料理功夫／萬聖節水果點心
萬聖節就快到了，沒有時間準備大餐但仍想讓餐桌上有點萬聖氣氛？兩道水果點心不需開火，簡單可愛！
香蕉幽靈小鬼
材料：
香蕉1根、幾粒葡萄乾。
作法：
1.香蕉剝皮，切成長短不一的圓柱。
2.用筷子在每段香蕉上戳兩個洞，塞入兩個葡萄乾當眼睛。
橘子「南瓜」
材料：
小橘子、Pocky巧克力棒。
作法：
1.橘子剝皮，用筷子在中間戳一個洞，插上一小段巧克力棒就完成了。
小叮嚀：
香蕉趁新鮮吃。橘子慢一點吃沒關係。
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