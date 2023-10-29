每周一書／末代港督彭定康的告解

「1997年我和家人乘皇家遊艇離開香港 ，伴隨的是飛魚、海豚和舊帝國的海軍。這盞舊帝國的燈火，我們剛剛掐熄了。」

《末代港督的告解》(First Confession: A Sort of Memoir) 一書作者彭定康，職業生涯從倫敦郊區一路走來，擔任過北愛爾蘭政務次官、末代香港總督、BBC信託基金主席和牛津大學校監等要職。一個英國政客的回憶錄以告解命名是英式幽默，也是對身分與政治複雜性的體會。

《末代港督的告解》記錄的，是最古老的民主體制對當下困局的反思。彭定康的回憶，一生徘徊在英國保守派當中的風起雲湧，彭定康的終極關懷，卻是最簡單的：「我是誰？我們是誰？」

以下為此書節錄：

我也去過中國幾次，尤其是在擔任海外發展部長期間。我參加過一九八九年五月在北京 舉行的亞洲開發銀行（Asian Development Bank，ADB）的會議，在那邊待到鄧小平和其他共產黨老領導派坦克車鎮壓天安門 廣場和其他地方的示威者前一個禮拜。在會議期間，廣場和其他公共場所都擠滿了示威者，氣氛就像一個自由民主為題的格拉斯托藝術節（Glastonbury Festival）。我從未感覺過自己如此接近歷史誕生的一刻，這種感覺以後也不再有過，但可悲的是，事實證明這是段錯的歷史，過程中我只扮演一個極微小的角色。

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《中英聯合聲明》是英國與中國在1984年簽訂，並在1997年起持續生效50年的國際條約，而《基本法》則是根據該條約為香港制訂的中國憲法，兩者本來旨在保證香港在北京恢復主權後繼續自由和殖民地的生活方式。

至於要怎樣確保中國遵守約定呢？前駐華大使柯利達爵士（Sir Percy Cradock）肯定特別關注這個問題，所有跟中國有關的事，他都是主持神聖教理部的紅衣樞機主教。他有次評價中共官員說：「他們就是惡棍，以前是，現在是，以後也永遠是。」那你該如何應付那些「惡棍」（我可從來沒用過這個名詞來形容中國領導人）呢？每次他們像慣常一樣來電提醒你說，沒交保護費的人都在海裡「跟魚睡覺」了，你是不是就馬上乖乖送上銀子？主教似乎就是這樣想的。他接受了常規的敲詐勒索作為正常外交實務的一部分，然後搔首弄姿地試圖讓事情看來不那麼有失身分。

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