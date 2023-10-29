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神祕萬聖節／萬聖服裝 洛城店家挖寶

記者朱敏梓
讓人彷彿置身於鬼屋、極具節日氛圍的Halloween Town Costumes。（Halloween Town Costumes Instagram）
讓人彷彿置身於鬼屋、極具節日氛圍的Halloween Town Costumes。（Halloween Town Costumes Instagram）

萬聖節即將到來，對於許多人來說，購買萬聖節服裝是過節的重頭戲。在洛杉磯一些商店中，萬聖節裝備一應俱全，更有諸多好萊塢明星同款和好萊塢大片電影造型，滿足民眾各種需求。

Halloween Town Costumes

萬聖節小鎮服裝以及其姊妹店萬聖節小鎮原創(Halloween Town Original)僅僅相隔一個街區，萬聖節小鎮的設計給人一種置身於鬼屋的感覺，裡面有各種各樣的怪異物品：玩具、新奇物品、服裝、書籍、禮物、藝術品、道具和裝飾品，包括蜘蛛網桌布、可愛的復古主題萬聖節賀卡等萬聖節裝飾和家居用品等，從衣服到面具、配飾及道具，都可以一站搞定。

Etoile Costume & Party Center

對於想要全家一起購買萬聖節裝扮的家庭來說，Etoile Costume & Party Center是一個全年開放的服裝和派對中心，提供從嬰兒到大尺碼成人以及寵物的萬聖節服裝，從蝙蝠俠到哈利波特，從蜘蛛俠到幽靈，各種人物應有盡有，店內還有多種節日氛圍道具，各種充氣玩具可以用來裝扮恐怖的場景，例如蹲著的貓、9呎的幽靈、12呎的蜘蛛、幽靈樹和唱歌南瓜。萬聖節期間，顧客可享有服裝租賃和派對裝飾品20%～70%的折扣。

適合全家人一起挑選萬聖節服裝的Etoile Costume & Party Ce...
適合全家人一起挑選萬聖節服裝的Etoile Costume & Party Center。（取材自Instagram）

Trashy Lingerie

這間服裝精品店坐落在La Cienega大道上，是好萊塢的標誌，深受各路明星追捧，例如瑪丹娜（Madonna）和潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）。在這裡有各種深受喜愛、略帶性感的角色扮演服裝，從女超人、美人魚、貓女套裝到俏皮的法國女僕服裝等。該店還推出了會員制度，也就是每年需要支付2元會員費才能在店內購物。

為女性打造萬聖節裝扮的Trashy Lingerie。（Trashy Linge...
為女性打造萬聖節裝扮的Trashy Lingerie。（Trashy Lingerie Instagram）

Robinson Beautilities

從任何造型所需的各種配件到化妝品，這家商店應有盡有，最大吸引力是可以購買或租賃直接來自電影製片廠的服裝，讓你在萬聖節直接穿上《決戰異世界》（Underworld）和最近白雪公主系列的《魔鏡，魔鏡》（Mirror Mirror）等電影造型。Robinson Beautilities也以其假髮聞名，號稱每十分鐘就能賣出一頂。海盜和公主是目前最受歡迎的萬聖節服裝，還有手工製作的麥可傑克森（Michael Jackson）和《星際大戰》（Star Wars）服裝。

Robinson Beautilities可以購買或租賃直接來自電影製片廠的服裝...
Robinson Beautilities可以購買或租賃直接來自電影製片廠的服裝。（Robinson Beautilities Instagram）

萬聖節 好萊塢 哈利波特

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