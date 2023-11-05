娛樂／罷工衝擊奧斯卡 不延期難公平

桑德拉惠勒演出法國驚悚片「墜樓死亡的剖析」，被指有望入圍奧斯卡。（取材自IMDb）

今年的美國演員工會罷工 自7月14日開始，已超過100天，相比1980年持續95天的演員罷工，今年的時長已創下新紀錄，且沒人可以預見雙方再過多久可以恢復談判，但好萊塢 業內人士私下預測，今年年底前，恐怕演員罷工問題無法解決。

眼看頒獎季的腳步越來越近，這著實讓業界人士有些不知所措，完全無法預測今屆的奧斯卡 頒獎典禮到底還能否照計畫正常進行。此前，本該在9月舉辦的2023年黃金時段艾美獎已將頒獎典禮推遲到了2024年1月。另一方面，罷工一日不停，大部分影視作品的宣傳活動也都無法正常進行。

更大的疑問在於，如果奧斯卡頒獎典禮宣布延期，至少對所有人都算公平。若不推遲，對於已獲演員工會罷工行動豁免權的「獨立電影」，允許演員參與宣傳活動拉抬作人氣，但對被列入「禁片」範圍的好萊塢大廠作品及其演員來說，是不是會顯得太不公平？

工會豁免獨立電影 演員能宣傳

迄今為止，包括A24、獅門影業、STCX影業和霓虹影業（Neon）在內，已有來自這些獨立電影公司的100多部影視作品，獲得了上述豁免協議。因此，日前在美國影視娛樂媒體「綜藝」的網站上，記者克雷頓戴維斯（Clayton Davis）撰文表示，A24出品的電影「之前的我們」（Past Lives，又譯「過往人生」）的主演席琳宋（Celine Song）以及霓虹影業出品的「墜樓死亡的剖析」（Anatomie d'une chute）的主演桑德拉惠勒（Sandra Hüller），如果能夠好好利用這樣的機會加強宣傳攻勢，很可能會在奧斯卡最佳女主角的競爭中占得先機。

A24出品的電影「之前的我們」獲演員工會豁免，主演可以為電影宣傳。（取材自IMDb）

另一方面，同樣也被看好的「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）的主演莉莉葛萊斯頓（Lily Gladstone）、「大師風華：真愛樂章」（Maestro，又譯「音樂大師」）的主演凱莉莫里根（Carey Mulligan）、「芭比」的主演瑪格羅比（Margot Robbie）、「可憐的東西」（Poor Things）的主演艾瑪史東（Emma Stone）等，暫時卻被限制令綁住手腳。

艾瑪史東主演的「可憐的東西」在威尼斯影展首映，劇情與尺度造成轟動。（取材自IMDb） 凱莉莫里根（左）主演「大師風華：真愛樂章」。（取材自IMDb） 莉莉葛萊斯頓（左）在「花月殺手」中的演技獲得廣泛稱讚。（取材自IMDb）

萬聖節 演員不能扮電影角色

另一方面，上周的萬聖節原本是好萊塢演員大出鋒頭的好機會，許多明星都會絞盡腦汁妝扮出席活動或派對，不過演員工會提早宣布，今年萬聖節期間，工會成員喬裝打扮時也必須遵從罷工條例，不能穿成好萊塢影視作品裡的經典人物形象，最低限度也要確保不能讓類似的形像出現在社群媒體上。

罷工期間，演員和影視公司等於處於敵對狀態，因此，打扮成「敵人」名下的經典角色形象，不管是芭比（Barbie）還是奧本海默（Oppenheimer），甚至是漫威宇宙中的人物、迪士尼動畫裡的可愛形象，全都等同於資敵行為。演員工會發出的通知上寫道：「最好還是選擇那些普通造型（例如幽靈、殭屍、蜘蛛）為靈感的服裝。」

工會的需知提到，「讓我們用集體的力量，向那些雇主發出響亮而明確的信號：在沒有獲得公平合約的情況下，我們不會宣傳他們的東西。」

摩托黑幫 因罷工取消上映

20世紀影業新片「摩托黑幫」（The Bikeriders，又譯「摩托騎士」），宣布因受到演員罷工的影響，取消原定12月1日的公映安排。該片由「貓王艾維斯」（Elvis）扮演貓王的奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、「猛毒」（Venom）湯姆哈迪（Tom Hardy）、「追殺夏娃」（Killing Eve，又譯「殺死伊芙」）女殺手茱蒂康默（Jodie Comer）等人領銜主演，導演則是拍過「泥土」（Mud，又譯「污泥」）的傑夫尼科爾斯（Jeff Nichols）。

奧斯汀巴特勒主演的「摩托黑幫」取消原定12月上映安排。（取材自IMDb）

這部限制級影片在8月底的特柳賴德影展（Telluride Film Festival）首映後，獲得相當不錯的媒體評價，原本選在12月公映，顯然也是對衝擊各種獎項有所期待。不過囿於演員罷工的苦境，幾位主演都無法參與宣傳活動，讓出品方決定取消原定的放映計畫。

高層憂明年沒電影可上

雖然編劇罷工已經結束，劇本創作已恢復常態，但少了演員，好萊塢仍將繼續處於停滯狀態，環球影業的董事長兼內容長唐娜蘭利（Donna Langley）表示，十分擔心明年的暑假檔又會回到新冠疫情時的情況，缺乏新片上映。

環球影業今年雖推出如「奧本海默」的爆款，但從「大法師：信徒」（The Exorcist: Believer）之後，接下來至明年初上映的電影如「魔髮精靈：樂團在一起」（Trolls Band Together）、「暗泳」（ Night Swim）、「機密特務：阿蓋爾」（Argylle）、「飛鴨向前衝」（Migration）等，皆不是超強IP或豪華明星陣容的作品。

（取材自澎湃新聞）