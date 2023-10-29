我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

美國現象／不上教會 無信仰人口攀升

編譯黃祖綺
9月10日星期日，伊利諾伊州弗農山第一浸信會教堂，由萊恩‧伯吉牧師主持的主日禮拜大約有十幾人參加。 (美聯社)
9月10日星期日，伊利諾伊州弗農山第一浸信會教堂，由萊恩‧伯吉牧師主持的主日禮拜大約有十幾人參加。 (美聯社)

美國的無宗教信仰的人口正在增加。東伊利諾伊大學政治科學教授，也是「無宗教者」(The Nones)一書的作者萊恩‧伯吉(Ryan Burge)說，美國無宗教信仰的人口的比率驚人上升，已引起宗教界的關注，這個現象正在重塑外界印象中的宗教占比。

不喜歡有組織的宗教

根據「美聯社NORC-公共事務研究中心」的調查，無宗教人口占美國人口的30%。其他調查也顯示，無宗教人口穩定成長了長達30年。

這些無宗教人口可能是無神論者、未知論者，或是沒有特定信仰的人，跨越不同階級、性別、年齡、種族和族裔，共同點是他們都不喜歡有組織的宗教，對於宗教都感到不滿意。

密蘇里大學的新生艾瑪科莫羅斯基(Emma Komoroski)表示，自己是女同性戀，教堂環境對她不太友好。

密蘇里大學新生艾瑪‧科莫羅斯基(右)和朋友自稱以前是教徒，但目前沒有任何宗教信仰...
密蘇里大學新生艾瑪‧科莫羅斯基(右)和朋友自稱以前是教徒，但目前沒有任何宗教信仰。(美聯社)

71歲的住在密西根的瓊斯(Alric Jones)說，教會不斷要她已故妻子繼續捐錢，甚至在他受傷失去工作和收入後依然如此。他認為，教會不但沒有給予協助，還一直叫他捐錢。他雖然不喜歡宗教組織，但他依然信仰上帝。

研究顯示，美國成年人中約有六分之一，是無特定信仰的人，有神論和無神論者的各占7%。伯吉表示，這顯示大多數無宗教者並非無神論者或未知論者。這些人接受不同形式的靈性信仰，包括相信輪迴、占星術或水晶能量等。

他寧可去海邊踏浪

76歲的杜拉克(Mike Dulak)說，在過去幾十年他已不再上教會，寧可開車到海邊，踏浪享受美好早晨，他從大自然中獲得靈感，也創造了數千把的曼陀林，分享音樂帶來的精神快樂。他認為，大多數宗教存在是為了控制人們，並以索取錢財為目的，他更無法接受天主教和南方浸信會教堂的性虐待醜聞。

76歲的杜拉克坐在曼陀林工作室裡，他數十年來已不再去教會。 (美聯社)
76歲的杜拉克坐在曼陀林工作室裡，他數十年來已不再去教會。 (美聯社)

伯吉本身其實是伊利諾伊州的牧師，過去16年每個星期日他都感受到教會規模在逐漸縮小。

數據顯示，年輕成年人中無宗教占比最高，在30歲以下的人中，約有四分之一是無宗教者，幾乎與自稱基督徒的人數相等。

匹茨堡康復中心的靈性顧問，同時也是聖公會牧師蓋斯勒(Jay Geisler)說，這裡經常舉行戒除團體會議，對於一些人來說，他們心目中的上帝可能是「樓上的人」(Guy UpStairs，GUS)，意思是，或者是「一定不是我」(Sure Ain’t Me，SAM)。大家不會爭論對上帝的看法，單純聚焦在如何改變生活。

她遠離教會愈感自由

學者們原本會擔心，當人們遠離教會和社會團體時，會失去依靠和幫助，但無宗教者在訪談中，顯示他們樂意離開宗教，尋找其他的團體。

伊利諾伊州奧羅拉的75歲的馬喬利洛格曼(Marjorie Logman)說，當她離教會愈遠，愈感到自由，她批評教會將金錢放在首要，而不是關心人們，她說教會領袖曾告訴憂鬱症患者，他們患病是因為有罪或惡靈附身，反而加重了病患的罪惡感。

伊州 憂鬱症 同性戀

上一則

美國現象／亞裔宗教調查 56%華裔無神論

下一則

美國現象／「女孩數學」走紅 是幽默也是消費觀

延伸閱讀

美中為台開戰將兩敗俱傷 美學者：北京應偏好採取非武力手段

美中為台開戰將兩敗俱傷 美學者：北京應偏好採取非武力手段
沒料到華府對跨境襲擊反應強烈 哈瑪斯領導人對美國「參戰」感到驚訝

沒料到華府對跨境襲擊反應強烈 哈瑪斯領導人對美國「參戰」感到驚訝
「神父是兒童獵人」 西班牙逾20萬人曾遭神職人員性侵

「神父是兒童獵人」 西班牙逾20萬人曾遭神職人員性侵
食物不足情況「餓」化 美2022年增數百萬飢餓人口

食物不足情況「餓」化 美2022年增數百萬飢餓人口

熱門新聞

HSA可以拿來作為一個非常有效的退休儲蓄工具，它獨特的稅務優勢讓它比「羅斯帳戶」更勝一籌。（Getty Images）

存錢與花錢／健康儲蓄帳戶 最省稅

2023-10-22 02:16
作者的外婆是李鴻章的小女兒。（楊世彭提供）

我的故事2／楊世彭 兒時父遭綁 認匪當乾爹

2023-10-22 14:57
伍慧明與她的弟弟生前所養的烏龜。(蔣智明提供)

封面故事／伍慧明回憶錄《孤兒散仔》：一段華美移民血淚史

2023-10-22 11:57
作者在威大校側Lake Medota湖畔留影。(楊世彭提供)

我的故事1／楊世彭戲劇之路：一段師生奇遇 一齣傳奇好戲

2023-10-22 13:38
看到看到三幅蝴蝶標本掛在牆上，我知道是唐娜給我確認可買下這房子的訊息。（陳雅美提供）

首投族／我的摯友是靈媒 蝴蝶是我倆的暗號

2023-10-22 02:18
均衡飲食是獲取各種維生素最好的方式。(本報資料照片)

養生／維生素吃錯時間 效用大打折扣

2023-10-22 02:07

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言