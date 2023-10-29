我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

神祕萬聖節／萬聖節南瓜怎麼挑？ 裝飾、做菜各不同

記者朱敏梓
「康乃狄克州田野南瓜」特別適合雕刻，用來做南瓜燈。（Getty Images）
「康乃狄克州田野南瓜」特別適合雕刻，用來做南瓜燈。（Getty Images）

萬聖節將至，各大超市早就擺放出了各式各樣的南瓜，用於雕刻南瓜燈和裝飾，一些超市例如Trader Joe’s，更是設置了專門的南瓜專區，放在門口最顯眼位置。這些琳瑯滿目、外表各異的南瓜究竟該如何挑選呢？除了裝飾之外是否可以食用？這篇萬聖節南瓜選購指南，帶你認識全美國超市裡的萬聖節南瓜。

康乃狄克州田野南瓜

是一款萬聖節的經典南瓜，也是農場裡最常見的南瓜。這款南瓜呈黃色橢圓形，皮薄，特別適合雕刻，用來做南瓜燈。在做南瓜燈時，可以把南瓜子掏出來，放進烤箱或是在鍋裡炒了當瓜子吃。

觀賞性南瓜

在超市裡總能見到一些外表奇形怪狀、酷似葫蘆的南瓜，這種觀賞性南瓜（Ornamental Gourds）外表特別具有裝飾性，且容易生長，乾燥後還可保存很久，價格也很美麗，只需要幾元錢，但不適合食用。

觀賞性南瓜l Gourds）外表奇形怪狀、酷似葫蘆的南瓜，這種觀賞性南瓜，便宜又...
觀賞性南瓜l Gourds）外表奇形怪狀、酷似葫蘆的南瓜，這種觀賞性南瓜，便宜又好裝飾。（Getty Images）

糖派南瓜

糖派南瓜(Sugar Pie Pumpkin)和第一款相比，顏色類似，外型更圓潤，個頭要小很多，通常只有2-4磅，是美國人吃最多的南瓜品種。糖派南瓜的果肉香甜，適合用來做南瓜派或其他南瓜點心，超市中賣的南瓜罐頭也是糖派南瓜製作而成。

芝士南瓜

芝士南瓜（Cheese Pumpkin）在美國擁有悠久的歷史，通常呈現較寬大的暗橙色體型，不像經典南瓜那樣顏色橙黃，形狀卡通可愛，芝士南瓜的肉比較厚又甜，適合烤著吃或做南瓜派，也適合燉煮等長時間的烹調方法，例如南瓜湯。

日本南瓜

這款產自日本的日本南瓜（Kabocha Squash）頗受亞洲人歡迎，這款南瓜果皮呈深綠、果型較小，果肉很紮實，吃起来口感像栗子，綿密軟糯香甜，無論是蒸著吃、煮菜、燉湯或南瓜餅都是不錯的選擇，還可以用來做日本天婦羅。

日本南瓜頗受亞洲人歡迎，果皮呈深綠、果肉很紮實，吃起来口感像栗子。（Getty ...
日本南瓜頗受亞洲人歡迎，果皮呈深綠、果肉很紮實，吃起来口感像栗子。（Getty Images）

袖珍小南瓜

袖珍小南瓜（Sweet Dumpling Squash）顏色通常是白色帶有斑駁的黃色、橙色或綠色斑紋，每個重量不到一磅，特別適合一人或者兩人份食用。裡面的果肉光滑細嫩又甜，適合使用，可以切成兩半，填上蔬菜和肉類，灑點橄欖油，送進烤箱烤，在烘烤之後味道更加香甜。此款南瓜皮也可以食用。

除了種類繁多，許多人傻傻分不清的是，Pumpkin和Squash都翻譯成「南瓜」，究竟有何區別呢？

事實上，我們平常說的「南瓜」，包含了來自美洲的南瓜、筍瓜、櫛瓜三個種類，它們同屬於葫蘆科，在英語中統稱為squash，而pumpkin特指那些不僅顏色是橘色或黃色，且形狀扁圓的品種。也就是說，Pumpkin是Squash中的一個品種。除了外型的差別，另一個重要的特徵就是，Pumpkin的種子可食用，也就是我們通常吃的「南瓜子」。

「康乃狄克州田野南瓜」非常適合用來雕刻。（Getty Images）
「康乃狄克州田野南瓜」非常適合用來雕刻。（Getty Images）

萬聖節 日本 康乃狄克州

上一則

神祕萬聖節／驚悚 女巫復仇燒我家

下一則

神祕萬聖節／自嗨 這條街自己搞鬼

延伸閱讀

好玩又長知識 動物園、植物園成慶祝萬聖節新聖地

好玩又長知識 動物園、植物園成慶祝萬聖節新聖地
南瓜派發、服裝比賽…南布碌崙華社10/28萬聖同樂

南瓜派發、服裝比賽…南布碌崙華社10/28萬聖同樂

萬聖節趣事

萬聖節趣事
周末好處去／2023大都會節

周末好處去／2023大都會節

熱門新聞

HSA可以拿來作為一個非常有效的退休儲蓄工具，它獨特的稅務優勢讓它比「羅斯帳戶」更勝一籌。（Getty Images）

存錢與花錢／健康儲蓄帳戶 最省稅

2023-10-22 02:16
作者的外婆是李鴻章的小女兒。（楊世彭提供）

我的故事2／楊世彭 兒時父遭綁 認匪當乾爹

2023-10-22 14:57
伍慧明與她的弟弟生前所養的烏龜。(蔣智明提供)

封面故事／伍慧明回憶錄《孤兒散仔》：一段華美移民血淚史

2023-10-22 11:57
作者在威大校側Lake Medota湖畔留影。(楊世彭提供)

我的故事1／楊世彭戲劇之路：一段師生奇遇 一齣傳奇好戲

2023-10-22 13:38
看到看到三幅蝴蝶標本掛在牆上，我知道是唐娜給我確認可買下這房子的訊息。（陳雅美提供）

首投族／我的摯友是靈媒 蝴蝶是我倆的暗號

2023-10-22 02:18
均衡飲食是獲取各種維生素最好的方式。(本報資料照片)

養生／維生素吃錯時間 效用大打折扣

2023-10-22 02:07

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言