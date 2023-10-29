我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

料理功夫／萬聖節水果點心

孫愷愉
香蕉幽靈小鬼
香蕉幽靈小鬼

萬聖節就快到了，沒有時間準備大餐但仍想讓餐桌上有點萬聖氣氛？兩道水果點心不需開火，簡單可愛！

香蕉幽靈小鬼

材料：

香蕉1根、幾粒葡萄乾。

作法：

1.香蕉剝皮，切成長短不一的圓柱。

2.用筷子在每段香蕉上戳兩個洞，塞入兩個葡萄乾當眼睛。

香蕉幽靈小鬼食材
香蕉幽靈小鬼食材

香蕉切段後，戳兩個洞，塞入兩個葡萄乾當眼睛
香蕉切段後，戳兩個洞，塞入兩個葡萄乾當眼睛

橘子「南瓜」

橘子「南瓜」
橘子「南瓜」

材料：

小橘子、Pocky巧克力棒。

橘子「南瓜」食材
橘子「南瓜」食材

作法：

1.橘子剝皮，用筷子在中間戳一個洞，插上一小段巧克力棒就完成了。

將橘子剝皮後，用筷子在中間戳個洞，插上一小段巧克力棒。
將橘子剝皮後，用筷子在中間戳個洞，插上一小段巧克力棒。

小叮嚀：

香蕉趁新鮮吃。橘子慢一點吃沒關係。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

食譜 萬聖節 世界日報

上一則

料理功夫／百香輕乳酪蛋糕

下一則

移民專頁／提交I-485審理逾180天 可換工作

延伸閱讀

料理功夫／水梨好滋味

料理功夫／水梨好滋味
料理功夫／豆腐版純素「炒蛋」

料理功夫／豆腐版純素「炒蛋」
養生／研究：1天1根綠香蕉 降遺傳性消化道癌症風險

養生／研究：1天1根綠香蕉 降遺傳性消化道癌症風險
35歲香蕉大亨之子 當選厄瓜多最年輕總統

35歲香蕉大亨之子 當選厄瓜多最年輕總統

熱門新聞

HSA可以拿來作為一個非常有效的退休儲蓄工具，它獨特的稅務優勢讓它比「羅斯帳戶」更勝一籌。（Getty Images）

存錢與花錢／健康儲蓄帳戶 最省稅

2023-10-22 02:16
作者的外婆是李鴻章的小女兒。（楊世彭提供）

我的故事2／楊世彭 兒時父遭綁 認匪當乾爹

2023-10-22 14:57
伍慧明與她的弟弟生前所養的烏龜。(蔣智明提供)

封面故事／伍慧明回憶錄《孤兒散仔》：一段華美移民血淚史

2023-10-22 11:57
作者在威大校側Lake Medota湖畔留影。(楊世彭提供)

我的故事1／楊世彭戲劇之路：一段師生奇遇 一齣傳奇好戲

2023-10-22 13:38
看到看到三幅蝴蝶標本掛在牆上，我知道是唐娜給我確認可買下這房子的訊息。（陳雅美提供）

首投族／我的摯友是靈媒 蝴蝶是我倆的暗號

2023-10-22 02:18
均衡飲食是獲取各種維生素最好的方式。(本報資料照片)

養生／維生素吃錯時間 效用大打折扣

2023-10-22 02:07

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言