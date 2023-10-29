我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

料理功夫／金沙涼瓜

江碧琪
金沙涼瓜
金沙涼瓜

苦瓜又叫半生瓜，因為苦瓜熟透了就會變成又黃又乾，好吃的苦瓜都是處於半熟時期。金沙涼瓜是一道清熱解毒的料理，又名鹹蛋苦瓜，常吃苦瓜能增強皮層活力，使皮膚變得細嫩健美。

食材：

苦瓜1條、熟鹹蛋1～2個。紅椒1/4個、薑數片、蒜數瓣。

調味料：

糖少許、油少許、鹽適量。

金沙涼瓜食材
金沙涼瓜食材

作法：

1.苦瓜橫切，把苦瓜籽和白色的瓜瓤部分去除乾淨，再斜切成約1/3吋寬的厚度。

2.將熟鹹蛋剝殼，把蛋黃和蛋白分裝，並分別切碎。紅椒切絲，薑切絲，蒜切末備用。

3.燒鍋熱水，放些鹽，放入苦瓜片煮2分鐘即可撈起，放入冷水中降溫，再撈起瀝乾水分備用。

4.炒鍋中倒少許油，用中火把油熱後，放入碎蛋黃，煮至起泡。放入薑絲，蒜末爆香，再放入苦瓜同炒。

用中火把油熱後，放入碎蛋黃，煮至起白泡。
用中火把油熱後，放入碎蛋黃，煮至起白泡。

5.炒勻之後，再放入紅椒絲和蛋白粒同炒，起鍋前再加入一點糖調味則可。

小叮嚀：

1.白色、綠色苦瓜均可。

2.鹹蛋白粒不需要全部放入，依個人口味增減。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

地產投資／Airbnb vs.紐約市 5招可和解

下一則

料理功夫／青木瓜料理2款

延伸閱讀

拒認被星爺捧紅 「火雲邪神」：捧什麼了 周星馳能打過我嗎？

拒認被星爺捧紅 「火雲邪神」：捧什麼了 周星馳能打過我嗎？
料理功夫／水梨好滋味

料理功夫／水梨好滋味
料理功夫／豆腐版純素「炒蛋」

料理功夫／豆腐版純素「炒蛋」
「火雲邪神」拒認被星爺捧紅 「片酬比不上做一個月生意」

「火雲邪神」拒認被星爺捧紅 「片酬比不上做一個月生意」

熱門新聞

HSA可以拿來作為一個非常有效的退休儲蓄工具，它獨特的稅務優勢讓它比「羅斯帳戶」更勝一籌。（Getty Images）

存錢與花錢／健康儲蓄帳戶 最省稅

2023-10-22 02:16
作者的外婆是李鴻章的小女兒。（楊世彭提供）

我的故事2／楊世彭 兒時父遭綁 認匪當乾爹

2023-10-22 14:57
伍慧明與她的弟弟生前所養的烏龜。(蔣智明提供)

封面故事／伍慧明回憶錄《孤兒散仔》：一段華美移民血淚史

2023-10-22 11:57
作者在威大校側Lake Medota湖畔留影。(楊世彭提供)

我的故事1／楊世彭戲劇之路：一段師生奇遇 一齣傳奇好戲

2023-10-22 13:38
看到看到三幅蝴蝶標本掛在牆上，我知道是唐娜給我確認可買下這房子的訊息。（陳雅美提供）

首投族／我的摯友是靈媒 蝴蝶是我倆的暗號

2023-10-22 02:18
均衡飲食是獲取各種維生素最好的方式。(本報資料照片)

養生／維生素吃錯時間 效用大打折扣

2023-10-22 02:07

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言