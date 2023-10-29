神祕萬聖節／搞怪 萬聖節勿嚇兒童
10月31日(本周二)就是萬聖節了，對有些人來說，萬聖節的裝飾愈驚悚愈有趣；但另一些人、包括有小孩的，則認為這類暗黑風格令人不舒服，他們更喜歡沒有「血腥味」的萬聖節。
住在紐約郊區的莫里西(Jamie Morrissey)育有三個三歲以下的孩子，她說，她希望盡可能讓孩子保有純真，萬聖節令人毛骨悚然、戲謔、邪惡的一面會帶來一些影響，她不想讓孩子知道這些，直到他們長大能夠明白這些都是假的。
美聯社報導指出，對那些追求低調但仍希望打扮得比平日誇張、詭異的人來說，仍有許多裝飾風格可以選擇，例如以古老科學、魔法為主題，配以星象插圖和藥師元素，或是俏皮的哥德式風格，以及傳統的橙、黑配色，但沒有理由只拘泥於此。
家園頻道(HGTV)雜誌執行主編多德爾-費德(Jessica Dodell-Feder)表示，在她的萬聖節裝飾中，色彩是重要元素。
她說，她喜歡保有黑白兩色，然後用蝙蝠、蛇、昆蟲或捕蠅草等帶點驚悚的自然元素；想像從骨灰盒中伸出的漆黑樹枝、裝了框的仿飛蛾標本、爬過桌子中央的黑色假蛇。
另一方面，如果想把萬聖節變得有點90年代、或是「芭比風」(Barbiecore)，可以參考德州奧斯汀的專業工藝家惠騰(Kara Whitten)在她的網站akailochiclife上提供的各種色彩繽紛的萬聖節創意點子，像是五彩南瓜花環或一些有趣的文字，例如「女巫也瘋狂」(Hocus Pocus)、「愛的魔咒」(I Put a Spell on You)等；此外，她也介紹了如何在假南瓜噴上各種耀眼的螢光色。
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