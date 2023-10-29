料理功夫／百香輕乳酪蛋糕

百香輕乳酪蛋糕

此款蛋糕採用「水浴法」慢慢熟成，因此口感細膩，加入百香果汁及百香果鏡面果膠。烤好後，放在冰箱裡隔天再吃，冰涼綿密，酸酸甜甜的口感好像在吃冰淇淋，沒人能拒絕如此美味。以下配方可做兩個9”×5”的橢圓形蛋糕。

材料：

蛋6個、白醋1滴、細砂糖75克、牛奶 100克、奶油乳酪（Cream Cheese）250克、奶油60克、中筋麵粉40克、玉米粉10克、百香果汁1茶匙、醋。

鏡面果膠：

糖和水各1湯匙、無色果膠半茶匙。

作法：

1.將烤箱預熱350℉，烤盤倒入約1公分高的常溫水，放入烤箱。

2.將蛋白與蛋黃分離，分別置入無油無水的盆子。

3.製作乳酪蛋黃糊：準備一鐵盆，置入奶油乳酪、牛奶、奶油後，放在爐頭上開小火，並用打蛋器快速拌勻直到沒有結塊後離火。慢慢分次加入過篩過的麵粉與玉米粉拌勻，再加入蛋黃及1茶匙百香果汁。

4.將乳酪蛋黃糊過篩備用。

5.製作蛋白霜：將蛋白先用高速略打後加入一滴醋，續加糖邊打邊加入，直至提起呈現彎勾（濕性發泡，見圖）。

蛋白霜打至提起後呈現彎勾狀（濕性發泡）。

6.將蛋白霜徐徐拌入乳酪蛋黃糊，拌勻後倒入蛋糕模器，並將模器在桌上輕敲，把空氣震出。

7.放入烤箱的烤盤內，以350℉烤10分鐘，將火降至260℉，續烤約60～70分鐘。最後，為了上色，將烤箱開至350℉，烤3至5分鐘，再燜10分鐘後取出。

8.製作鏡面果膠：將糖、水、果膠置入小鍋，開火煮滾後離火，待稍涼，即可刷在蛋糕上。百香輕乳酪蛋糕就完成了。

小叮嚀：

1.這次的鏡面果膠是用百香果汁和糖做的，吃來更添香氣。

2.打發蛋白時不要打太超過，若是打成硬性發泡，蛋糕吃起來就不那麼細膩。

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