旅遊／賞萊茵河古堡 走進歷史

布羅姆斯堡。（圖：作者提供）

德國 第二長河萊茵河（全長820英里），沿岸地區氣候溫和適合種植葡萄釀酒。在萊茵河中段科布倫茨（Koblenz）和賓根（Bingen）之間，古堡、木屋、小教堂、果園40英里連綿不斷美景如畫，屬於世界文化遺產名錄（UNESCO）。其間有超過28座城堡，點綴山頭看似童話仙境。幾個世紀以來，當年的封地貴族藉此控制萊茵河的貿易往來。

位於摩塞爾河（Moselle）和萊茵河交會的科布倫茨即俗稱的「德意志角」（Germany Corner），於1897年建造，有德意志帝國第一任皇帝威廉（Emperor Kaiser William I，1871年就任）的騎馬雕像，面向東北方的柏林，總高度37米，騎士像高14米。

德意志角對岸的埃倫布賴特施泰茵要塞（Ehrenbreitstein Fortress）位於制高點（萊茵河岸上方380英尺），地理位置優越，是萊茵河畔除萊茵岩城堡（Reinfels Castle）之外最大的城堡，1799年曾被法軍摧毀，在1815-32年由普魯士軍重建，後成為歐洲最大城堡之一，如今內有萊茵博物館 和青年旅舍。雕堡下不遠的住宅區，是樂聖貝多芬小時候居住、玩耍的地方（此離他出生地波昂Bonn不遠）。雕堡和對岸的科布倫茨有空中纜車接通。

●馬克斯堡 未遭受戰火

行船往下即看可到豎立山上的馬克斯堡（Marksburg），建於1117年，因未曾受戰火波及故保存完整，七百多年都有人居住其內，原為Eppstein家族所造，14世紀加了哥德式（Gothic）建物，即今日所見。15世紀擴建為碉堡（fortress），1800年曾當做監獄。40米高的武士廳（Knight's Hall）提供寬廣視野，塔台高8米。從Braubach停靠碼頭，往上走約15-20分鐘可到城堡，腳力要好。

中古時期的城堡，除了保護自家的產業、道路，也包括河川。城堡多半位居高處，可望向河流兩方，對過往船隻收取過路費，萊茵河上的城堡亦不例外。

●肖恩堡 七姊妹傳說

奧伯韋澤爾（Oberwesel）是羅曼蒂克時期（1798–1937年）最美麗的萊茵河世外桃源，又以南邊的肖恩堡（Schonburg Castle）最出名，建於10世紀的山頂城堡1689年被法軍燒毀。Schonberg來自Schombergs家族姓名，Schonberg亦稱美麗山丘。

在當地故事七姊妹（The Seven Virgins）中，老騎士的七位美麗的女兒個性愚妄固陋，不願受婚姻束縛，眾多年輕男子前往求婚都被無情地拒絕，後來被設計徵婚卻抽中醜男子，她們嚇得一邊唱歌一邊像小矮人（elf）倉皇奔跑，心硬如石的姐妹們最後變成七顆石頭（稱為Elfenley rock），只有當河流水位下降時才能看見。如今肖恩堡有三座中古式城堡和塔樓，其間設有旅館和餐廳。後人傳說雖然肖恩堡家族人口眾多，卻沒人有七個女兒。

自1816年第一艘客輪「Prince of Orange」在萊茵河行駛以來，科布倫茲到盧德斯海姆（Rudesheim）的中段萊茵河谷（Middle Rhine Valley）聲名大噪，成為國際觀光 客喜愛的熱門景點。19世紀時，許多原已廢棄的古堡不是經過修補（restore）恢復原狀，或是重建（rebuild）使其重現往日光輝風貌。旅客搭乘河輪欣賞沿岸風景，好像一本活生生的歷史故事書在眼前緩緩翻頁。

比如距Koblenz不遠處，能看到始建於1250年的史特臣岩城堡（Burg Stolzenfels），該城堡於1836–1842年由腓特烈·威廉四世（Frederick William IV）重建，這座哥德復興式建築（Gothic Revival）於2011年開放。

●愛岩堡旅館 傳有女鬼

萊茵河另一邊還有一座Lahneck Castle，替高高在上的馬克斯堡（Marksburg）打前鋒。再往前行，死對頭兄弟「The Hostile Brothers」包括斯特恩堡（Sterrenberh Castle，建於12世紀）和愛岩堡（Liebenstein Castle，建於13世紀），相視而怒，兩者共有一面防禦城牆，後者塔樓有餐廳和旅館。相傳當年兄弟愛上同一女人Angela，兩人打鬥中死亡，而傳言中的女鬼Angela曾出現在旅舍12次。

花費30年、於1356-1386年建造的鼠堡（Mouse Castle），原取名Burg Peterseck，第一次世界大戰曾受損，20世紀初修復，現在是鳥類保護區，居住著許多獵鷹、貓頭鷹、老鷹。

貓堡（Cat Castle）建於1371年，原名Neu–Katzenelnbogen，位於聖戈阿爾斯豪森（St. Goarshausen）岩壁上，14世紀由貴族Katzenelnbogen所造，初為防禦雕堡和軍事基地，現屬德意志共和國財產，聯邦社會福利組織的度假屋。鼠堡地勢較低，從這裡可以仰看貓堡（不對外開放）。

●羅蕾萊之歌 德國民謠

我們找了半天才發現羅蕾萊（Lorelei）雕像，它矗立在河邊，要不是看到下方岸邊曬太陽的人，還不知道大小懸殊的比較。雕像水下深82英尺，此處河流水面寬度只有350英尺，是萊茵河最窄、最深河段，充斥著急流和危險暗石，大型船隻很難操作。

羅蕾萊雕像背後有一段淒涼傳說，被愛人背叛的她投河自殺化身女妖，為了復仇，她以優美的歌聲使水手分心以致船難。由Heinrich Heine所作的德國民謠「羅蕾萊之歌」（Lorelei song），就是在講述這段故事。

河對岸的聖戈阿爾（St. Goar）有一座吸睛的萊茵岩城堡（Rheinfels Castle），建於1245年，是這個地區最大的中古城堡，也是德國建造難度最大的城堡之一，1692年曾打敗法王路易十四（Louis XIV）的軍隊，卻在1794年輕易地向法國大革命的軍隊投降。今天的城堡部分屬於St. Goar鎮，裡面有當地文史博物館和旅館。

普法爾茲城堡（Pfalzgrafenstein Castle）簡稱普法爾茲（the Pfalz），1327年建在河中小島（Falkenau Island）上，法國文豪雨果稱其「浮在萊茵河的石造船」，本來向過往船隻收費（不付錢就關入地牢裡），延續550年至1867年由普魯士人（Prussians）停收。萊茵河中唯一的水上城堡，今天是博物館，可搭渡輪過來。

山上有古藤費爾斯堡（Gutenfels Castle），1220年建在科布（Kaub）的Gutenfels（意指Good Rock），因1504年一次不成功的圍攻而得此名，古堡下山坡種有葡萄果園為當年羅馬人釀酒自用，因為他們害怕當地居民在酒裡下毒，現為旅館，有宴客廳。

●盧德斯海姆 嘗葡萄酒

13世紀建的阿倫費爾斯古堡（Ehrenfels Castle）當年為保護市民而造，1692年抵擋路易十四2萬8000名法國大軍進攻，現剩遺城（ruin），可行走其間。在不遠處的盧德斯海姆（Rudesheim），晚餐過後我們下了船沿著岸邊走，公園裡的野雁成群結伴，一點都不怕人。商店多已關門，只有冰淇淋店和紀念品店（裡面牆上掛有好多咕咕鐘）營業中。漫步到此鎮最有名的「斑鳩小巷」（Drosselgasse lane）酒館，樂聲飄揚充斥一片歡樂氣氛。附近有Castle Niederburg（布羅姆斯堡Bromserburg）現在改為葡萄酒博物館，前有葡萄果園釀製萊茵高（Rheingau）酒。