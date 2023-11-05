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人物／維州女辭工作棄高薪 征服2200哩阿帕拉契山徑

記者張筠
霍華德日前征服阿帕拉契山徑，登上緬因州最高的Mount Katahdin。(圖：霍華德提供)
霍華德日前征服阿帕拉契山徑，登上緬因州最高的Mount Katahdin。(圖：霍華德提供)

維州女子霍華德(Chris Howard)日前成功走完阿帕拉契山徑(Appalachian Trail)全程，她放下高管工作，花了數月走遍美國14州，在近2200哩（3540公里）的徒步登山之旅中重新尋回自我。

★人生十字路口 尋回自我

霍華德是維州Reston居民，她曾參加「鐵人三項」(Iron Man)，幾個月前她因後背受傷休養，同時也因被診斷出體內有黑色素瘤(melanoma)而心情不振，「當時我正處於人生的十字路口，職業、生活都面臨變化，我想找一條出路，但無從下手。」

某日她在朋友家看到阿帕拉契山徑的地圖，「當時全身像被電了一下，我覺得征服大山就是我需要的解藥」。於是霍華德決定暫時辭去生物製藥高管的職務，決定自費展開長達數月的登山旅行。

這趟旅途之前，霍華德完全不知如何搭帳篷。(圖：霍華德提供)
這趟旅途之前，霍華德完全不知如何搭帳篷。(圖：霍華德提供)

★遇近20隻黑熊 從不恐懼

今年4月她搭乘午夜火車到喬治亞州的Springer Mountain，從那裡展開阿帕拉契山徑的徒步之旅，「我本不確信自己能否做到，但我的經歷可以鼓勵所有人：只要有決心，不斷努力，就沒什麼做不到的，」霍華德說，2190哩的徒步旅行充滿艱難困苦，「但過程中的收穫是無價的」。

此前霍華德對搭帳篷、野外烹飪、克服極端天氣等都毫無經驗，「幸運的是過程中，遇到許多徒步愛好者」。她在登山時從不孤獨或恐懼，即使途中看見近20隻黑熊。

霍華德說，旅途過去一半後，難度突然上升，「在賓州、紐約州和新澤西州的途中，登山的浪漫和新鮮感全部消失，只剩下疲憊，但每天仍然要完成一定量的路程」。

過程中，她也遇到加拿大山火導致的空氣汙染，加上夏季的酷曬炎熱、蚊蟲叮咬等，「我每天都需要重新找到動力，才能邁步上路。我必須探索自己的內心，尋找過程中的樂趣，每天克服一點點。」

根據阿帕拉契山徑保護局的數據，每年有逾3000人試圖征服阿帕拉契山徑，但去年只有不到1400人完成，「今年夏季該山徑有至少61%的日子在下雨，到處泥濘，路途更加艱難，今年征服這條山徑的人數也可能因此較少。」

阿帕拉契山徑以緬因州最高的Mount Katahdin為終點，「走到最後，抵達終點是我唯一的願望，但山脈一點都不仁慈」，途中她需要淌過水流及腰的幾條河流，還要手腳並用的翻過巨石，「真的是耗盡體力」。

阿帕拉契山徑步道從南到北，經過14州。（取自維基共享資源）
阿帕拉契山徑步道從南到北，經過14州。（取自維基共享資源）

★PO心得 鼓舞人挑戰人生

「當終點出現在眼前時，頭腦一片空白，進而熱淚盈眶」，霍華德在Mount Katahdin拍照留念，「渾身疼痛，但還是忍不住的笑」。她也將橫跨14州的旅途中，所有經歷和心得記錄在社交平台，「希望同樣在面臨人生挑戰的人，能因此受到鼓舞。」

像霍華德一樣征服阿帕拉契山徑的人都被認證為「2000哩徒步專業人士」，她成為專業徒步者的證書申請也已通過；她不知道下一個挑戰在何處，但連續幾周的徒步登山，讓她重振旗鼓，她計畫重回生物製藥的工作。

「這趟旅程讓我看清人生中，重要的事物為何。旅途中，我不化妝、不穿名牌，沒有任何奢侈的裝飾。我那麼赤裸坦承地面對自己，看清自己的脆弱和問題，從而重建自己的能力，探索到自己的內核與價值。」

阿帕拉契山徑的標誌。（取自維基共享資源）
阿帕拉契山徑的標誌。（取自維基共享資源）

【小檔案】阿帕拉契山徑

阿帕拉契山徑步道從南到北，經過喬治亞州、北卡羅來納州、田納西州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州、馬里蘭州、賓夕法尼亞州、新澤西州、紐約州、康乃狄克州、麻薩諸塞州、佛蒙特州、新罕布夏州和緬因州。

山徑由31個步道俱樂部和多個合作夥伴維護，由國家公園管理局、美國林務局和非營利阿巴拉契亞步道保護協會管理。大部分步道位於森林或荒野中，但也有部分穿越城鎮、道路和農場。

西維吉尼亞州 步道 新澤西州

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