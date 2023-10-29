料理功夫／萬聖節水果點心

香蕉幽靈小鬼

萬聖節 就快到了，沒有時間準備大餐但仍想讓餐桌上有點萬聖氣氛？兩道水果點心不需開火，簡單可愛！

香蕉幽靈小鬼

材料：

香蕉1根、幾粒葡萄乾。

作法：

1.香蕉剝皮，切成長短不一的圓柱。

2.用筷子在每段香蕉上戳兩個洞，塞入兩個葡萄乾當眼睛。

香蕉幽靈小鬼食材

香蕉切段後，戳兩個洞，塞入兩個葡萄乾當眼睛

橘子「南瓜」

橘子「南瓜」

材料：

小橘子、Pocky巧克力棒。

橘子「南瓜」食材

作法：

1.橘子剝皮，用筷子在中間戳一個洞，插上一小段巧克力棒就完成了。

將橘子剝皮後，用筷子在中間戳個洞，插上一小段巧克力棒。

小叮嚀：

香蕉趁新鮮吃。橘子慢一點吃沒關係。

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