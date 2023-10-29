美國現象／不上教會 無信仰人口攀升

9月10日星期日，伊利諾伊州弗農山第一浸信會教堂，由萊恩‧伯吉牧師主持的主日禮拜大約有十幾人參加。 (美聯社)

美國的無宗教信仰的人口正在增加。東伊利諾伊大學政治科學教授，也是「無宗教者」(The Nones)一書的作者萊恩‧伯吉(Ryan Burge)說，美國無宗教信仰的人口的比率驚人上升，已引起宗教界的關注，這個現象正在重塑外界印象中的宗教占比。

不喜歡有組織的宗教

根據「美聯社NORC-公共事務研究中心」的調查，無宗教人口占美國人口的30%。其他調查也顯示，無宗教人口穩定成長了長達30年。

這些無宗教人口可能是無神論者、未知論者，或是沒有特定信仰的人，跨越不同階級、性別、年齡、種族和族裔，共同點是他們都不喜歡有組織的宗教，對於宗教都感到不滿意。

密蘇里大學的新生艾瑪科莫羅斯基(Emma Komoroski)表示，自己是女同性戀 ，教堂環境對她不太友好。

密蘇里大學新生艾瑪‧科莫羅斯基(右)和朋友自稱以前是教徒，但目前沒有任何宗教信仰。(美聯社)

71歲的住在密西根的瓊斯(Alric Jones)說，教會不斷要她已故妻子繼續捐錢，甚至在他受傷失去工作和收入後依然如此。他認為，教會不但沒有給予協助，還一直叫他捐錢。他雖然不喜歡宗教組織，但他依然信仰上帝。

研究顯示，美國成年人中約有六分之一，是無特定信仰的人，有神論和無神論者的各占7%。伯吉表示，這顯示大多數無宗教者並非無神論者或未知論者。這些人接受不同形式的靈性信仰，包括相信輪迴、占星術或水晶能量等。

他寧可去海邊踏浪

76歲的杜拉克(Mike Dulak)說，在過去幾十年他已不再上教會，寧可開車到海邊，踏浪享受美好早晨，他從大自然中獲得靈感，也創造了數千把的曼陀林，分享音樂帶來的精神快樂。他認為，大多數宗教存在是為了控制人們，並以索取錢財為目的，他更無法接受天主教和南方浸信會教堂的性虐待醜聞。

76歲的杜拉克坐在曼陀林工作室裡，他數十年來已不再去教會。 (美聯社)

伯吉本身其實是伊利諾伊州 的牧師，過去16年每個星期日他都感受到教會規模在逐漸縮小。

數據顯示，年輕成年人中無宗教占比最高，在30歲以下的人中，約有四分之一是無宗教者，幾乎與自稱基督徒的人數相等。

匹茨堡康復中心的靈性顧問，同時也是聖公會牧師蓋斯勒(Jay Geisler)說，這裡經常舉行戒除團體會議，對於一些人來說，他們心目中的上帝可能是「樓上的人」(Guy UpStairs，GUS)，意思是，或者是「一定不是我」(Sure Ain’t Me，SAM)。大家不會爭論對上帝的看法，單純聚焦在如何改變生活。

她遠離教會愈感自由

學者們原本會擔心，當人們遠離教會和社會團體時，會失去依靠和幫助，但無宗教者在訪談中，顯示他們樂意離開宗教，尋找其他的團體。

伊利諾伊州奧羅拉的75歲的馬喬利洛格曼(Marjorie Logman)說，當她離教會愈遠，愈感到自由，她批評教會將金錢放在首要，而不是關心人們，她說教會領袖曾告訴憂鬱症 患者，他們患病是因為有罪或惡靈附身，反而加重了病患的罪惡感。