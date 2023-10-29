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「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

神祕萬聖節／刺激喔…洛城傑克夜等你尖叫 

記者趙健
這條近1哩長的步道上到處是風格各異的彩燈裝置，為遊客營造一個神秘的世界。（受訪人提供）
這條近1哩長的步道上到處是風格各異的彩燈裝置，為遊客營造一個神秘的世界。（受訪人提供）

每年秋天，洛杉磯的夜晚都被萬聖節魔法所籠罩，而「傑克之夜」(Nights of the Jack)是其中最受歡迎的萬聖節盛事之一。「傑克之夜」在洛杉磯縣卡拉巴薩斯市(Calabasas)舉行至10月31日，為遊客呈現奇幻的燈光盛宴，適合全家大小一同遊玩。

「傑克之夜」燈光秀自2017年首次亮相以來，受到南加民眾熱烈追捧。全程近1哩長的步道裝飾有風格迥異的彩燈，營造出一個詭秘的世界。當遊客抵達入口，便會被數百顆南瓜燈所圍繞，之後的炫目彩燈更是應接不暇。除以往深受歡迎的「恐龍巨獸」、「海底生物」、「熱帶雨林」、「恐怖墓地」、「奇幻迷宮」、「活力運動」和「燈光隧道」等布景外，今年還新增「亡靈節」、 「魔法森林」和「恐怖燈籠合影」等燈光主題。

今年還新增了「亡靈節」、 「魔法森林」和「恐怖燈籠合照」等燈光主題（受訪人提供）
今年還新增了「亡靈節」、 「魔法森林」和「恐怖燈籠合照」等燈光主題（受訪人提供）

剛剛遊玩回來的華人Ann分享道，「傑克之夜」的燈光秀非常值得一看，不僅有風格獨特的彩燈裝置，活動場地的安排也井然有序，有專門的停車場(停車費10元)、洗手間和明確的地圖指示。對於喜歡熱鬧氛圍的朋友，可以選擇周末遊玩，更具節日氣氛。

對於想要在萬聖節體驗刺激的遊客，「傑克之夜」是一個不容錯過的活動。活動時間至10月31日，每天晚6時至10時，遊客須在「傑克之夜」官方網站https://nightsofthejack.com/提前購票。

萬聖節 洛杉磯 步道

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