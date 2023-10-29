料理功夫／青木瓜料理2款

木瓜排骨湯

我偏愛青木瓜做成料理的滋味，像是刨成片曬乾成木瓜乾，或是煮成排骨湯，當然最愛吃的就是泰式涼拌木瓜絲。

有研究指出，沒完全熟的木瓜更加營養，因其含有豐富木瓜酵素，還能強化免疫、促新陳代謝，但木瓜酵素會隨成熟度漸漸地減少。

除了酵素外，木瓜也具解毒功效跟抗氧化物質，能改善體質，分解血管內的中性脂肪跟膽固醇，對有腫瘤 的病人，適當吃些木瓜，可幫助病況改善，好處確實有不少。

青木瓜排骨湯

材料：青木瓜350克、排骨500克、水適量、鹽適量。

作法：

1.青木瓜刨皮洗淨，切塊備用。

2.排骨汆燙去血水洗淨。

3.準備鍋子，倒入清水，把排骨放進，大火煮開，轉中火煮約30分鐘，之後倒入青木瓜塊煮約20分鐘，關火燜5分鐘出鍋，帶著清甜味。

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泰式涼拌青木瓜絲

材料：

青木瓜200克、紅、黃小番茄各5顆、花生粉一些、辣椒粉約10克（可依個人嗜辣程度增減）、芝麻葉（裝飾，不加也可）、泰式醬汁約110毫升。

作法：

1.青木瓜去皮去籽削成絲（用切也可）。

2.黃、紅番茄洗乾淨，對半剖開；芝麻葉洗淨，瀝乾備用。

3.把青木瓜絲放盤子，分批倒入泰式醬汁、適量的辣椒粉放深碗內，用擀麵棍稍加壓捶一下，置放30分鐘，加入番茄，撒上花生粉，再輕輕攪勻，最後放上芝麻葉裝飾即可。

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