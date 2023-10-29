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神祕萬聖節／ 恐怖喔…南加3鬼域等你試膽

記者子為
17門監獄被許多人視為洛杉磯地區「最嚇人」的鬼屋之一。（受訪者提供）
17門監獄被許多人視為洛杉磯地區「最嚇人」的鬼屋之一。（受訪者提供）

一年之中最能光明正大「嚇人」的萬聖節即將到臨，南加不少鬼屋正火爆營業中。其中頗有人氣的鬼屋有環球影城的「恐怖之夜」(Horror Night)、樂慈百利坊的「恐怖農場」(Knott's Scary Farm)、「17門監獄」(The 17th Door)等，這些鬼屋今年各有什麼特色、體驗又如何，華人青年分享他們的感受。

環球影城 還原神劇場景

洛杉磯好萊塢環球影城的「恐怖之夜」：這是每年讓無數民眾翹首以盼的經典萬聖節活動，今年的營業時間到10月31日止，園區內有八間主題鬼屋和一個恐怖電車遊覽，亮點是以網飛大火電視劇「怪奇物語」(Stranger Things)為主題的鬼屋，和以熱門遊戲兼電視劇「最後生還者」(The Last of Us)為主題的鬼屋，除鬼屋，還有由工作人員精心打扮的鬼怪在園區四處嚇人，以及豐富精采的萬聖節主題現場表演。

華人留學生小林表示，已經是連續第三年打卡恐怖之夜，今年雖然玩得很開心，但覺得鬼屋體驗沒有前兩年那麼可怕。因為今年的鬼屋更注重還原影視劇場景，小林笑言，「如果你喜歡這些影視作品，可能會有更好體驗，但我只是想來玩鬼屋，感受驚嚇。」

好萊塢環球影城恐怖之夜今年的營業時間到10月31日。（受訪者提供）
好萊塢環球影城恐怖之夜今年的營業時間到10月31日。（受訪者提供）

恐怖農場 性價比高

橙郡普安那公園(Buena Park)的樂慈百利坊「恐怖農場」：萬聖節主題活動開放至10月31日。恐怖農場也有好玩的鬼屋和扮鬼嚇人的工作人員，還有比環球影城更刺激驚險的過山車。

華人張小姐和男朋友去年就在恐怖農場度過萬聖節，體驗很好，她覺得性價比相較環球影城更高。今年兩人再度前往，覺得非常適合喜歡恐怖驚悚體驗的鬼屋玩家。張小姐指出，工作人員演鬼怪特別賣力，有的還會組隊嚇人；園區內的迷宮也很有意思，不僅布景恐怖，偶爾還會有扮成鬼怪的工作人員跳出來嚇人，但不會傷害到遊客。張小姐說，「走迷宮到最後腿都嚇軟，但仍覺得非常值得」。

17門監獄 公認最嚇人

位於普安那公園的人氣鬼屋還有17門監獄：其開放時間到10月31日，被許多人視為洛杉磯地區「最嚇人」的鬼屋之一。17門監獄的嚇人之處，在於一些肢體上的刺激，例如玩家會被電、被潑水、被用小球攻擊等，玩家在入場前需要簽署棄權書(Waiver)，承諾不能因為受到攻擊而控告17門監獄官方。

華人留學生小文出於獵奇心態和友人一同前去，令她印象深刻的一個環節是，六名玩家坐在椅子上，選擇按下一個按鈕，其中一名玩家會遭到電擊的「懲罰」。小文指出，雖然確實體驗到從未有過的害怕與驚險感，但被電擊的瞬間還是挺疼痛的，她表示「明年不敢再來了」。

監獄 環球影城 萬聖節

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