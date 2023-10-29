美國現象／「女孩數學」走紅 是幽默也是消費觀

TikTok社群上流行#girlmath標籤，這是一些年輕女孩用幽默的方式，描述她們對金錢的態度。 (各社群媒體)

最近美國的TikTok社群中，流行起一個詞彙「女孩數學」(Girl Math)，這是一些年輕女孩用幽默的方式，描述她們對金錢的態度。目前在TikTok上，#girlmath 標籤的瀏覽量已超過6億次。以下是「女孩數學」當中的金錢概念：

1. 特價不買 = 浪費錢

2. 不買飲料 = 賺錢

3. 不買到免運費 = 浪費錢

4. 在Apple Wallet／Venmo／Zelle電子錢包的錢 = 免費的錢

5. 原本要出門的計畫取消 = 賺錢

6. 由前項可證，今天沒花錢 = 明天可以花的預算加倍

7. 如果廠商數週後才退我錢 = 免費的錢

8. 所有一件式的衣服 = 半價，因為省了上下身分開買的錢

9. 在Sephora花的錢不是錢

10. 現金付的錢不是花錢

幽默自嘲或性別歧視？

「女孩數學」一詞在社群媒體掀起一陣旋風，雖然很多人跟風，但批評的人也不少，在美國網路輿論上引發相當多的討論。

「女孩數學」的消費觀念：特價不買 = 浪費錢。 （美聯社）

批評的人認為「女孩數學」這個詞含有性別歧視和刻板印象，因為其反映了長久以來社會對女性的刻板印象——在美式喜劇的電視、電影中，女孩們 (尤其是金髮白人女孩) 經常被定位成花瓶角色，長得漂亮、愛購物，但沒有大腦、沒有判斷力、容易受人影響。

在理財方面，女性往往被認為傾向於小規模、輕率、不顧後果的揮霍消費，而男性傾向於有計畫、功能性的消費。因此批評者認為「女孩數學」坐實了這樣的刻板印象，應該加以譴責。

同時，大部分人認為這個詞是幽默風趣、無傷大雅的自嘲，並且認為批評者過度誇大了；這些宣告不過是生活中的小確幸，是女孩希望善待自己的生活態度論述，竟有人搞不清楚這是幽默，而扭曲成女孩自我貶抑。另外有人認為這個詞含有另一個正面意義，是表示女孩有能力和自主權花錢買小確幸，不需要伴侶的允許。

也有人覺得，女孩數學在社群媒體之所以會有這麼多人跟風，是因為女性傾向認同群體的情誼，因此當有一些事情 (女孩數學、電影《芭比》) 能夠讓她們團結時，她們會感到被同儕認可、被接納，因此「Girl Math」這個詞並不完全是負面的意義。

不過，即便是幽默自嘲，「女孩數學」名稱所建立的，仍然是一種不懂理財、缺乏良好金錢觀念的無知女性形象——而這樣的印象，符合現實嗎？

女孩不會理財？可能相反

投顧機構富達投資 公司(Fidelity)在2021年有一份報告，針對他們從2011年到2020年的520萬個客戶帳戶做研究，發現女性客戶的年收入平均比男性客戶高0.4個百分點。這個差異或許看起來不多，但幾十年後加起來可能的複利效應是很可觀的。

研究中發現，這個差異的根源，是男性客戶的交易量是女性客戶的兩倍。

衝動、頻繁的交易，經常更換投資標的，會讓人有自己掌控全局的錯覺，但經濟研究顯示，頻繁交易反而會讓投資報酬率降低。加州大學 戴維斯分校的巴博(Brad M. Barber)和柏克萊分校的奧汀(Terrance Odean)兩位財務金融教授曾以1991年到1996年間的數據資料，研究交易量與年報酬率的關係，結果發現那些交易頻繁的帳戶，比股市整體表現低6.5個百分點。

巴博和奧汀教授將頻繁交易的行為歸咎於過度自信——而充分的自信通常是美國男性被鼓勵擁有的特質。

除了在金融制度健全的國家中，女性的投資表現平均優於男性之外，許多經濟學家也針對開發中國家的女性理財觀念做研究，尤其是針對女性對金錢的觀念和規畫的特質，其中最有名的是諾貝爾獎得主、經濟學家尤努斯(Muhammad Yunus)，他所建立的「孟加拉鄉村銀行」(Grameen Bank)，是開發中國家小額貸款的先驅之一。

尤努斯堅持只貸款給女性，因為「我們注意到，如果獲得處理金錢的機會，女性的效率會更高。 她們有長遠的眼光，她們以負責的方式管理資金......」因此在理財方面，從現有的研究資料和投資數據當中，並不能找到女性不如男性的證據。

女孩不搞笑？你只是不懂

除了女性理財能力的爭論之外，許多女性用「女孩數學」來自嘲的現象，所引發的另一層討論，是很多人認為當女性展現幽默時，男性常常無法辨別她們是否在諷刺，或是直接認為女性比較不幽默。

在美國的脫口秀市場，向來是以男性為主，因此有些人認為女性比較不幽默、不搞笑，所以沒辦法吸引觀眾，沒有市場。傳統的脫口秀觀眾，預期主持人需要有一些特質，像是自信、掌控與支配權、具些微的攻擊性、敢於挑戰傳統的禁忌話題等——這些都是社會中認為男性吸引人的特質。但是社會對於女性的預期恰好相反。因此帶著這樣的預期觀賞脫口秀的表演，當然會有「女生不搞笑」的刻板印象。

近20年來，許多女性主持人，以不同風格的喜劇和笑點，開拓了脫口秀市場。這些主持人讓觀眾知道，脫口秀要好笑、要賣座，並不一定是嘶吼著挑動敏感神經和議題，有時可以用柔情笑看自己的處境，像是莎拉席佛曼(Sarah Silverman)、艾咪舒默(Amy Schumer)、黃艾莉(Ali Wong)等喜劇演員都是票房保證。女性脫口秀主持人所佔的一席之地，豐富了大眾對幽默的多元欣賞角度，觀眾可以尊重並欣賞各種型態的幽默呈現，不管是男性或是女性。

許多女性脫口秀主持人，以不同風格的喜劇和笑點，開拓了脫口秀市場。左起：黃艾莉(Ali Wong)、莎拉席佛曼(Sarah Silverman)、艾咪舒默(Amy Schumer)。（美聯社）

「女孩數學」也是某種女性幽默，而這種幽默運用了女性的特質，引起的共情、迴響、同理，有時比起直接的笑話來得悠長。

女性的幽默，經常是以自嘲或是生活中的不安全感開始，最後留給觀眾悲喜交織的回味，而不只是笑過即忘。這種女性特質，在《腦筋急轉彎》(Inside Out)動畫電影中、或是泰勒絲(Taylor Swift)的歌中都可以感受到——在分享不安全感的同時，反而引起許多的迴響。

這些文化的轉變，也間接引起了年輕世代願意敞開分享自己的軟弱、去汙名化、去標籤的社會風氣。因此理直氣壯地道出自己的不足，也是另一種自信的表現。

美國消費主義才是源頭

而談回到「女孩數學」指涉的用錢概念，其實認真一想，不難發現這些消費者的感受或行為，並不止於女孩，而是堪稱整個美國的「消費者宣言」。

在美國的國內生產毛額(GDP)組成結構中，大約有7成是消費。這樣的比率不但在G20國家 (20大工業國) 居冠，在全世界也可說是傲視群倫。就美國本身而言，過去70年以來，消費佔GDP的比率都是這樣的水準。

美國人的強大消費力，以及伴隨而來的全球經濟影響力，在疫情 當中、及後疫情時代更是展露無遺——在疫情開始時，全球經濟戛然而止，但這並沒有阻止美國消費者繼續購買商品的衝動。居家避疫期間，美國消費者因為拿到政府的財政補貼，在各大電商平台拚命下單，造成供應鏈打結、國際貨運塞港嚴重，從亞洲進入美國的貨輪，在洛杉磯和長灘港外大排長龍。

疫情過後，這樣的消費習慣從線上轉為線下，報復性旅遊、報復性上餐館酒吧、報復性參加演唱會，被壓抑三年之後，源源不絕湧現的消費需求，到現在還沒有「報復」完。美國消費者被戲稱為「全村的希望」，因為疫情過後，世界經濟繼續運轉就全靠他們了。

美國消費者被戲稱為「全村的希望」，因為疫情過後，世界經濟繼續運轉就全靠他們了。（美聯社）

可是，龐大消費力背後，是由過度的消費行為所建立——「女孩數學」所舉列的種種任意消費、隨意花錢的行為，在美國人 (不分性別) 身上相當常見；而過度消費的結果，就是美國消費者的信用卡債總和已經超過了1兆美金，平均每個美國人卡債大概6000美金，個人儲蓄率低於4%，是全世界倒數第7名。

據舊金山聯準會估算，在疫情中因為聯邦政府的大撒幣所累積的儲蓄，已經在今年第三季告罄。也就是說，放縱消費的苦果已經追上了美國消費者。接下來如果有任何的經濟衝擊，造成大規模失業的話，後果可能不堪設想。

也有「男孩數學」諷邏輯

「女孩數學」所引起的討論，並不只限於女性的金錢消費觀念、或是大眾流行文化裡女性形象的辯論，還包含了世代的變化、女性幽默的特質，以及男女的理財觀，以及這些消費行為背後真正的最大推手：美國消費主義。

與「女孩數學」相對應的，還有隨其出現在美國社群媒體上的另一個詞彙「男孩數學」(Boy Math)，所指的是一些邏輯跳躍的行為，表達男性並不如自認的那樣有邏輯，有時也被拿來當成政治笑話，例如諷刺前總統川普「當你以幾百萬張選票之差落敗時，你就贏了選舉」。目前#boymath標籤在TikTok上有超過6000萬次瀏覽，雖然傳播程度還遠不及「女孩數學」，不過也不失為網路迷因的幽默展現。

話說回來，對於這類網路梗，有時也不需要太過認真，無論是「女孩數學」或「男孩數學」，幽默總會讓人會心一笑。當世界發生的事情讓人沮喪、社會的預期讓你喘不過氣來，不妨來點「女孩數學」的小確幸，別浪費錢，來杯買一送一的冰拿鐵吧。

（轉載自udn轉角國際。作者為加州州政府研究首席、加州大學經濟系客座教授。主持〈一口經濟學〉Podcast。長年旅居北加州，一家三口再加上一隻台灣領養的浪浪 Bagel，此心安處是吾鄉。)