我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

每周一書／末代港督彭定康的告解

每周一書

「1997年我和家人乘皇家遊艇離開香港，伴隨的是飛魚、海豚和舊帝國的海軍。這盞舊帝國的燈火，我們剛剛掐熄了。」

《末代港督的告解》(First Confession: A Sort of Memoir) 一書作者彭定康，職業生涯從倫敦郊區一路走來，擔任過北愛爾蘭政務次官、末代香港總督、BBC信託基金主席和牛津大學校監等要職。一個英國政客的回憶錄以告解命名是英式幽默，也是對身分與政治複雜性的體會。

《末代港督的告解》記錄的，是最古老的民主體制對當下困局的反思。彭定康的回憶，一生徘徊在英國保守派當中的風起雲湧，彭定康的終極關懷，卻是最簡單的：「我是誰？我們是誰？」

以下為此書節錄：

我也去過中國幾次，尤其是在擔任海外發展部長期間。我參加過一九八九年五月在北京舉行的亞洲開發銀行（Asian Development Bank，ADB）的會議，在那邊待到鄧小平和其他共產黨老領導派坦克車鎮壓天安門廣場和其他地方的示威者前一個禮拜。在會議期間，廣場和其他公共場所都擠滿了示威者，氣氛就像一個自由民主為題的格拉斯托藝術節（Glastonbury Festival）。我從未感覺過自己如此接近歷史誕生的一刻，這種感覺以後也不再有過，但可悲的是，事實證明這是段錯的歷史，過程中我只扮演一個極微小的角色。

－－－

《中英聯合聲明》是英國與中國在1984年簽訂，並在1997年起持續生效50年的國際條約，而《基本法》則是根據該條約為香港制訂的中國憲法，兩者本來旨在保證香港在北京恢復主權後繼續自由和殖民地的生活方式。

至於要怎樣確保中國遵守約定呢？前駐華大使柯利達爵士（Sir Percy Cradock）肯定特別關注這個問題，所有跟中國有關的事，他都是主持神聖教理部的紅衣樞機主教。他有次評價中共官員說：「他們就是惡棍，以前是，現在是，以後也永遠是。」那你該如何應付那些「惡棍」（我可從來沒用過這個名詞來形容中國領導人）呢？每次他們像慣常一樣來電提醒你說，沒交保護費的人都在海裡「跟魚睡覺」了，你是不是就馬上乖乖送上銀子？主教似乎就是這樣想的。他接受了常規的敲詐勒索作為正常外交實務的一部分，然後搔首弄姿地試圖讓事情看來不那麼有失身分。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

香港 北京 天安門

上一則

大仁說財經／生產電動車 人力未必較少

下一則

城鎮傳真／流連匹茲堡 梭巡眾橋之都

延伸閱讀

新聞評論／美中不一樣的開場白 昔相互指責今強調對話

新聞評論／美中不一樣的開場白 昔相互指責今強調對話
劉家昌父子決裂 終止授權章立衡「不是劉家人不准碰」

劉家昌父子決裂 終止授權章立衡「不是劉家人不准碰」
未支付1540萬美元債息 碧桂園首次境外債違約

未支付1540萬美元債息 碧桂園首次境外債違約
王菲罕見同框梁朝偉 網喊夢回「重慶森林」

王菲罕見同框梁朝偉 網喊夢回「重慶森林」

熱門新聞

HSA可以拿來作為一個非常有效的退休儲蓄工具，它獨特的稅務優勢讓它比「羅斯帳戶」更勝一籌。（Getty Images）

存錢與花錢／健康儲蓄帳戶 最省稅

2023-10-22 02:16
作者的外婆是李鴻章的小女兒。（楊世彭提供）

我的故事2／楊世彭 兒時父遭綁 認匪當乾爹

2023-10-22 14:57
伍慧明與她的弟弟生前所養的烏龜。(蔣智明提供)

封面故事／伍慧明回憶錄《孤兒散仔》：一段華美移民血淚史

2023-10-22 11:57
作者在威大校側Lake Medota湖畔留影。(楊世彭提供)

我的故事1／楊世彭戲劇之路：一段師生奇遇 一齣傳奇好戲

2023-10-22 13:38
看到看到三幅蝴蝶標本掛在牆上，我知道是唐娜給我確認可買下這房子的訊息。（陳雅美提供）

首投族／我的摯友是靈媒 蝴蝶是我倆的暗號

2023-10-22 02:18
均衡飲食是獲取各種維生素最好的方式。(本報資料照片)

養生／維生素吃錯時間 效用大打折扣

2023-10-22 02:07

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言