料理功夫／金沙涼瓜
苦瓜又叫半生瓜，因為苦瓜熟透了就會變成又黃又乾，好吃的苦瓜都是處於半熟時期。金沙涼瓜是一道清熱解毒的料理，又名鹹蛋苦瓜，常吃苦瓜能增強皮層活力，使皮膚變得細嫩健美。
食材：
苦瓜1條、熟鹹蛋1～2個。紅椒1/4個、薑數片、蒜數瓣。
調味料：
糖少許、油少許、鹽適量。
作法：
1.苦瓜橫切，把苦瓜籽和白色的瓜瓤部分去除乾淨，再斜切成約1/3吋寬的厚度。
2.將熟鹹蛋剝殼，把蛋黃和蛋白分裝，並分別切碎。紅椒切絲，薑切絲，蒜切末備用。
3.燒鍋熱水，放些鹽，放入苦瓜片煮2分鐘即可撈起，放入冷水中降溫，再撈起瀝乾水分備用。
4.炒鍋中倒少許油，用中火把油熱後，放入碎蛋黃，煮至起泡。放入薑絲，蒜末爆香，再放入苦瓜同炒。
5.炒勻之後，再放入紅椒絲和蛋白粒同炒，起鍋前再加入一點糖調味則可。
小叮嚀：
1.白色、綠色苦瓜均可。
2.鹹蛋白粒不需要全部放入，依個人口味增減。
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