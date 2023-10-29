金沙涼瓜

苦瓜又叫半生瓜，因為苦瓜熟透了就會變成又黃又乾，好吃的苦瓜都是處於半熟時期。金沙涼瓜是一道清熱解毒的料理，又名鹹蛋苦瓜，常吃苦瓜能增強皮層活力，使皮膚變得細嫩健美。

食材：

苦瓜1條、熟鹹蛋1～2個。紅椒1/4個、薑數片、蒜數瓣。

調味料：

糖少許、油少許、鹽適量。

金沙涼瓜食材

作法：

1.苦瓜橫切，把苦瓜籽和白色的瓜瓤部分去除乾淨，再斜切成約1/3吋寬的厚度。

2.將熟鹹蛋剝殼，把蛋黃和蛋白分裝，並分別切碎。紅椒切絲，薑切絲，蒜切末備用。

3.燒鍋熱水，放些鹽，放入苦瓜片煮2分鐘即可撈起，放入冷水中降溫，再撈起瀝乾水分備用。

4.炒鍋中倒少許油，用中火把油熱後，放入碎蛋黃，煮至起泡。放入薑絲，蒜末爆香，再放入苦瓜同炒。

用中火把油熱後，放入碎蛋黃，煮至起白泡。

5.炒勻之後，再放入紅椒絲和蛋白粒同炒，起鍋前再加入一點糖調味則可。

小叮嚀：

1.白色、綠色苦瓜均可。

2.鹹蛋白粒不需要全部放入，依個人口味增減。

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