者社會地位，而是一起成長，找到對他們人生有價值的東西，向內心走去，走到一個比較寧靜的地方。」

華人 醫學 曼哈頓

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