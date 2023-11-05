料理功夫／空心菜梗葉2吃

豆豉肉末炒空心菜梗

空心菜高纖高鈣，可以梗葉分開，嘗試試不同的調味，簡單又下飯。

豆豉肉末炒空心菜梗

材料：

空心菜梗1把、絞肉、辣椒、蒜頭2瓣。

調味料：

豆豉1匙、味醂2匙、醬油1小匙。

豆豉肉末炒空心菜梗食材

作法：

1.空心菜梗洗淨，切小段，蒜頭切碎，辣椒切絲。

2.起油鍋，蒜末爆香，絞肉放入，加上少許醬油著色炒熟，再加入空心菜梗翻炒，最後加入豆豉、味醂、辣椒絲，翻炒均勻，即可起鍋盛盤。

小叮嚀：

味醂是由甜糯米加麴釀造而成，可以說是帶有甜味的料理酒，恰好平衡了豆豉的重鹹。

豆腐乳炒空心菜葉

豆腐乳炒空心菜葉

材料：

空心菜葉、蒜頭2瓣、辣椒。

調味料：

豆腐乳1塊、味醂2匙。

豆腐乳炒空心菜葉調味料

作法：

1.起油鍋，蒜末、辣椒爆香，空心菜葉放入。

2.再將豆腐乳和味醂一起拌勻，加入翻炒，就可熄火盛盤。

小叮嚀：

味醂的甜味與酒香，中和了豆腐乳的鹹味，應該毋須再加鹽或醬油 。

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