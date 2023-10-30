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旅遊／遊瀑布之鄉 讚鬼斧神工

／項明華
去啞鈴瀑布的木樓梯。（圖：作者提供）
去啞鈴瀑布的木樓梯。（圖：作者提供）

美國有個被稱為「瀑布之鄉」的地方，名叫布列瓦特（Breward），是位於北卡州的一座小城，人口僅7700人，卻擁有250多座瀑布。瀑布大部分位於國家公園，還有小部分在私人領地。

春暖花開的4月，在兩邊樹木從發綠到蔥郁的高速公路上，我們驅車近八小時去了「瀑布之鄉」朝聖。我之所以講朝聖，因為該市遊客中心的介紹說，那裡是旅遊者的麥加。我們在遊客中心，領取該市的詳圖，上面不僅有景點位置圖，還介紹開車路線。

網上列出該市排名前十的瀑布，工作人員笑說，這是非官方評選，僅作參考。該市有好幾個大的國家公園，最出名的就是比斯加（Pisgah）和杜邦（DuPont）。工作人員向我們推薦了六個瀑布，其中比斯加和杜邦各兩個，還有兩個在喬治州立公園內。

我們曾去過位於美加邊境的尼加拉大瀑布，以及中國的黃果樹瀑布，「瀑布之鄉」的瀑布會怎麼樣？令人驚喜還是失望？

我們先去了網評第一的鏡子瀑布（Looking Glass falls），有五、六層樓那麼高，規規矩矩呈現一個長方形，雖然瀑布內的水色有深淺，但確實像一面鏡子。遊客還可踏著河中碎石，到「鏡子」前拍照留念，背景清洌乾淨。瀑布水聲不響亮，給人的印象像一個中規中矩的姑娘。

與鏡子瀑布在同一公園內的是摩爾科瀑布（Moore Cove Falls），本以為很近，實際上仍須開一段車。瀑布很有特色，從遠處眺望，只見瀑布從山崖上一傾而瀉，彷彿是一練白綢臨空灑下。雖然起勢不算雄偉，但還是令人想起李白的詩句，「日照香爐生紫煙，遙看瀑布掛前川，飛流直下三千丈，疑是銀河落九天」。

走近了才發現，瀑布掛在一個不深的山洞前，是個地地道道的水簾。可以走到水簾後，抬頭看天空，透明的水簾成了一道稀疏的白粉幕，令人十分驚奇。遠觀像一段水綢，近看才分辨出如粉一樣的小水粒，這是看瀑布從未見過的奇景。

下午我們去杜邦國家公園，那裡有兩個瀑布： 高瀑布（High Falls）和三聯瀑布（Triple Falls）。

高瀑布有停車場，而去三聯瀑布須從高瀑布步行過去，來回有二英里路程，遊客中心還提供步行小道圖。

高瀑布真是氣勢宏偉，半里路外就可以聽見它的吼聲。靠近後才知，它不允許遊客靠近，就在它對面的半山腰上打照面。說它高，但因無參照物，不知有多高。水從高處流瀉下來時，被山頂上一岩石阻擋而分成兩股水流。左邊那股因水勢較小，而岩石又比較平滑，水如貼在石面上，不斷往下流淌，宛如給岩石穿了件水衣，一件活動的水衣。因水衣較薄，可透視至岩石深色影像，水衣最後的下襬上呈現了不規則的垂袋形的水紋，不停地在變化，畫出無窮無盡的漂亮的圖案。

右邊那股水，水勢湍急，水量厚重，瀉至中間岩石處，又遇到突出的豎石，水被激起平行的幾個活水輪花，就像拖拉機犁地時，後面翻出的泥花。用王安石的絕句來形容十分恰當，「拔地萬里青嶂立，懸空千丈素流分，共看玉女機絲掛，映日還成五色文」。我盼望有機會看到彩虹在此現身，真能「映日還成五色文」。瀑布和彩虹常是孿生兄弟，陽光燦爛時，通過水汽的折射，可以看到彩虹，當然還要觀看角度恰當。

告別了高瀑布，我們步行來到三聯瀑布。三聯瀑布的造型太奇特了，瀑布頂上的第一層水，水面很寬，也較平穩；在翻滾至第二層時，因右邊被突起岩石擋住，同樣的水量則從左邊的缺口，奔騰而下，爭先恐後，形成不停翻動白絮；接著又來了一個近90度的左轉彎，再化為寬闊流水傾吐下來。整個的瀑布呈現了幾何形的美學變化。表現了一段不平常的舞蹈，先是緩慢，讓你細賞；接著熱烈，讓你血賁；再著豪放，讓你感動。

至此已近下午5時，去喬治州立公園是不現實的，因為還要開車一個小時，於是我們就在布列瓦特市過夜。布列瓦特市雖小，各色餐廳倒是齊全，我們在一家中泰自助餐廳用了晚餐，想不到那裡的小龍蝦是吃到飽的。布列瓦特臨近大城市阿希維爾（Asheville），所以坐飛機來也很方便。

第二天我們驅車去喬治州立公園的上白水瀑布（Upper White Water Falls）。地圖上看起來不遠，上了路才明白全是山路，轉彎又轉彎，車速都限制在35英里。

上白水瀑布有停車場，須付每輛車3元停車費。從停車場走一小段路後，是一條防腐木搭建的樓梯山道，約有近一、二百米長，中間還設有休息座椅，很人性化。下山走了一半，有一個圓形的觀景平台，可容納幾十個人。

這座瀑布上下兩頭粗，中腰纖細，水勢平穩，不徐不急，活像一個大啞鈴躺在山腰間，難道它就是托塔天王李靖練手勁的玩意兒，否則他如何能托起一座塔？如果是在中國，它的名字一定是大啞鈴瀑布，而且導遊一定會告你一個故事，西遊記裡的李天王是練過這個啞鈴，後被哪吒氣得將啞鈴一丟，就生出了這個瀑布。而眾人當然仍是你講你的佛，我信我的道。但至少讓我感到這個瀑布的確與眾不同，有藝術細胞。

原計畫再去彩虹瀑布，但在遊客中心給的地圖上，彩虹瀑布標示了紅圈，地圖上以外圈顏色區分抵達瀑布的難易度，依次是白、綠、黃、紅，白色最易到達，紅色表示很難走。兩天旅遊下來，經驗告訴我們從安全角度出發，還是不去為上。回頭我又查看了地圖，地圖上對熱門景點，遊客常去的瀑布，邊上都打上一顆紅星，我數了數，共有六顆，而我們已去的五個都是紅星瀑布，於是心安理得決定打道回府。

啞鈴瀑布。（圖：作者提供）
啞鈴瀑布。（圖：作者提供）
高瀑布。（圖：作者提供）
高瀑布。（圖：作者提供）
三疊瀑布。（圖：作者提供）
三疊瀑布。（圖：作者提供）
摩爾科瀑布近景。（圖：作者提供）
摩爾科瀑布近景。（圖：作者提供）
摩爾科瀑布遠景。（圖：作者提供）
摩爾科瀑布遠景。（圖：作者提供）
鏡子瀑布。（圖：作者提供）
鏡子瀑布。（圖：作者提供）

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